Οργή από την αντιπολίτευση για την κατάθεση Τσιάρα

Η κατάθεση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα στη σημερινή εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ «άναψε τα αίματα» και προκαλεί νέα αντιπαράθεση των κομμάτων της αντιπολίτευσης με την κυβέρνηση.

ΠΑΣΟΚ: Δεν έδωσε απαντήσεις

«Στη σημερινή του κατάθεση, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κώστας Τσιάρας επιβεβαίωσε ό,τι πλέον γνωρίζει κάθε αγρότης και κάθε πολίτης αυτής της χώρας: ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι το αποτέλεσμα μιας συνειδητής πολιτικής συγκάλυψης. Η Πολιτεία χρωστά σήμερα πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ στους αγρότες και κτηνοτρόφους, εξαιτίας μιας κυβέρνησης που συνεχίζει να κοροϊδεύει συνειδητά τον αγροτικό κόσμο» αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Σύμφωνα με τις πηγές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης «ο κ. Τσιάρας προσήλθε στην Εξεταστική Επιτροπή με το γνωστό γαλάζιο δόγμα για τις ”διαχρονικές ευθύνες” που υπάρχουν στον σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, παραλείποντας να απαντήσεις για τις δικές του προσωπικές ευθύνες» και προσθέτουν: «Ο κ. Τσιάρας γνωρίζει καλά ότι σήμερα συμπληρώνεται η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση του Action Plan Plus με βάση την παράταση που είχε δώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ενώ ΟΠΕΚΕΠΕ τελεί υπό επιτήρηση ήδη έναν χρόνο, από τον Σεπτέμβριο του 2024. Ποιος μπορεί να πιστέψει ότι ένας υπουργός που για έναν ολόκληρο χρόνο δεν κατάφερε να εφαρμόσει ούτε το αρχικό σχέδιο, θα μπορέσει τώρα να αποκαταστήσει τη ζημιά μέχρι τέλος Νοεμβρίου όπως δεσμεύτηκε; Στην κατάθεσή του έκανε λόγο για ”διαφάνεια” και επιλογές που δεν είχαν στόχο να υπηρετήσουν προσωπικά πολιτικά ”ρουσφέτια”, παρά το γεγονός ότι ένας ένας τα μέλη της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχουν παρουσιαστεί στην Επιτροπή αλλά και αυτά που διορίστηκαν από τον ίδιο δηλώνουν ρητά ότι είναι μέλη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν απάντησε στις ερωτήσεις του ΠΑΣΟΚ γιατί απέκρυψε επί δέκα ολόκληρες ημέρες την παραίτηση του κ. Καϊμακάμη. Δεν θεώρησε ότι η μερική απασχόληση ενός υψηλά αμειβόμενου κυβερνητικού αξιωματούχου συνιστά πρόβλημα καθώς όπως προκλητικά είπε τον έπαιρνε τηλέφωνο τα Σάββατα και ήταν διαθέσιμος. Ενώ θεώρησε απολύτως αποδεκτό τον τρόπο διορισμού του μετά από μια τυχαία συνάντηση τους σε μια αγροτική έκθεση! Και στο τέλος είπε ότι η επιχειρηματική του δραστηριότητα για την οποία λάμβανε επιδοτήσεις δεν συνιστά σύγκρουση συμφερόντων, αλλά σημαντική… εμπειρία!»

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές: «Στις ερωτήσεις του ΠΑΣΟΚ γιατί δεν προχώρησε σε άμεσο έλεγχο των ενεργειών του πρώην αντιπροέδρου κ. Ζερβού όταν αποκαλύφθησαν οι επισυνδέσεις του, από τις οποίες προκύπτουν βάσιμες ενδείξεις για τέλεση παρανόμων πράξεων, ισχυρίστηκε ότι ”δεν είχε αρμοδιότητα να ελέγξει” τον αντιπρόεδρο Ζερβό… Σε ερώτηση γιατί δεν έχει πάρει πρωτοβουλίες αναστολής της λειτουργίας ΚΥΔ στα οποία αποδεδειγμένα λειτουργούσαν κυκλώματα εξαπάτησης, μέλη των οποίων είναι σήμερα προφυλακισμένα με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα εκείνο των Γιαννιτσών ο κ. Τσιάρας κατέθεσε ότι η λειτουργία των ΚΥΔ είναι αναγκαία (;) και μετά την πίεση που του ασκήθηκε παρέπεμψε σε μελλοντικές ενέργειες στις οποίες θα προβεί.

