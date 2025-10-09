Πρώην διευθύντρια ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν υφίσταται σκάνδαλο»

Τρομερές δηλώσεις σήμερα στην εξεταστική επιτροπή του «γαλάζιου» σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρώτα, ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ιωάννης Καϊμακάμης παραδέχθηκε πως η οικογένειά του λαμβάνει επιδοτήσεις, δίχως να θεωρεί πως υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Αργότερα, η Ρέππα Αθανασία, πρώην διευθύντρια τεχνικών ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατέθεσε στην εξεταστική πως δεν υπάρχει σκάνδαλο στον Οργανισμό.

«Όχι, δεν υφίσταται σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπάρχουν ενδεχομένως παραβατικές συμπεριφορές και απάτη», είπε χαρακτηριστικά, προκαλώντας... έκπληξη στους βουλευτές της εξεταστικής.

«Υπάρχουν ενδεχομένως παραβατικές συμπεριφορές. Υπάρχει ενδεχομένως απάτη. Όταν λέμε υπάρχει απάτη, εννοούμε παραβατικές συμπεριφορές. Η απάτη, όπως ξέρετε καλύτερα, ενέχει και το δόλο. Ενώ ο κάθε οργανισμός πληρωμών φτάνει μέχρι την παρατυπία», πρόσθεσε προσπαθώντας να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα.

«Δεν είναι δόκιμος ο όρος “σκάνδαλο” γιατί όλα αυτά αναδεικνύονται από βάσεις δεδομένων άλλων υπηρεσιών», παραθέτοντας την «κτηνιατρική βάση δεδομένων». Προσπαθώντας να «περιορίσει» τις ευθύνες του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστήριξε πως είχε «έλλειψη εργαλείων για να κάνει ελέγχους και έλλειψη προσωπικού», θεωρώντας πως αυτά ήταν «τα βασικότερα προβλήματα».

Η Αθ. Ρέππα απέρριψε τις αιτιάσεις Βάρρα ότι επιχείρησε να ανακόψει ελέγχους, αφήνοντας αιχμές εναντίον του για το πως χειρίστηκε την κατανομή βοσκοτόπων. «Δεν προσπάθησα να αλλάξω την εντολή ελέγχου. Δεν είχα καμία επαφή με ελεγκτές. Δεν είχα καμία εμπλοκή, δεν είχα καν πρόσβαση στους φακέλους των ελέγχων», τόνισε και επεσήμανε πως «δεν αισθάνθηκα καμία πίεση. Δεν αισθάνθηκα να μου δίνεται αντίθετη με το ευρωπαϊκό πλαίσιο οδηγία από κάποιον».

Αντίδραση από ΠΑΣΟΚ

Κοινοβουλευτικές πηγές του ΠΑΣΟΚ, μετά την κατάθεση της μάρτυρα, σημειώνουν ότι, οι απαντήσεις της Αθανασίας Ρέππα «επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ενός οργανωμένου μηχανισμού συγκάλυψης και παρανομίας».

Η κ. Ρέππα, η οποία κατηγορείται για υπεξαγωγή εγγράφου, παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία, παραδέχθηκε ότι γνώριζε πως μετά το 2019 μία μόνο περιφέρεια απορρόφησε το 68% των ενισχύσεων του Εθνικού Αποθέματος, χωρίς ποτέ να ζητήσει υπηρεσιακή διερεύνηση. Απέφυγε να εξηγήσει γιατί δεν ενεργοποίησε τους μηχανισμούς ελέγχου που είχε στη διάθεσή της ως Διευθύντρια Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Ελέγχων.

Σε ερώτηση για το περιβόητο Πρακτικό 13, ρύθμιση που άνοιξε την πόρτα στις εικονικές δηλώσεις βοσκοτόπων από τη νησιωτική χώρα στη Βόρεια Ελλάδα, η κα Ρέππα ομολόγησε ότι εισηγήθηκε η μεγάλη απόσταση κατοικίας – εκτάσεων να μην θεωρείται κριτήριο κινδύνου, επιχειρώντας να δικαιολογηθεί με το επιχείρημα ότι «ήταν τεχνική απόφαση». Ουσιαστικά με την εισήγηση αυτή νομιμοποίησε τις εικονικές δηλώσεις από νησιά σε βόρειες περιοχές, ανοίγοντας τον δρόμο για μαζικές παράνομες ενισχύσεις με «νομότυπα έγγραφα».

