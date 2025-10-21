Ανδρουλάκης: Διχάζετε το λαό για να ψαρέψετε στα νερά της ακροδεξιάς

Χαρακτήρισε ντροπιαστική τη συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία και κατηγόρησε τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη για ακραία ρητορεία • Απευθυνόμενος στη ΝΔ είπε «Είστε ικανοί στο βωμό του πολιτικού αφηγήματος να εργαλειοποιήσετε νεκρούς, ζωντανούς, θεσμούς και μνημεία»

«Kαταλαβαίνω γιατί ο πρωθυπουργός θεωρεί τον εαυτό του αναντικατάστατο. Είναι λογικό κάτι τέτοιο, για κάποιον που παίρνει τόσο μεγάλες μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες. Συγχαρητήρια κ. πρωθυπουργέ, ενώνετε τον ελληνικό λαό, δεν τον διχάζετε», ανέφερε δηκτικά στην ομιλία του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στη Βουλή την Τρίτη, στο πλαίσιο της συζήτησης για την τραμπικής έμπνευσης τροπολογία περί απαγόρευσης πάσης φύσεως δημόσιων συναθροίσεων στο χώρο του Μνημείου Αγνώστου Στρατιώτη. Μιλώντας για τις ποινικές ευθύνες από το έγκλημα των Τεμπών είπε, απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό «επιτρέπετε με μεγαθυμία στη δικαιοσύνη να διερευνήσει τους υπουργούς σας».

Όσον αφορά τη συζητώμενη τροπολογία υποστήριξε ότι πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο ήδη οι νόμοι, όταν λειτουργήσουν, μπορούν να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε πρόκληση. «Ανοίγετε διαμάχες “χωρίς λόγο”, αλλά στην πραγματικότητα με έναν ξεκάθαρο λόγο: το “debate” σας με τον εξαφανισμένο κ. Βελόπουλο. […] Όταν στεκόσασταν με τον κ. Γεωργιάδη δίπλα στον εύζωνα δεν είχατε ευαισθησίες; Α λα καρτ οι ευαισθησίες. Όταν πατούν το πόδι τους οι βουλευτές της ΝΔ εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα, σας δημιούργησε όμως πρόβλημα ένας πατέρας που έκανε απεργία πείνας για το παιδί του […] Όταν ο πρωθυπουργός πήγε στο μνημείο και υποκλίθηκε το πίστευε; Εσείς καταλαβαίνετε ότι είναι ο ίδιος άνθρωπος εκείνος, και ο άνθρωπος που σήμερα με ύφος και αμετροέπεια αναφέρθηκε σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα; […] Νόμοι υπάρχουν, βούληση δεν υπάρχει. Κάνετε μαθήματα προστασίας εσείς σε εμάς; Μήπως ο Ρουβίκωνας επί των ημερών μας μπήκε στη βουλή;».

Ο κ. Ανδρουλάκης εξαπέλυσε οξεία επίθεση κατά του κ. Μητσοτάκη κατηγορώντας τον για τεράστια αλαζονεία. «Όσα επικοινωνιακά παιγνίδια και να κάνετε, όσα μιντιακά συμφέροντα και να στοιχήθηκαν δίπλα σας και προσπαθούν με αγωνία να σας κρατήσουν όρθιο, μπορείτε να κοροιδέψετε πολλούς για λίγο, λίγους για πολύ αλλά όχι όλους και για πάντα. […] Δεν θεωρήσατε αρκετά σημαντικά, το νομοσχέδιο για το 13ωρο, ή την ερώτησή μου για την ακρίβεια, που είναι το μείζον λαϊκό πρόβλημα, για να είστε παρών, αλλά ήρθατε σήμερα για να πάρετε το λάβαρο της πατρίδας απέναντι στους αναρχικούς που δεν θέλουν να προστατευτεί το μνημείο. [...] Ξέρετε απ’ όλα αυτά τι θα μείνει; Ότι απλά θα καθαρίζουν το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη εργολάβοι καθαριότητας. Αυτό θα μείνει στο τέλος από τη νομική πρωτοβουλία της ΝΔ. […] Μας ασκείτε κριτική που δεν ψηφίζουμε κάτι που δεν φέρει καμία ουσιώδη αλλαγή; Επειδή εσείς θέλετε να τραβήξετε το αυτί του κ. Δένδια; Θα βάλετε την αντιπολίτευση στα εσωκομματικά σας παιγνίδια»;

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σχολίασε από βήματος τις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη ότι θα πρέπει να ερωτηθεί ο υπουργός ΥΕΘΑ Νίκος Δένδιας για την μελλοντική τύχη των αναγραμμένων ονομάτων των θυμάτων, αλλά και στις ντροπιαστικές δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη για «καντηλάκια από τα ΙΚΕΑ», ενώ από τις αναφορές του δεν παρέλειψε και τον υπουργό ΠΡΟΠΟ Μιχάλη Χρυσοχοΐδη ο οποίος, φανερά διαφοροποιούμενος, αναρωτήθηκε δημόσια γιατί να ανοιχτούν πόλεμοι και διαμάχες χωρίς λόγο.

