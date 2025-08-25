Πόσα ψέματα ακόμη;

Την περασμένη Δευτέρα ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι το ΕΣΥ γίνεται «πιο ανθρώπινο και αποτελεσματικό». Στη χθεσινή καθιερωμένη ανάρτησή του στο Facebook, ανάμεσα στα άλλα, αναφέρθηκε και πάλι στο ΕΣΥ για να μας πει ότι αλλάζει και προφανώς γίνεται καλύτερο. Και στις δύο περιπτώσεις χρησιμοποίησε τα ίδια στοιχεία. Τις απαντήσεις ασθενών στα sms με ερωτήσεις που στάλθηκαν από τις αρμόδιες αρχές. Απ’ όσους ρωτήθηκαν απάντησε μόνο το 30%, αλλά αυτό καθόλου δεν προβλημάτισε τον πρωθυπουργό να βγάλει τα συμπεράσματα που έβγαλε.

Την περασμένη Τετάρτη δόθηκαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία της Eurostat για την Υγεία στην Ελλάδα. Ηταν ένα ηχηρότατο χαστούκι στην κυβέρνηση και στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μέσα από επιστημονική έρευνα αποδεικνυόταν ότι η Ελλάδα είναι πρώτη στην Ε.Ε. σε ανικανοποίητες ανάγκες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των πολιτών της.

Αλλά το αυτί του πρωθυπουργού δεν ίδρωσε. Και έτσι προέκυψε η χθεσινή ανάρτησή του στην οποία απαντάει το σημερινό βασικό θέμα της «Εφ.Συν.» με στοιχεία τόσο της Eurostat όσο και της ΕΛΣΤΑΤ.

Ο πρωθυπουργός αποδεικνύεται όχι μόνο κατά συρροήν ψεύτης αλλά και κατά συρροήν φτηνός πολιτικάντης. Γιατί ένας πρωθυπουργός που σέβεται τον εαυτό του και τους πολίτες που διοικεί δεν χρησιμοποιεί μη επιστημονικά στοιχεία σε ένα ζήτημα όπως η Υγεία, όταν τα επιστημονικά στοιχεία υπάρχουν.

Ενας πρωθυπουργός δεν μπορεί να μη γνωρίζει τις επιστημονικές έρευνες της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας και τα συμπεράσματά τους. Ενας πρωθυπουργός δεν επαναλαμβάνει το ίδιο ψέμα με τα ίδια κατασκευασμένα στοιχεία όταν τον έχει διαψεύσει τραγικά η Στατιστική Υπηρεσία της Ε.Ε.

Αλλά υπάρχει και κάτι ακόμα χειρότερο. Η Υγεία είναι πολύ ευαίσθητο ζήτημα στο οποίο δεν μπορείς να κοροϊδέψεις τους πολίτες. Πώς θα ξεγελάσεις εκείνους που δεν υποβλήθηκαν στην ιατρική εξέταση που είχαν ανάγκη; Οι επιστημονικές έρευνες λένε πως δεν ήταν λίγοι.

Πώς θα ξεγελάσεις εκείνους που λόγω οικονομικής αδυναμίας δεν έφτασαν ποτέ στον γιατρό, στο νοσοκομείο ή στην κλινική που χρειάζονταν; Δεν μπορείς. Αλλά ο κ. Μητσοτάκης δεν ενδιαφέρεται γι’ αυτούς. Τους υγιείς θέλει να κοροϊδέψει. Τους θεωρεί... αδαείς για την κατάσταση στο ΕΣΥ. Αλλά μια του ψεύτη, δυο του ψεύτη, τρεις και η κακή του μέρα...