«Μέτωπο» αντιπολίτευσης κατά της χουντικής τροπολογίας

Σκληρό πόκερ κατά της κυβέρνησης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης σήμερα στη Βουλή που συζητείται η χουντική τροπολογία περί απαγόρευσης πάσης φύσεως δημόσιων συναθροίσεων στην πλατεία Συντάγματος.
Το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας κατέθεσαν ένσταση αντισυνταγματικότητας για την νομοθετική τροπολογία και ζητούν να αποσυρθεί το αντιδημοκρατικό έκτρωμα. Κατόπιν συζητήσεως, όπως προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής, οι τέσσερις ενστάσεις απορρίφθηκαν.
Δείτε live την συζήτηση στη Βουλή:
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η «προτεινόμενη ρύθμιση:
- Παραβιάζει τον πυρήνα του συνταγματικού δικαιώματος της συνάθροισης,
- Παραβιάζει την αρχή της σαφήνειας των ποινικών κανόνων,
- Παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας.
Με βάση την τροπολογία, απαγορεύεται η χρήση ή κατάληψη επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του μνημείου και ανάδειξης σημασίας του, καθώς και οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου. Η ευθύνη για τη φύλαξη και την προστασία του μνημείου παραμένει στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ενώ η φροντίδα, η ανάδειξη και η συντήρησή του περνά στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Παράλληλα, απαγορεύεται η αλλοίωση του χώρου και οποιαδήποτε δημόσια συνάθροιση.
Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης έως ένα έτος ή με χρηματική ποινή.
