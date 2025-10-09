Χυδαιότητες Γεωργιάδη κατά της Πέρκα για την συμμετοχή της στο Flotilla

Αδιανόητο υβρεολόγιο από τον υπουργό Υγείας κατά της βουλευτού της Νέας Αριστεράς • Της είπε ότι πήγε για τις σέλφι και το TikTok στον στολίσκο και πως κακώς η κυβέρνηση ανέλαβε τα έξοδα επαναπατρισμού της, μετά την απαγωγή της από τον ισραηλινό στρατό • Πληρωμένη απάντηση από την κ. Πέρκα αλλά και την Νέα Αριστερά.

Σε ένα νέο κρεσέντο χυδαιότητας και προσβόλης από αυτά που μας έχει συνηθίσει επιδόθηκε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κατά της βουλευτού της Νέας Αριστεράς, Πέτης Πέρκα, για την συμμετοχή της στον στολίσκο της αλληλεγγύης, Global Sumud Flotilla.

Η κ. Πέρκα περιγράφοντας και καταδικάζοντας τα όσα βίωσε από την πειρατική επίθεση του Ισραήλ στον στόλο και την μετέπειτα απαγωγή των ακτιβιστών από τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, χαρακτήρισε το Ισραήλ ως κράτος απαρτχάιντ.

Από την πλευρά του, ο Άδωνις Γεωργιάδης έσπευσε να αναπαραγάγει τη χυδαία επιχειρηματολογία - πλυντήριο των εγκλήματων του Ισραήλ, κάνοντας λόγο για ένα κυρίαρχο κράτος, το οποίο προειδοποίησε τους ακτιβιστές και πως το Ισραήλ είναι στρατηγικός σύμμαχος της χώρας κάτι το οποίο έχει «τεράστιο εθνικό συμφέρον».

Στην συνέχεια της κούνησε το δάχτυλο, λέγοντάς της πως «κάνατε λάθος που είσαστε σε αυτό το πλοίο και που πήγατε ως βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου» και την κατηγόρησε μάλιστα ότι «αντιστρατεύεται τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της χώρας».

«Δεν έχω να καταδικάσω την πράξη του Ισραήλ αλλά εσάς που πήγατε να βάλετε τη χώρα σε περιπέτεια» επισήμανε ο υπουργός δίχως ίχνος αιδούς.

Βέβαια δεν περιορίστηκε μόνο σε αυτά, καθώς επιχείρησε να υποτιμήσει την κίνηση αλληλεγγύης λέγοντας πως η πράξη της δεν είχε κανέναν ηρωισμό και ότι Αριστερά έχει να προσφέρει μόνο «επικοινωνιακό θόρυβο». «Για τις σέλφι πήγατε για τα βιντεάκια στο TikTok πήγατε» είπε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας στο ίδιο παραληρηματικό πλαίσιο, έθιξε το χυδαίο ζήτημα που τέθηκε πριν λίγες μέρες σχετικά με την κάλυψη των εξόδων των Ελλήνων ακτιβιστών, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να αναφέρει πως δεν υπερασπίζεται την απόφαση της κυβερνήσεως να αναλάβει τα έξοδα του επαναπατρισμού τους.

«Θα ξαναπάω στη Γάζα»

Η κ. Πέρκα δεν άφησε αναπάντητο το υβρεολόγιο του υπουργού και με αξιοζήλευτη μετριοπάθεια και πυγμή τόνισε πως θα ξαναπάει στη Γάζα καθώς θεωρεί ότι αποτελεί πολιτικό και ηθικό της καθήκον να το κάνει.

«Προφανώς δεν είμαστε ήρωες. Θεωρώ ότι έκανα το πολιτικό και ηθικό μου καθήκον. Η ιστορία θα είναι αμείλικτη σε όσους δε μίλησαν για αυτό το έγκλημα, την εξόντωση ενός λαού. Το μήνυμα της αλληλεγγύης έπιασε τόπο και θα δείτε και τη συνέχεια. Έτσι γράφεται ιστορία όχι με τις ελίτ, κάτω από το τραπέζι και τους εγκληματίες πολέμου», τόνισε η βουλευτής της Νέας Αριστεράς.

Απευθυνόμενη προσωπικά προς τον υπουργό, ανέφερε «εσάς σας τοποθετώ ευθέως στην Ακροδεξιά» και σημείωσε ότι «η ανθρωπιστική βοήθεια ήταν συμβολική.

«Δουλικός και προσκυνημένος στον γενοκτόνο Νετανιάχου»

Με αφορμή το θερμό επεισόδιο στη Βουλή η Νέα Αριστερά εξέδωσε ανακοίνωση σε σκληρή γλώσσα κατά του υπουργού καταδικάζοντας τις προσβολές του.

Όπως επισημαίνει η ανακοίνωση, ο κ. Γεωργιάδης ξεπέρασε κάθε όριο αθλιότητας, ενώ τον κατηγορεί ότι «νομιμοποιεί την ιδέα ότι η αλληλεγγύη είναι "πλάκα", και ότι όσοι την εκφράζουν πρέπει να τιμωρούνται οικονομικά τουλάχιστον».