Στο ζήτημα των βιολογικών καλλιεργειών, όπου επί υπουργίας τού κ. Τσιάρα η κατάσταση είναι ντροπιαστική, ο κ. Τσιάρας δεν έδωσε καμία απάντηση για το γεγονός ότι ενώ πάνω από 5.000 πιστοποιητικά βιολογικών καλλιεργειών ανακλήθηκαν, δεν έχει ανακληθεί καμία άδεια φορέα πιστοποίησης. Εν τω μεταξύ η δήθεν διάθεση για συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καταρρίπτεται από την υπόθεση της υπαλλήλου Π. Τυχεροπούλου. Ένα αίτημα απόσπασης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έμεινε οκτώ μήνες στο συρτάρι του υπουργού, επειδή, όπως είπε, είχαν επιφυλάξεις τρεις υπηρεσιακοί παράγοντες. Δεν απάντησε όμως γιατί το κράτησε οχτώ μήνες στο συρτάρι του χωρίς καμία ενημέρωση της Εισαγγελίας. Ο κ. Τσιάρας παραδέχθηκε ότι ”παρέλαβε αριθμούς που δεν είχαν σχέση με την πραγματικότητα”. Παραδέχθηκε δηλαδή πως επί κυβέρνησης Μητσοτάκη υπήρξαν παραποιημένα στοιχεία για επιδοτήσεις, ζώα και βιολογικά προγράμματα και ενώ δηλώνει ότι ενημέρωσε τον πρωθυπουργό, τίποτα δεν άλλαξε. Ούτε ένας έλεγχος, ούτε μία παρέμβαση, ούτε μία παραίτηση. Ο κ. Τσιάρας σε ερώτηση του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τις πληροφορίες ότι έρχεται νέα δικογραφία που συμπεριλαμβάνει και τον ίδιο και αν σκοπεύει να υποβάλει την παραίτησή του, όπως έκαναν τρεις υφυπουργοί της κυβέρνησης, απέφυγε να απαντήσει». Τέλος, οι πηγές του ΠΑΣΟΚ σημειώνουν ότι «η σημερινή κατάθεση του κ. Τσιάρα αποδεικνύει την ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη για την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ» και τονίζουν: «Αν δεν είχε παρέμβει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα είχε αποκαλυφθεί ποτέ και ο αγροτικός κόσμος θα παρέμενε όμηρος αυτής της κυβέρνησης».

ΣΥΡΙΖΑ: Κραυγαλέες αντιφάσεις Τσιάρα

«Στην παραδοχή ότι ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γ. Ζαλίδης συνελήφθη ψευδόμενος ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής προέβη ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κ. Τσιάρας» σύμφωνα με πηγές του ΣΥΡΙΖΑ. «Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλης Κόκκαλης, επανέλαβε την καταγγελία ότι ο κ. Ζαλίδης ήταν επιστημονικός υπεύθυνος σε έργο του ΕΛΚΕ (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας) που δεν πληρώθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κάτι που είχε διαψεύσει στην κατάθεσή του ο κ. Ζαλίδης. Ο κ. Τσιάρας επιβεβαίωσε την καταγγελία του Β. Κόκκαλη και πλέον οφείλει να αποπέμψει τον κ. Ζαλίδη από τη θέση του, λόγω της ξεκάθαρης σύγκρουσης συμφερόντων» αναφέρουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτουν: «Παράλληλα, ο κ. Τσιάρας εκθέτει με τις απαντήσεις του όσους αναπαράγουν το κυβερνητικό μύθευμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ευθύνεται για τις ενισχύσεις για βοσκοτόπια χωρίς ζώα. Αυτό προβλεπόταν σε Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υιοθετήθηκε επί υπουργίας Καρασμάνη, πριν δηλαδή από την ανάληψη της διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Εκθέτει επίσης την κυβέρνηση Μητσοτάκη καθώς προανήγγειλε την τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης Λιβανού, με βάση την οποία οι νησιώτες μπορούσαν να δηλώσουν βοσκοτόπια στη ηπειρωτική Ελλάδα. Είναι δεδομένο ότι οι άξιες λόγου μεταβολές στους ιδιωτικούς βοσκότοπους εμφανίζονται μετά το 2019, με αποτέλεσμα μέσα σε δύο χρόνια ο αριθμός των δικαιούχων εθνικού αποθέματος στην Κρήτη με χρήση ιδιωτικών βοσκοτόπων να επταπλασιαστεί και οι ιδιωτικοί βοσκότοποι στην Κρήτη να δεκαπενταπλασιαστούν (εκ των οποίων, αυτοί χωρίς ζώα σχεδόν 50πλασιάστηκαν!» Οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζουν ότι «αυτό που δεν είχε το θάρρος να παραδεχθεί ο αρμόδιος υπουργός είναι οι ευθύνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη για το γεγονός ότι, εδώ και 6,5 χρόνια, το θέμα των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης πελαγοδρομεί μεταξύ των Περιφερειών και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (μέχρι, προσφάτως, να δοθεί στην Κοινωνία της Πληροφορίας για να ολοκληρωθεί). Εστίασε μόνο σε γενικολογίες περί ”διαχρονικών παθογενειών” του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ είναι φανερό ότι συγκεκριμένες πράξεις και παραλείψεις επί των κυβερνήσεων Μητσοτάκη κάλυψαν το ”γαλάζιο” κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό που επίσης δεν απέφυγε ο κ. Τσιάρας ήταν οι κραυγαλέες αντιφάσεις σε σχέση με τις δύο επιλογές του, τους κ.κ. Σαλάτα και Καϊμακάμη».

