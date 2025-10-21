«Μέτωπο» αντιπολίτευσης κατά της χουντικής τροπολογίας

Απορρίφθηκαν οι τέσσερις ενστάσεις αντισυνταγματικότητας από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας

Σκληρό πόκερ κατά της κυβέρνησης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης σήμερα στη Βουλή που συζητείται η χουντική τροπολογία περί απαγόρευσης πάσης φύσεως δημόσιων συναθροίσεων στην πλατεία Συντάγματος.

Το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας κατέθεσαν ένσταση αντισυνταγματικότητας για την νομοθετική τροπολογία και ζητούν να αποσυρθεί το αντιδημοκρατικό έκτρωμα. Κατόπιν συζητήσεως, όπως προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής, οι τέσσερις ενστάσεις απορρίφθηκαν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η «προτεινόμενη ρύθμιση:

Παραβιάζει τον πυρήνα του συνταγματικού δικαιώματος της συνάθροισης, Παραβιάζει την αρχή της σαφήνειας των ποινικών κανόνων, Παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας.

Με βάση την τροπολογία, απαγορεύεται η χρήση ή κατάληψη επιφάνειας του χώρου για οποιονδήποτε σκοπό πέραν της επίσκεψης του μνημείου και ανάδειξης σημασίας του, καθώς και οποιαδήποτε αλλοίωση του χώρου. Η ευθύνη για τη φύλαξη και την προστασία του μνημείου παραμένει στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ενώ η φροντίδα, η ανάδειξη και η συντήρησή του περνά στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Παράλληλα, απαγορεύεται η αλλοίωση του χώρου και οποιαδήποτε δημόσια συνάθροιση.

Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης έως ένα έτος ή με χρηματική ποινή.