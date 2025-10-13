Ανόητοι, αμαθείς και επικίνδυνοι

Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε, χθες, τη στρατιωτικοποίηση του πλέον πολιτικού μέρους της χώρας, του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη και του περιβάλλοντος χώρου, δηλαδή όλης της άνω πλευράς της πλατείας Συντάγματος. Στο καθιερωμένο κυριακάτικο μήνυμά του από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γνωστοποίησε ότι «με νομοθετική ρύθμιση, λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα (σ.σ.: η κυβέρνηση) αναθέτει την αποκλειστική ευθύνη για την προστασία και σωστή λειτουργία του Αγνώστου Στρατιώτη εκεί όπου ανήκει: στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας».

Οι λόγοι είναι εμφανείς. Ο πρωθυπουργός σκέφτηκε να ανταποκριθεί στα ακροδεξιά κελεύσματα, μετά την απεργία πείνας του Π. Ρούτσι, να απαγορευτεί η χρήση του χώρου για λαϊκές διαμαρτυρίες. Και ταυτόχρονα σκέφτηκε να εκθέσει μάλλον και τον υπουργό Αμυνας Νίκο Δένδια...

Μη έχοντας ίχνος δημοκρατικής παιδείας δεν ήταν σε θέση να σκεφτεί ότι η εξαγγελία του απαιτεί τη μετατροπή του συγκεκριμένου χώρου σε στρατόπεδο. Αλλιώς πώς θα αναλάβει το υπουργείο Αμυνας την «αποκλειστική ευθύνη για την προστασία και σωστή λειτουργία του Αγνώστου Στρατιώτη»;

Πράγμα που σημαίνει: στρατός και στρατιωτικές περιπολίες γύρω από τον χώρο, στρατιωτικά φυλάκια με σκοπιές αλλά και κινητοποίηση στρατιωτικών δυνάμεων ενάντια σε οποιονδήποτε θα πλησίαζε τον χώρο πέραν μιας νόμιμης λειτουργίας την οποία θα προέβλεπε η νέα νομοθετική παρέμβαση. Αρα σύγκρουση του στρατού με τους πολίτες!!!

Είναι αδιανόητο. Μισό αιώνα μετά την πτώση της δικτατορίας μια κοινοβουλευτικά εκλεγμένη κυβέρνηση σκέφτηκε να στρατιωτικοποιήσει το κέντρο της χώρας, το κεντρικότερο σημείο της πρωτεύουσας μπροστά στον ναό της δημοκρατίας, το Κοινοβούλιο, και να δώσει σε στρατιωτικές δυνάμεις αρμοδιότητα να κινηθούν, όποτε κρίνεται σκόπιμο, απέναντι στον λαό.

Πού; Στην πλατεία που πήρε το όνομά της από τη διεκδίκηση Συντάγματος το 1843 και κατά συνέπεια είναι χώρος ιστορικά ταυτισμένος με τη δημοκρατία και τη λαϊκή διεκδίκηση. Πού; Μπροστά στη Βουλή που είναι επιβεβλημένο να είναι ο δέκτης των λαϊκών διεκδικήσεων. Σε έναν χώρο που αποτελεί ιστορικό αλλά και εθνικό μνημείο, όπως και μνημείο του νεότερου πολιτισμού.

Μετά τις αντιδράσεις επιχείρησαν κάπως να συμμαζέψουν τα πράγματα με διορθωτικές διαρροές. Αλλά τα έκαναν χειρότερα αποδεικνύοντας πόσο επικίνδυνοι είναι ο πρωθυπουργός και το επιτελείο του, που αδυνατώντας να κατανοήσουν τι είναι, στη σκέψη και στην πράξη, η δημοκρατία -για να εξυπηρετήσουν φτηνές μικροπολιτικές σκοπιμότητες- την υπονομεύουν καθημερινά και την πλήττουν βάναυσα.