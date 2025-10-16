Χυδαία επίθεση Βελόπουλου σε Καιρίδη

Έντονη λεκτική επίθεση με κατάπτυστους υπαινιγμούς και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς εξαπέλυσε ο ακροδεξιός πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος κατά του βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Καιρίδη στην προ ημερησίας συζήτηση της Βουλής για την εξωτερική πολιτική.
Όταν ήταν σε εξέλιξη η ομιλία του Κ. Βελόπουλου, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας απευθύνθηκε στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. «Ένα κόμμα που αναγνωρίζει ψευτομακεδονία, τον γάμο ομοφυλοφίλων, που είναι ο φερετζές του πατριωτισμού, δεν μπορεί να ομιλεί. Φερετζές πατριωτισμού είναι η δήθεν ΝΔ που προσπαθεί να αποδείξει ότι είναι πατριωτική κυβέρνηση, βάζοντας τον Άδωνι και το Πλεύρη να το παίζει πατριώτης», σχολίασε ο Κ. Βελόπουλος, προκαλώντας την αντίδραση του Δ. Καιρίδη.
Η αντιπαράθεση γρήγορα βγήκε εκτός ελέγχου και ο ακροδεξιός πρόεδρος επιτέθηκε φραστικά στον βουλευτή χαρακτηρίζοντάς τον «ανόητο», «κακιά» και μιλώντας του υποτιμητικά. «Θα μου επιδείξει τι θα κάνω εγώ; Πάνε να δουλέψεις στον ιδιωτικό τομέα. Ήξερα ότι είσαι κακιά…», είπε ο Κ. Βελόπουλος, ανασκευάζοντας λίγο μετά και υποστηρίζοντας πως μιλούσε για «κακιά αντίληψη». «Ρε καημένο παιδί, θα χάσετε τις εκλογές και ούτε βουλευτής θα γίνεις», είπε σε άλλο σημείο. Αμέσως μετά, ο Κυριάκος Βελόπουλος αποκάλεσε τον πολιτικό του αντίπαλο «χρήσιμο ανόητο» και αναρωτήθηκε απευθυνόμενος στη ΝΔ: «πώς τους μαζεύετε αυτούς τους ανθρώπους; Ό,τι αδέσποτο, τους μαζεύετε».
Στο τέλος της ομιλίας Βελόπουλου, ο Δ. Καιρίδης ζήτησε τον λόγο επί προσωπικού προκειμένου να απαντήσει, ωστόσο η προεδρεύουσα Ολ. Γεροβασίλη δεν ήθελε να συνεχιστεί η αντιπαράθεση και δεν έδωσε συνέχεια στο επεισόδιο.
Η απάντηση Καιρίδη στους δημοσιογράφους
Λίγο μετά, μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο Δημήτρης Καιρίδης σχολίασε: «Ο κ. Βελόπουλος θεωρεί τον εαυτό του μοναδικό πατριώτη και εμάς αμφισβητεί τον πατριωτισμό. Γιατί έχει τις καταθέσεις του στην Γερμανία, σύμφωνα με το τελευταίο πόθεν έσχες που δημοσιεύθηκε; Είναι ένα εύλογο ερώτημα. Γνωστός ο άνδρας, ο χαρακτήρας και η συμπεριφορά του, ο καθένας κρίνεται».
«Είναι το υβρεολογίο και η χυδαιολογία. Έχασε την ψυχραιμία του», περιέγραψε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και μίλησε για τους βαρύτατους χαρακτηρισμούς εναντίον του.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας