Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ: «Η οικογένεια μου λαμβάνει νόμιμα επιδοτήσεις»

Ερωτήσεις από την αντιπολίτευση δέχθηκε ο Ιω. Καϊμακάμης για τις δραστηριότητες του και εάν αυτές προκαλούν σύγκρουση συμφερόντων με το έργο του στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Ιωάννης Καϊμακάμης (από τον Φεβρουάριο 2025 έως σήμερα) παραδέχτηκε στην εξεταστική του γαλάζιου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ πως η οικογένειά του λαμβάνει επιδοτήσεις. «Ναι, η οικογένεια μου δραστηριοποιείται στην εκτροφή βοοειδών», σχολίασε. «Δεν θεωρείτε ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων;» ρώτησε ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας, με τον μάρτυρα να αντιτείνει πως σχετική πρόβλεψη εμπεριέχεται στο σχέδιο που κατατέθηκε τώρα από τον οργανισμό ως προς το τι θα γίνεται στις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων, προσθέτοντας πως αν υπάρξει κώλυμα, θα παραιτηθεί.

Σειρά ερωτήσεων από βουλευτές της αντιπολίτευσης δέχθηκε ο Ιω. Καϊμακάμης για τις δραστηριότητες του και εάν αυτές προκαλούν σύγκρουση συμφερόντων με το έργο του στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εργάζομαι και Σαββατοκύριακα και έως αργά το βράδυ, όταν χρειάζεται, στον οργανισμό, ενώ θεωρώ τιμή μου που η οικογένειά μου δραστηριοποιείται στην κτηνοτροφία, υποστήριξε.

Σε σχετική ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Αλ. Αυλωνίτη είπε ότι «η οικογένεια μου λαμβάνει νόμιμα τις επιδοτήσεις». Απαντώντας στον βουλευτή Αλ. Μεϊκόπουλο είπε ότι ο ίδιος είναι μέτοχος σε εταιρεία με ζωοτροφές ενώ για την εργασία του ως σύμβουλος εταιρείας αγροτοδιατροφής είπε ότι ήταν μελέτη που είχε αναληφθεί πέρυσι, και η οποία σχετίζεται με ένα master plan για την δημιουργία θύλακα υποδοχής καινοτόμων δραστηριοτήτων, που παραδόθηκε τον Ιανουάριο του 2025.

Στην ερώτηση της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ, Ευ. Λιακούλη, εάν «αισθάνεστε ότι έχετε "σύγκρουση συμφερόντων", όταν έχετε ταυτόχρονα εργασία σε μία εταιρεία, υπάρχουν πρόσωπα της οικογένεια σας που συνδέονται με επιδοτήσεις/ επιχορηγήσεις, δηλαδή με την ύλη και το αντικείμενα του ΟΠΕΚΕΠΕ;», ο κ. Καϊμακάκης είπε ότι η εταιρεία του δεν έχει καμία σχέση. Επανέλαβε μάλιστα ότι επιτρέπεται (η παράλληλη δραστηριότητά του) και ότι «τώρα, κάναμε το update με τα conflict, (στον ΟΠΕΚΕΠΕ), στη δουλειά που κάνουμε στο action plan». «Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων», είπε ο κ. Καϊμακάμης, σημειώνοντας ότι «και για τους ίδιους τους υπαλλήλους τού ΟΠΕΚΕΠΕ δεν υφίσταται σύγκρουση συμφερόντων». Αν κάτι τέτοιο προκύψει στο μέλλον θα παραιτηθώ είπε ο μάρτυρας. Όσο για το εάν ο ίδιος λαμβάνει επιδοτήσεις, είπε ότι έχει κτηνοτροφική επιχείρηση και ότι δεν έχει λάβει ακόμα.

Όσο για το εάν η απόφαση της κυβέρνησης για μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είναι στη σωστή κατεύθυνση, ο κ. Καϊμακάμης είπε ότι, με καθαρά τεχνοκρατικό τρόπο, είναι μία κίνηση η οποία, θα δείξει αποτέλεσμα στο αμέσως επόμενο κοντινό μέλλον. «Θεωρώ ότι η μετάβαση στην ΑΑΔΕ έχει να προσθέσει ένα "συν" στην όλη συζήτηση» είπε ο κ. Καϊμακάμης.

Σε ερωτήσεις της εισηγήτριας της μειοψηφίας, βουλευτού του ΠΑΣΟΚ Μ. Αποστολάκη, ο κ. Καϊμακάκης είπε ότι δεν ήταν ενήμερος με την πρόθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Σαλάτα να πάει ενάντια στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενώ για τις καθυστερήσεις πληρωμών του Ιουνίου στα βιολογικά, την κτηνοτροφία και τη μελισσοκομία, είπε ότι υπήρξε ανάγκη περαιτέρω ελέγχων. «Μαζί με τα ξερά, κάποιες φορές καίγονται και τα χλωρά. Αυτή η ενέργεια θα φέρει περισσότερη διοικητική διαφάνεια στις πληρωμές των πραγματικών δικαιούχων βιολογικής γεωργίας, κτηνοτροφίας και μελισσοκομίας και θα αντισταθμίσει, αυτή η καθυστέρηση στο μέλλον, αυτή την αδικία που υπέστησαν οι έντιμοι παραγωγοί» τόνισε ο κ. Καϊμακάμης.

Σε σχετική ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Β. Κόκκαλη, απάντησε ότι δεν αντιλήφθηκε να παρεμπόδισε ο κ. Σαλάτας τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ για το ποιος ευθύνεται για το χρήμα που φαγώθηκε στον Οργανισμό, ανέφερε: «Θα μάθουμε τους υπαίτιους, δεδομένου ότι όλες οι υποθέσεις παραπέμφθηκαν στη Δικαιοσύνη. Εμείς, δίνουμε στοιχεία στις ευρωπαϊκές και ελληνικές Αρχές. Αυτοί που καταχράστηκαν χρήμα, θα το ανακτήσουμε». Όσο για το εάν υπήρχε "κύκλωμα" στον ΟΠΕΚΕΠΕ, είπε: «Δεν μπορώ να αποφανθώ επ' αυτού. Απαιτούνται περισσότερα τεκμήρια για να καταθέσω τέτοια άποψη από δημοσιεύματα και από περιρρέουσα ατμόσφαιρα αφήνεται να εννοηθεί κάτι τέτοιο».

Εξάλλου, επεσήμανε ότι ο ίδιος έχει λάβει καταγγελίες στο προσωπικό ηλεκτρονικό γραμματοκιβώτιό του, τις οποίες διαβιβάζει αμελλητί στις εισαγγελικές αρχές. «Έχουμε μπλοκάρει 30.244 ΑΦΜ τον Ιούνιο, κατόπιν εισήγησης υπηρεσιακών στελεχών, με υπόνοιες για παραπτώματα και μη σύννομα δικαιολογητικά» είπε ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.