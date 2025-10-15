Συνεχίζεται στη Βουλή η μάχη για το 13ωρο, προκλητικές δηλώσεις Κεραμέως

Η υπουργός έσπευσε να υποστηρίξει πως το νομοσχέδιο ψηφίζεται προς όφελος των εργαζόμενων που -όπως ισχυρίστηκε- ζητούν... οι ίδιοι περισσότερες ώρες εργασίας

Για δεύτερη μέρα συνεχίζεται στην Ολομέλεια η συζήτηση επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που προβλέπει επιβολή 13ωρου ωραρίου στους εργαζόμενους και φέρει τον τίτλο «Δίκαιη Εργασία για Όλους: Απλοποίηση της Νομοθεσίας – Στήριξη στον Εργαζόμενο – Προστασία στην Πράξη – Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις».

Η ονομαστική ψηφοφορία για την ψήφιση επί της αρχής και όλων των άρθρων του σχεδίου νόμου, την οποία θα ζητήσει η Νέα Δημοκρατία, έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί το πρωί της Πέμπτης.

Η διαδικασία θα προηγηθεί της προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 142Α του Κανονισμού της Βουλής, κατόπιν αιτήματος του πρωθυπουργού, ο οποίος θα ενημερώσει το σώμα για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και για τις τελευταίες εξελίξεις στο Παλαιστινιακό. Παράλληλα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν προαναγγείλει ότι θα καταθέσουν αιτήματα για ονομαστικές ψηφοφορίες σε συγκεκριμένα άρθρα του νομοσχεδίου. Εκτός από τους εισηγητές, ειδικούς αγορητές και κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, συνολικά 91 βουλευτές έχουν ζητήσει τον λόγο για να τοποθετηθούν.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως, κατά την έναρξη της δεύτερης ημέρας συζήτησης, κατέθεσε «διορθώσεις» οι οποίες υποστήριξε πως βασίζονται σε προτάσεις κοινωνικών φορέων και κομμάτων που συμμετείχαν στη διαβούλευση. Η Ελληνική Λύση υπέβαλε ένσταση αντισυνταγματικότητας για το άρθρο 7 του νομοσχεδίου, το οποίο αφορά το 13ωρο, μια ένσταση η οποία συζητείται στην Ολομέλεια.

«Το ζητάνε οι ίδιοι οι εργαζόμενοι!», υποστηρίζει η Κεραμέως

Όπως είναι γνωστό, κατά την χθεσινή πρώτη μέρα της συζήτησης οι τόνοι ανέβηκαν, με την κυβέρνηση να δέχεται μαζικά πυρά για τις επίμαχες ρυθμίσεις. Οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης, από την πλευρά τους, άσκησαν έντονη κριτική στην κυβέρνηση.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σχολιάζοντας τον τίτλο του νομοσχεδίου («Δίκαιη Εργασία»), δήλωσε: «Ο τίτλος αυτός ακούγεται στα αυτιά κάθε εργαζόμενου σαν ένα σύντομο ανέκδοτο, μια μεγάλη ειρωνεία. Τίποτα πιο άδικο δεν έχει παρουσιαστεί τα τελευταία χρόνια στο όνομα της “δίκαιης εργασίας”. Αν η κυβέρνηση ήθελε να είναι ειλικρινής, θα έπρεπε να το ονομάσει: “Φθηνή Εργασία για τους Πολλούς – Ανοχή στην Αυθαιρεσία – Επισφάλεια στην Πράξη”».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, υπογράμμισε: «Η κυβέρνηση φέρνει έναν εργασιακό μεσαίωνα, με εργασία δεκατριών ωρών, από τα ξημερώματα έως τη νύχτα, χωρίς να βλέπεις το σπίτι σου. Αυτό επιδιώκετε, κυρία Κεραμέως. Το νομοσχέδιο αυτό —και θέλω να το πω καθαρά— δεν συμμορφώνεται, δεν διορθώνεται, δεν συμμαζεύεται».

Στα επιχειρήματα της υπουργού Εργασίας αναφέρθηκε και ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, κάνοντας λόγο για «επιχειρηματολογία γεμάτη ψέματα, μισές αλήθειες, διαστρεβλώσεις και μια εικονική πραγματικότητα που υπάρχει κυρίως στο μυαλό της κυβέρνησης, ίσως και της ίδιας της υπουργού».

