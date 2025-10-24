«Παρούσα» δηλώνει ξανά η Ελλάδα για την ανοικοδόμηση της Γάζας

Μπορεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη να ήταν ουσιαστικά απούσα από όσα δραματικά λάμβαναν χώρα στη Λωρίδα της Γάζας, αποφεύγοντας σταθερά να καταδικάσει το Ισραήλ για τη γενοκτονία ή να αναγνωρίσει το Παλαιστινιακό κράτος, ωστόσο τώρα θέλει να έχει συμμετοχή στην επόμενη μέρα του θύλακα.
Σχετική δήλωση έκανε πρόσφατα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, λέγοντας ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι παρούσα στην ανοικοδόμηση της Γάζας, δηλαδή στην αξιοποίηση, χάριν οικονομικού οφέλους, των ερειπίων που δημιούργησε ο ισραηλινός στρατός. Πιο απλά, ο Κυρ. Μητσοτάκης, την ώρα που ένας ολόκληρος λαός είναι στο στόχαστρο, το μόνο που σκέφτεται είναι τα κέρδη που μπορούν να προκύψουν από αυτό το γεγονός.
Στο θέμα της παρουσίας της Ελλάδας στην ανοικοδόμηση του θύλακα αναφέρθηκε και η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της χώρας μας πρέσβυς Α. Μπαλτά στην τοποθέτησή της κατά τη διάρκεια της ανοικτής συζήτησης που διεξήγαγε το Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για «την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του Παλαιστινιακού ζητήματος».
Η κ. Μπαλτά, αφού χαιρέτισε το σχέδιο των ΗΠΑ για ειρηνευτική συμφωνία στη Γάζα, αναφέρθηκε στη δέσμευση της Ελλάδας για τις εξελίξεις της «επόμενης ημέρας», όπως αποδεικνύεται από τη συμμετοχή του Έλληνα πρωθυπουργού στη Διάσκεψη Ειρήνης που πραγματοποιήθηκε στην Αίγυπτο και εξέφρασε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συμβάλει στην ανοικοδόμηση της Γάζας και στη ροή της ανθρωπιστικής βοήθειας, καλώντας τα μέρη να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους και να επιδείξουν σύνεση και αυτοσυγκράτηση.