Αναφορικά με την 5η τροποποίηση της εγκυκλίου ελέγχων, που αντικατέστησε τα αποδεικτικά νόμιμης κατοχής με το Ε9, η κ. Ρέππα ανέφερε πως η ρύθμιση «διευκόλυνε τη διαδικασία», αρνούμενη όμως να αναγνωρίσει ότι κατάργησε κάθε ουσιαστικό έλεγχο. Η «διευκόλυνση» που επικαλέστηκε ήταν στην πράξη εργαλείο νομιμοποίησης παρανομίας. Αυτή η διευκόλυνση κόστισε εκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκού χρήματος.

Σχετικά με τα email προειδοποίησης των στελεχών Χουδαλάκη και Μανωλαράκη για εικονικούς ελέγχους στα οποία επισημαινόταν ότι με βάση τον έλεγχο που πρότεινε η κ. Ρέππα δεν θα υπήρχε κανένα αποτέλεσμα, η κ Ρέππα δεν έδωσε καμία ουσιαστική απάντηση και άφησε τα πράγματα να εξελίσσονται με τρόπο που διευκόλυνε τα πλασματικά παραστατικά να υποβάλλονται.

Σε σχέση με συγκεκριμένη εντολή ελέγχου για εκτάσεις που καθυστέρησε τρεις μήνες να αρχίσει και 11 να ολοκληρωθούν ανέφερε ότι «έπρεπε να επικαιροποιηθεί η εγκύκλιος». Η χρονική σύμπτωση βέβαια ότι ο έλεγχος ξεκίνησε αμέσως μετά την 5η τροποποίηση της εγκυκλίου με βάση την οποία δικαιούταν επιδότηση ο κάτοχος των εκτάσεων απογυμνώνει κάθε προσχηματική δικαιολογία που συμπληρώθηκε και με την αλλαγή των προηγούμενων εντύπων ελέγχων.

Σε ερώτηση για τις παράνομες δηλώσεις σε περιοχές όπως το Γαϊδουρονήσι, η κ. Ρέππα παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ενδείξεις, για σοβαρή καταπάτηση των εκτάσεων αλλά «δεν υπήρξε εντολή για άμεση παρέμβαση».

Η κ. Ρέππα εμφανίστηκε να τα βρίσκει όλα καλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλήθεια αν ήταν όλα καλά που οφείλεται το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ; Γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει κατασκηνώσει στην Αθήνα; Γιατί οι αγρότες έχουν ξεχάσει τις επιδοτήσεις και κινδυνεύουν πλέον να τις χάσουν από την Κυβέρνηση της ΝΔ;

Επίθεση και από ΣΥΡΙΖΑ

Μετά την κατάθεση Ρέππα, πηγές του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσαν:

Αξίζει να θυμίσουμε ότι η κα. Ρέππα, η οποία δίνει μια κατάθεση γεμάτη αντιφάσεις και υπεκφυγές, έχει παραπεμφθεί, μαζί με τον πρώην Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Μελά, σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, κατηγορούμενοι για υπεξαγωγή εγγράφου από κοινού, υπόθαλψη εγκληματία από κοινού κατά συρροή και παράβαση καθήκοντος από κοινού κατ’ εξακολούθηση σε βαθμό πλημμελήματος. Η δίκη αφορά σε φάκελο με ελέγχους αιτήσεων για βοσκοτόπια από το Εθνικό Απόθεμα της περιόδου 2019–2020. Τον Νοέμβριο του 2020, η κα. Τυχεροπούλου διαβίβασε στον τότε Αντιπρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δ. Μελά και στην κα. Ρέππα, τον φάκελο με τους ελέγχους, ο οποίος κοινοποιήθηκε και στον τότε Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Παπά. Τα ευρήματα του ελέγχου, δεν διαβιβάστηκαν ποτέ στη Δικαιοσύνη από τον κ. Μελά, παρά το γεγονός ότι η κα. Τυχεροπούλου το ζητούσε ρητά στην έκθεση που είχε συντάξει. Σημειώνεται ότι για κάποιες από τις περιπτώσεις έχουν ήδη ασκηθεί ποινικές διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η κα. Ρέππα κατονομαζόταν σε καταγγελία, που είχε γίνει, μεταξύ Αυγούστου 2021 και Ιουλίου 2022 (για πέμπτη φορά, όπως λένε οι ανώνυμοι καταγγέλλοντες), σχετικά με την πληρωμή συνολικά πάνω από 12 εκατ. ευρώ, σε αιτούντες από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις βοσκοτόπων σε πολλές περιοχές της χώρας.