Χαρακτήρισε ντροπιαστική τη συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία, κατηγόρησε τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη για ακραία ρητορεία και την κυβέρνηση συνολικά ότι προχωρά σε κοροϊδία και ότι ψαρεύει στα θολά νερά της ακροδεξιάς διχάζοντας το λαό. Απευθυνόμενος στη ΝΔ είπε «Εργαλειοποιείτε το μνημείο για λίγα ψηφαλάκια και δείχνετε υποκρισία και φαρισαϊσμό» και «Είστε ικανοί στο βωμό του πολιτικού αφηγήματος να εργαλειοποιήσετε νεκρούς, ζωντανούς, θεσμούς και μνημεία», ενώ τόνισε: «Λέτε ότι εμείς στο ΠΑΣΟΚ δε θέλουμε να προστατεύσουμε το μνημείο, ενώ η ΝΔ θέλει. Πάλι ένα αφήγημα του τύπου “Οι καλοί και οι κακοί”». Χαρακτήρισε την κυβέρνηση Μητσοτάκη «πανευρωπαϊκό πρωταθλητή στις απευθείας αναθέσεις» και υπογράμμισε: «Δεν δικαιούστε να προχωρείτε σε τόσο ακραία ρητορεία όταν η κ. Μπακογιάννη έβγαζε σέλφι δίπλα στον Άγνωστο Στρατιώτη. [...] Το πρόβλημα είναι η ανεπάρκειά σας».

Σε διαρκείς φωνασκίες βουλευτών της ΝΔ ανέφερε «Εδώ είναι βουλή, θα σεβαστείτε κάθε ομιλητή, διαφορετικά να πάτε στο καφενείο».

Καμία απάντηση, μόνο «τσαντίρια» και «ταμπέλες»

Απαντώντας στον κ. Ανδρουλάκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον κατηγόρησε για τρικυμία εν κρανίω, δραματοποίηση του θέματος και «επανειλημμένη συμμαχία με τα άκρα», και υποστήριξε πως ποτέ δεν τον είδε πιο αμήχανο. «Προσπαθούσα να καταλάβω αν και πώς έβγαζαν νόημα για την ουσία του ζητήματος όσα λέγατε», είπε.

Επί της ουσίας ισχυρίστηκε ότι η προστασία δεν ήταν εφικτή με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο επειδή… η κυβέρνηση έκρινε ότι ο χώρος χρήζει ειδικής προστασίας.

Μίλησε και πάλι για τσαντίρια και ταμπέλες, και κατηγόρησε το Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα ότι μέχρι τώρα δεν ανταποκρίθηκε στην υποχρέωσή του για καθαρισμό του χώρου «για να παίξει πολιτικά παιγνίδια, ή να ασκήσει αντιπολίτευση ή γιατί βλέπει τον εαυτό του ως μελλοντικό ηγέτη της κεντροαριστεράς, δεν ξέρω».

Εντυπώσεις προκλήθηκαν όταν έδειξε έκπληκτος στο άκουσμα του ισχυρισμού ότι τον στηρίζουν συμφέροντα και ζήτησε, αυτά να κατονομαστούν.

Τέλος απαντώντας σε διαμαρτυρίας επανήλθε στο θέμα του Αλέξη Τσίπρα αποκαλώντας τον «δραπέτη της βουλής που έφυγε για να κάνει πολιτική με αναρτήσεις».

«Εργαλειοποιήσατε το Βελόπουλο και τα ορφανά της Χρυσής Αυγής»

Λαμβάνοντας το λόγο ξανά ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι ο πρωθυπουργός στην ομιλία του «ουσιαστικά παραδέχθηκε ότι υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο αλλά είπε ότι η κυβέρνηση θέλει και κάτι άλλο... για να γίνει συζήτηση. Για να πουν “εμείς είμαστε με τους ήρωες”, “εσείς όχι”».

Κατηγόρησε ως θρασεία την αναφορά του πρωθυπουργού στη πρόσφατη πρόταση δυσπιστίας και τόνισε: «Λέτε εμάς ουρά των άκρων, όταν εργαλειοποιήσατε το Βελόπουλο να ψηφίζει ό,τι θέλατε για τς Ανεξάρτητες Αρχές στο θέμα των υποκλοπών; Τους ακροδεξιούς; Τους Σπαρτιάτες; Τα ορφανά της “Χρυσής Αυγής” που ψηφίζουν ό,τι θέλει η ΝΔ; Είστε βαθιά εκτεθειμένος. Υπάρχουν νόμοι για το ζήτημα που ισχυρίζεστε ότι ρυθμίζετε. Δεν είχατε ευαισθησία με τις σέλφι των υπουργών και την αποκτήσατε με τον Πάνο Ρούτσι που έχασε το γιο του; Σταματήστε την τοξικότητα και τη διχόνοια».