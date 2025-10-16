Χυδαία επίθεση Βελόπουλου σε Καιρίδη

Έντονη λεκτική επίθεση με κατάπτυστους υπαινιγμούς και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς εξαπέλυσε ο ακροδεξιός πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος κατά του βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Καιρίδη στην προ ημερησίας συζήτηση της Βουλής για την εξωτερική πολιτική.

Όταν ήταν σε εξέλιξη η ομιλία του Κ. Βελόπουλου, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας απευθύνθηκε στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. «Ένα κόμμα που αναγνωρίζει ψευτομακεδονία, τον γάμο ομοφυλοφίλων, που είναι ο φερετζές του πατριωτισμού, δεν μπορεί να ομιλεί. Φερετζές πατριωτισμού είναι η δήθεν ΝΔ που προσπαθεί να αποδείξει ότι είναι πατριωτική κυβέρνηση, βάζοντας τον Άδωνι και το Πλεύρη να το παίζει πατριώτης», σχολίασε ο Κ. Βελόπουλος, προκαλώντας την αντίδραση του Δ. Καιρίδη.

Η αντιπαράθεση γρήγορα βγήκε εκτός ελέγχου και ο ακροδεξιός πρόεδρος επιτέθηκε φραστικά στον βουλευτή χαρακτηρίζοντάς τον «ανόητο», «κακιά» και μιλώντας του υποτιμητικά. «Θα μου επιδείξει τι θα κάνω εγώ; Πάνε να δουλέψεις στον ιδιωτικό τομέα. Ήξερα ότι είσαι κακιά…», είπε ο Κ. Βελόπουλος, ανασκευάζοντας λίγο μετά και υποστηρίζοντας πως μιλούσε για «κακιά αντίληψη». «Ρε καημένο παιδί, θα χάσετε τις εκλογές και ούτε βουλευτής θα γίνεις», είπε σε άλλο σημείο. Αμέσως μετά, ο Κυριάκος Βελόπουλος αποκάλεσε τον πολιτικό του αντίπαλο «χρήσιμο ανόητο» και αναρωτήθηκε απευθυνόμενος στη ΝΔ: «πώς τους μαζεύετε αυτούς τους ανθρώπους; Ό,τι αδέσποτο, τους μαζεύετε».

Στο τέλος της ομιλίας Βελόπουλου, ο Δ. Καιρίδης ζήτησε τον λόγο επί προσωπικού προκειμένου να απαντήσει, ωστόσο η προεδρεύουσα Ολ. Γεροβασίλη δεν ήθελε να συνεχιστεί η αντιπαράθεση και δεν έδωσε συνέχεια στο επεισόδιο.

Η απάντηση Καιρίδη στους δημοσιογράφους

Λίγο μετά, μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο Δημήτρης Καιρίδης σχολίασε: «Ο κ. Βελόπουλος θεωρεί τον εαυτό του μοναδικό πατριώτη και εμάς αμφισβητεί τον πατριωτισμό. Γιατί έχει τις καταθέσεις του στην Γερμανία, σύμφωνα με το τελευταίο πόθεν έσχες που δημοσιεύθηκε; Είναι ένα εύλογο ερώτημα. Γνωστός ο άνδρας, ο χαρακτήρας και η συμπεριφορά του, ο καθένας κρίνεται».

«Είναι το υβρεολογίο και η χυδαιολογία. Έχασε την ψυχραιμία του», περιέγραψε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και μίλησε για τους βαρύτατους χαρακτηρισμούς εναντίον του.