Documento: Η Τυχεροπούλου κατέθεσε mail - φωτιά για Αυγενάκη και Στρατάκο

Ηλεκτρονική αλληλογραφία με τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγενάκη κατέθεσε χθες, στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ η Παρασκευή Τυχεροπούλου, προσθέτοντας στοιχεία στα έγγραφα που είχε ήδη καταθέσει με την κατάθεσή της.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Documento, σε ένα mail που κατατέθηκε στη Βουλή, το γραφείο του τότε υπουργού ζητούσε να εξυπηρετηθεί το αίτημα δυσαρεστημένου κτηνοτρόφου από τον «γενικό γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Στρατάκο Γεώργιο και την… (σ.σ. υπάλληλος του υπουργείου)».

Στο απαντητικό σημείωμα, με ημερομηνία 28 Νοεμβρίου 2023, η Παρασκευή Τυχεροπούλου παρέθεσε δορυφορικές εικόνες από δηλούμενες εκτάσεις του συγκεκριμένου προσώπου, τονίζοντας ότι από τις εικόνες «είναι προφανής η αδυναμία κοπής της βλάστησης στα 101,5 στρέμματα… και συνεπώς, ο αιτών δεν προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες γεωργικής αξιοποίησης της δηλούμενης έκτασης των βοσκοτόπων». Στην ίδια απάντηση φέρεται να καταλήγει πως: «Από τον επανέλεγχο του φακέλου προκύπτει ότι καλώς δεν κατανεμήθηκε Εθνικό Απόθεμα 2022 για τις εκτάσεις βοσκοτόπων και επίσης όλες οι εκτάσεις περιήλθαν στην κατοχή του μετά τις 31.5.2022 οπότε η απάντηση που θα προετοιμασθεί θα επιφέρει και τον υπολογισμό αχρεωστήτως καταβληθέντων», όπως αποκαλύπτει το ρεπορτάζ του Documento.

Υπενθυμίζεται πως ο Λευτέρης Αυγενάκης καταθέτει αύριο στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο πρώην γενικός γραμματέας Γιώργος Στρατάκος κατέθεσε χθες στην εξεταστική και διέψευσε κατηγορηματικά ότι έκανε οποιαδήποτε παρέμβαση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.