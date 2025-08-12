Η δολοφονία της ενημέρωσης

Αργά το βράδυ της Κυριακής ο ισραηλινός στρατός δολοφόνησε στη Γάζα και δημοσιογράφους του δικτύου ειδήσεων Αλ Τζαζίρα. Ο ένας μάλιστα εξ αυτών, ο Ανάς αλ Σαρίφ, ήταν από τα πιο γνωστά πρόσωπα του ειδησεογραφικού δικτύου. Τα θύματα βρίσκονταν σε μια σκηνή για δημοσιογράφους έξω από το Νοσοκομείο Αλ Σίφα. Ο ισραηλινός στρατός παραδέχτηκε τη δολοφονία χαρακτηρίζοντας τον Ανάς αλ Σαρίφ τρομοκράτη.

Δεν είναι η πρώτη φορά σε πόλεμο που μετράμε θύματα δημοσιογράφους, ούτε η πρώτη φορά που ένας στρατός αντιμετωπίζει τους δημοσιογράφους σαν στρατιώτες και εχθρούς. Δεν είναι επίσης η πρώτη φορά που η ενημέρωση αντιμετωπίζεται εχθρικά ή εξοντώνεται από εκείνους που στον πόλεμο επιδιώκουν και θέλουν και στο τέλος πολλές φορές επιβάλλουν την προπαγάνδα του πολέμου κρύβοντας τις δικές τους θηριωδίες και εμφανίζοντας τον αντίπαλό τους ως θύτη.

Στην προκειμένη περίπτωση, όμως, τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Το Ισραήλ δεν διεξάγει απλά έναν πόλεμο στη Γάζα. Πραγματοποιεί μια γενοκτονία. Εξοντώνει έναν ολόκληρο λαό και κυρίως άοπλους πολίτες και παιδιά. Δηλαδή το μέλλον αυτού του λαού. Σύμφωνα μάλιστα με τις τελευταίες αποφάσεις της ηγεσίας του -πολιτικής και στρατιωτικής- ετοιμάζεται να δώσει την τελική λύση στο παλαιστινιακό ζήτημα καταλαμβάνοντας ολόκληρη τη Γάζα και εγκαθιδρύοντας εκεί την απόλυτη δική του εξουσία.

Οσο κι αν είναι λυπηρό, είναι ταυτόχρονα πραγματικότητα. Ενας λαός που υπέστη τα πάνδεινα από τον ναζισμό με στόχο να εξοντωθεί, βρίσκεται σήμερα κάτω από μια ηγεσία που συμπεριφέρεται με ίδιους όρους απέναντι σε έναν άλλο λαό. Κι αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που μέσα στο Ισραήλ οι άνθρωποι ξεσηκώνονται όλο και περισσότερο ενάντια στη γενοκτονία των Παλαιστινίων.

Σε μια τέτοια πρωτόγνωρη κατάσταση είναι απολύτως εξηγήσιμο γιατί οι δημοσιογράφοι είναι ενοχλητικοί περισσότερο από κάθε άλλη φορά στη σύγχρονη ιστορία του κόσμου. Γιατί είναι αυτοί που με κίνδυνο της ζωής τους μπορούν να φέρουν στο φως τουλάχιστον ένα σημαντικό μέρος της αλήθειας.

Γιατί αυτή η αλήθεια -ακόμα και η μικρή αλήθεια γύρω από το έγκλημα- αφυπνίζει συνειδήσεις και τις ενεργοποιεί. Γιατί οι μόνοι που μπορούν να σταματήσουν κάποια στιγμή το κακό είναι οι πολίτες που ξεσηκώνονται σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Αυτοί τελικά απέμειναν. Για να συντελεστεί επομένως η γενοκτονία, πρέπει πρώτα να εξοντωθεί η ενημέρωση.