«Ο κ. Τσιάρας κάλυψε τον πρόσφατα παραιτηθέντα (από ”ευθιξία”) αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Καϊμακάμη, εκλεκτό μέλος του μητρώου των ”αρίστων” της ΝΔ, ο οποίος παραδέχτηκε ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, ότι ήταν ”part time” αντιπρόεδρος, λόγω της επαγγελματικής του πολυπραγμοσύνης και ότι η οικογένεια του λάμβανε επιδοτήσεις. Επίσης, κατά τον κ. Τσιάρα, ο κ. Σαλάτας ”ήταν καλός πρόεδρος μέχρι τη στιγμή που δήλωσε ότι θα κινηθεί νομικά κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας”. Ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος ζήτησε την παραίτηση του κ. Σαλάτα θέλοντας να καλύψει τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, κ. Μυλωνάκη. Ωστόσο, ο ίδιος ο κ. Σαλάτας έχει καταγγείλει ότι τον ”απέλυσε” ο κ. Μυλωνάκης. Όταν ο κ. Τσιάρας ρωτήθηκε από τον εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη, εάν ο κ. Σαλάτας παρεμπόδισε την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, απάντησε: ”Δεν ήμουν παρών να το γνωρίζω, οι μαρτυρίες των υπαλλήλων ήταν πως όποια στοιχεία ζητήθηκαν, δόθηκαν”. Σε ερώτηση για το αν είναι παράλογο να θέλει να ασκήσει τα νόμιμα ο κ. Σαλάτας ”εφόσον συκοφαντείται”, ο κ. Τσιάρας καυτηρίασε τις δημόσιες απειλές Σαλάτα κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση ”δεν ήθελε να εκπέμψει ένα τέτοιο μήνυμα”» αναφέρουν επίσης οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ και σημειώνουν: «Ο κ. Τσιάρας οφείλει μέχρι το τέλος της συνεδρίασης να απαντήσει ξεκάθαρα: ο ”εκλεκτός” του, κ. Σαλάτας, παρεμπόδισε ή όχι το έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας; Και είχε δίκιο όταν είπε ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Φλωρίδης, έχει προβεί στο αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης για την απόσπαση της κυρίας Τυχεροπούλου; Αλλά και όταν ισχυρίστηκε ότι η απάτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε ”επιδημία” και τα φαινόμενα αυτά ”μεγεθύνθηκαν” την περίοδο 2022-2023;».

Νέα Αριστερά: Παραδέχτηκε ότι τα 415 εκατομμύρια θα πληρωθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό

«Καθόλου πιο ασφαλείς δεν μπορούν να αισθάνονται οι αγρότες που βρίσκονται σε απόγνωση περιμένοντας τις πληρωμές, μετά και τη σημερινή εξέταση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ» αναφέρουν πηγές της Νέας Αριστεράς και προσθέτουν: «Ο υπουργός υποσχέθηκε την καταβολή στο τέλος του μήνα κάποιων χρημάτων υπό την προϋπόθεση ότι θα γίνει αποδεκτό το action plan που κατέθεσε η κυβέρνηση στην Κομισιόν. Παραδέχτηκε πάντως ότι αντίθετα με τις κυβερνητικές εξαγγελίες, τα 415 εκατομμύρια του προστίμου θα πληρωθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό και ότι τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά επιστρέφουν στα ευρωπαϊκά ταμεία, όπως κατ’ επανάληψη έχει τονίσει η Νέα Αριστερά, και δεν πηγαίνουν φυσικά στους τίμιους αγρότες. Κατά τα λοιπά, ο κύριος Τσιάρας αναμάσησε την καραμέλα των διαχρονικών αδυναμιών. Επίσης δεν αρνήθηκε ότι το όνομα του περιλαμβάνεται στη νέα δικογραφία. Είναι προφανές ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι καν σε θέση να διαχειριστούν την πιεστική κατάσταση στον αγροτικό χώρο πολλώ μάλλον να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της χώρας. Ενδιαφέρονται μόνο να καλύψουν τα ίχνη τους και να συγκαλύψουν τα σκάνδαλα τους».

