Το στοίχημα Τσίπρα

Η ενδεχόμενη επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή ασφαλώς είναι ένα ζήτημα που ενδιαφέρει τόσο το πολιτικό σύστημα όσο και την κοινωνία. Το ότι ενδιαφέρει το πολιτικό σύστημα φαίνεται από τις αντιδράσεις, τουλάχιστον, της κυβέρνησης και φυσικά από την τελευταία -εκτός κάθε πολιτικού και ηθικού ορίου- επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Το ενδιαφέρον της κοινωνίας καταγράφεται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στις έρευνες της κοινής γνώμης που κατά καιρούς δημοσιεύονται.

Το θέμα, όμως, δεν είναι η επιστροφή Τσίπρα γενικώς και αορίστως αλλά πώς αυτή θα γίνει κι αν έχει κάτι να συνεισφέρει στις ανάγκες διακυβέρνησης της χώρας σε προοδευτική κατεύθυνση. Μαγικές ικανότητες δεν έχει κανένας, για να δώσει σαφείς και ξεκάθαρες απαντήσεις. Μόνο πολιτική ανάλυση και πολιτικές εκτιμήσεις μπορούν να υπάρξουν.

Ο Αλέξης Τσίπρας αποχώρησε από τη θέση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μετά τη συντριπτική ήττα του κόμματός του, στις εκλογές του 2023. Θα μπορούσε να μείνει; Θα μπορούσε. Αλλά μάλλον εκτίμησε ότι όσο έμενε τόσο περισσότερο θα φθειρόταν. Κατά συνέπεια, έκανε τη μόνη κίνηση που θα διέσωζε το τραυματισμένο αλλά όχι κατεστραμμένο πολιτικό του κεφάλαιο.

Αλήθεια είναι, επίσης, πως η ήττα του '23 οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στη γενικότερη κρίση του πολιτικού συστήματος, μέρος της οποίας ήταν και ένα μιντιακό-προπαγανδιστικό σύστημα, το οποίο αφαίρεσε από τη χώρα τη δυνατότητα κυβερνητικής εναλλακτικής λύσης, για να προστατεύσει τα συμφέροντά του, τα οποία εξυπηρετούσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτό φάνηκε ξεκάθαρα στις ευρωεκλογές του 2024, όπου το αποτέλεσμα ήταν η πλήρης απονομιμοποίηση ολόκληρου του πολιτικού συστήματος.

Η κρίση αυτή συνεχίζεται, διευρύνεται και εντείνεται, παίρνοντας τα χαρακτηριστικά σήψης. Ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο θα βρεθεί ο πρώην πρωθυπουργός, εφόσον επιστρέψει. Κατά συνέπεια, πρέπει κάτι ουσιαστικό να φέρει μαζί του απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Να μην προστεθεί στο πρόβλημα που παραλίγο να τον καταστρέψει, αλλά να σταθεί απέναντί του με όρους νίκης. Πρόκειται για το πρώτο και βασικό στοίχημα με το οποίο θα αναμετρηθεί. Για την ακρίβεια, ήδη θα πρέπει να αναμετριέται, αν ενδιαφέρεται να επιστρέψει με όρους επιτυχίας. Το κάνει; Θα το δούμε τότε. Πότε; Λογικά σύντομα. Η δε αντίστροφη μέτρηση θα ξεκινήσει από τη στιγμή που θα κυκλοφορήσει το βιβλίο του.