Σαρκαστικός ήταν και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, ο οποίος σχολίασε: «Προφανώς αυτοί οι “αδαείς” εργαζόμενοι δεν καταλαβαίνουν. Θα έπρεπε, σύμφωνα με την κυβέρνηση, να τρέχουν χαρούμενοι στα λιβάδια με λυτά μαλλιά, όπως θα έλεγε κι ο ποιητής. Κι όμως, αντί γι’ αυτό, απεργούν και διαδηλώνουν. Γιατί, άραγε;».

«Κυρίαρχη επιδίωξη του υπουργείου η ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων», σχολίασε μιλώντας στην Βουλή η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου η οποία δήλωσε ότι το κόμμα της θα καταψηφίσει επί της αρχής το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, γιατί -όπως είπε- «θεωρούμε ότι πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που μπορεί να επιδιώκεται να εμπλουτιστεί με κάποιες δειλά και όχι αποφασιστικά, θετικές προβλέψεις, πλην όμως η κυρίαρχη επιδίωξή του είναι αυτή η οποία καταγράφεται τόσο στις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης όσο και της κοινωνίας».

Από την πλευρά της, η κ. Κεραμέως έσπευσε να υποστηρίξει πως το νομοσχέδιο γίνονται προς όφελος των εργαζόμενων που -όπως ισχυρίστηκε- ζητούν περισσότερες ώρες εργασίας. «Υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι ζητούν περισσότερες ώρες εργασίας. Αφήστε με εμένα, εγώ είμαι φαντασιόπληκτη, αλλά οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας οι οποίες κατατίθενται σωρηδόν στο Υπουργείο Εργασίας και ζητούν περισσότερες ώρες εργασίας, περισσότερους όρους εργασίας -οι εργαζόμενοι το ζητούν εργασία έκτη μέρα, έβδομη μέρα, κάποιες από αυτές είναι παράνομες και γι’ αυτό και δεν έχουν την έγκριση του Υπουργείου Εργασίας, αλλά οι εργαζόμενοι τα ζητούν- είναι και αυτό στη σφαίρα της φαντασίας μας;» ανέφερε μεταξύ άλλων η υπουργός Εργασίας.

Απεργία για την κατεδάφιση του ωραρίου

Ηχηρή ήταν την Τρίτη η παρουσία εργαζομένων, φορέων, συνδικαλιστικών οργανώσεων, πολιτικών κομμάτων και φοιτητικών συλλόγων στο κέντρο της Αθήνας και στις απεργιακές κινητοποιήσεις κόντρα στο αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης για το 13ωρο. Την 24ωρη απεργία είχαν προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, το ΕΚΑ και πρωτοβάθμια συνδικάτα, ενώ έλαβε και την -ελάχιστη- στήριξη της ΓΣΕΕ καθώς η πλειοψηφία της δεν προκήρυξε απεργία. Στις 09.30 ξεκίνησαν οι προσυγκεντρώσεις συνδικάτων και σωματείων στα Χαυτεία, τα Προπύλαια και το Σύνταγμα. Ενώ, λίγο αργότερα έκαναν πορεία από τα Προπύλαια έως τη Βουλή. Η παρουσία ήταν δυναμική και μαζική καθώς όταν οι πρώτοι διαδηλωτές είχαν φτάσει Όθωνος και Αμαλίας, οι τελευταίοι διαδηλωτές δεν είχαν ακόμα ξεκινήσει από την Ομόνοια, καλύπτοντας ολόκληρη την Πανεπιστημίου.

Το σχέδιο νόμου θα επιτρέπει την 13ωρη εργασία σε έναν εργοδότη κατά τα πρότυπα της ισχύουσας ρύθμισης για απασχόληση σε δύο εργοδότες, αλλά και δυνατότητα υπερωριών σε εργαζομένους με καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας, μια ρύθμιση η οποία βέβαια φωτογραφίζει τους εποχικούς εργαζόμενους στην εστίαση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, τότε που οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε συνθήκες γαλέρας. Βέβαια οι ρυθμίσεις, οι οποίες θα επιβαρύνουν και άλλο τους εργαζόμενους και στο γνωστό οργουελιανό πλαίσιο, θα γίνουν στο όνομα της «προστασίας των εργαζομένων, της ενίσχυσης της διαφάνειας και της νομιμότητας στις εργασιακές σχέσεις». Και με όλους τους φορείς ελέγχου της νομιμότητας στον χώρο της εργασίας υπό πλήρη διάλυση, βέβαια.