Η Νέα Δημοκρατία... στον κόσμο της

«Εμφανής είναι», σύμφωνα με πηγές της ΝΔ, «η αμηχανία της αντιπολίτευσης μετά την κατάθεση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Την ίδια ώρα, που ο Υπουργός ανέδειξε τις διαχρονικές παθογένειες του Οργανισμού και περιέγραψε συγκεκριμένα βήματα που έγιναν για να αποκατασταθεί, αφενός η σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφετέρου με τους έντιμους αγρότες, μέσω της εφαρμογής του Action Plan, της ενίσχυσης των ελέγχων πριν από κάθε πληρωμή, και της παράδοσης όλων των καταγγελιών στη Δικαιοσύνη, η αντιπολίτευση αναζητούσε να αποδώσει όλες τις ευθύνες στη Νέα Δημοκρατία».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές «Η αντιπολίτευση, δε, επιχειρεί να παρουσιάσει ως «σκάνδαλο» μια διαδικασία εξυγίανσης που η ίδια ποτέ δεν τόλμησε να ξεκινήσει. Είναι χαρακτηριστικό ότι επί των ημερών της, ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεχόταν αρκετά διοικητικά πρόστιμα, όπως αποκάλυψε ο Κώστας Τσιάρας. Υπενθυμίζεται, άλλωστε, ότι από το 80% του προστίμου που είναι το πρόστιμο της Ελλάδος το 20% αφορά την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ ενώ η χώρα μας δέχεται διοικητικό πρόστιμο που αυξάνεται εκθετικά για τα ίδια «παραπτώματα».»

«Την ίδια στιγμή» προσθέτουν οι πηγές του κυβερνώντος κόμματος, «ο κ. Τσιάρας κατέρριψε το αφήγημα της αντιπολίτευσης για την Π. Τυχεροπούλου, τονίζοντας ότι η ίδια δεν πληρούσε τα τυπικά προσόντα (σύμφωνα με τους υπηρεσιακούς παράγοντες του ΟΠΕΚΕΠΕ) για την μετάταξή της και μάλιστα μετά το έγγραφο Σαλάτα για τα πεπραγμένα της, που διαβιβάστηκε στην εισαγγελία, ήραν το αίτημα για μετάταξη!»

Αλγεινή, δε, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ ισχυρίζεται ότι δεν έχει γίνει καμία ανάκληση κάποιου φορέα πιστοποίησης για τα βιολογικά, την στιγμή που έχει γίνει αναστολή λειτουργίας πιστοποιητικών φορέων από τον ΕΣΣΥΔ και τον ΕΛΓΟ-Δήμητρα. Ταυτόχρονα, η Χαριλάου Τρικούπη βλέπει… παραδοχή του Κ. Τσιάρα αλλά και πως δεν άλλαξε… τίποτα, σχετικά με τα αποτελέσματα στα βιολογικά, όταν ο ίδιος ο Υπουργός έχει ζητήσει τον έλεγχο και προχώρησε στο πάγωμα των πληρωμών!

Είναι σαφές ότι τα προβλήματα δεν λύνονται με επικοινωνιακές κορώνες αλλά με διορθωτικές παρεμβάσεις, θεσμικές αλλαγές και διαφάνεια στη λειτουργία του Οργανισμού. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αποδείξει στην πράξη ότι δεν συγκαλύπτει τίποτα: όλα τα ζητήματα που προκύπτουν ερευνώνται, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί ενεργοποιούνται, και οι ευρωπαϊκές αρχές ενημερώνονται πλήρως. Αντίθετα, όσοι σήμερα μιλούν για «σκάνδαλο», είναι εκείνοι που άφησαν πίσω τους έναν ΟΠΕΚΕΠΕ με ελλείψεις, καθυστερήσεις και αδύναμες δομές ελέγχου. Η πραγματικότητα είναι ότι για πρώτη φορά, ο ΟΠΕΚΕΠΕ μπαίνει σε τροχιά διαφάνειας, αξιοπιστίας και θεσμικής ανασυγκρότησης, με ξεκάθαρη πολιτική εντολή και διαρκή λογοδοσία προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς» καταλήγουν οι πηγές της ΝΔ.