Οι καταγγέλλοντες περιγράφουν πώς λειτουργούσε μια μηχανή «κουλοχέρης», όπως την ονομάζουν, που «έκοβε» δημόσιους βοσκοτόπους σε «φέτες» συγκεκριμένων στρεμμάτων, έκανε πλασματικές εγγραφές Ε9 και κατασκεύαζε νομότυπα ενοικιαστήρια με ανύπαρκτα ενοίκια.

Σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, οι ενδιάμεσοι των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) και του Τεχνικού Συμβούλου (Gaia Επιχειρείν) έλεγαν ότι «αν σου γίνει έλεγχος, μπορούμε να σου περάσουμε ένσταση».

Μεταξύ των προσώπων που συμμετείχαν στο σύστημα αυτό, καλύπτοντάς το, όπως δείχνουν δύο έγγραφα που περιλαμβάνονται στην καταγγελία ήταν ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Μελάς και η κα. Ρέππα. Μάλιστα, διέρρευσε ένα εσωτερικό email του ΟΠΕΚΕΠΕ, με πρωταγωνίστρια την κα. Ρέππα, στο οποίο η υπάλληλος η οποία χειριζόταν τον Μάιο του 2021 αίτημα της Οικονομικής Αστυνομίας που ζητούσε πληροφορίες, σχετικά με υπό διερεύνηση υπόθεση παράνομων πληρωμών επιδοτήσεων, έγραφε στην κα. Ρέππα: «Έγραψα και κάτι σάλτσες για τους ελέγχους που μου φάνηκαν επιτυχημένες, αλλά θα πρέπει να τα ελέγξετε».

Δεν ξέρουμε τι απέγιναν οι σάλτσες, τουλάχιστον μένουμε ήσυχοι ότι δεν υπήρξε σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μόνο, ίσως, κάποιες «παρατυπίες», όπως επαναλαμβάνει η μάρτυρας. Για παράδειγμα, η κα. Ρέππα κατονομάζεται από τους καταγγέλλοντες ως εκείνη που «για να εμποδιστεί να ελεγχθούν οι καταγγελίες για την Τεχνική Λύση, σε εγκύκλιο του Απριλίου του 2021 περιέλαβε ότι «καταγγελίες για την Τεχνική Λύση δεν εξετάζονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ». Σε κάποιες περιπτώσεις και πάλι με καθυστερημένους ελέγχους, σύμφωνα με την καταγγελία, από «σκόπιμη αμέλεια» της κας. Ρέππα πέρασαν από ελέγχους μισθωτήρια βοσκοτόπων που συντάχθηκαν εκπρόθεσμα…

Τελικά, από τις μέχρις στιγμής καταθέσεις των μαρτύρων στην Εξεταστική Επιτροπή, προκύπτει ότι το «γαλάζιο» σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που αποκάλυψε και ανέδειξε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είναι μια απλή «φαντασίωση» αυτής, χωρίς ηθικούς και φυσικούς αυτουργούς και με Διοικήσεις επικαλούμενες άγνοια ή ανεπαρκή ενημέρωση, εάν και όταν ασχολούνταν με τα καθήκοντά τους.

