Χυδαιότητες Γεωργιάδη κατά της Πέρκα για την συμμετοχή της στο Flotilla

Σε ένα νέο κρεσέντο χυδαιότητας και προσβόλης από αυτά που μας έχει συνηθίσει επιδόθηκε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κατά της βουλευτού της Νέας Αριστεράς, Πέτης Πέρκα, για την συμμετοχή της στον στολίσκο της αλληλεγγύης, Global Sumud Flotilla.
Η κ. Πέρκα περιγράφοντας και καταδικάζοντας τα όσα βίωσε από την πειρατική επίθεση του Ισραήλ στον στόλο και την μετέπειτα απαγωγή των ακτιβιστών από τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, χαρακτήρισε το Ισραήλ ως κράτος απαρτχάιντ.
Από την πλευρά του, ο Άδωνις Γεωργιάδης έσπευσε να αναπαραγάγει τη χυδαία επιχειρηματολογία - πλυντήριο των εγκλήματων του Ισραήλ, κάνοντας λόγο για ένα κυρίαρχο κράτος, το οποίο προειδοποίησε τους ακτιβιστές και πως το Ισραήλ είναι στρατηγικός σύμμαχος της χώρας κάτι το οποίο έχει «τεράστιο εθνικό συμφέρον».
Στην συνέχεια της κούνησε το δάχτυλο, λέγοντάς της πως «κάνατε λάθος που είσαστε σε αυτό το πλοίο και που πήγατε ως βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου» και την κατηγόρησε μάλιστα ότι «αντιστρατεύεται τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της χώρας».
«Δεν έχω να καταδικάσω την πράξη του Ισραήλ αλλά εσάς που πήγατε να βάλετε τη χώρα σε περιπέτεια» επισήμανε ο υπουργός δίχως ίχνος αιδούς.
Βέβαια δεν περιορίστηκε μόνο σε αυτά, καθώς επιχείρησε να υποτιμήσει την κίνηση αλληλεγγύης λέγοντας πως η πράξη της δεν είχε κανέναν ηρωισμό και ότι Αριστερά έχει να προσφέρει μόνο «επικοινωνιακό θόρυβο». «Για τις σέλφι πήγατε για τα βιντεάκια στο TikTok πήγατε» είπε χαρακτηριστικά.
Συνεχίζοντας στο ίδιο παραληρηματικό πλαίσιο, έθιξε το χυδαίο ζήτημα που τέθηκε πριν λίγες μέρες σχετικά με την κάλυψη των εξόδων των Ελλήνων ακτιβιστών, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να αναφέρει πως δεν υπερασπίζεται την απόφαση της κυβερνήσεως να αναλάβει τα έξοδα του επαναπατρισμού τους.
«Θα ξαναπάω στη Γάζα»
Η κ. Πέρκα δεν άφησε αναπάντητο το υβρεολόγιο του υπουργού και με αξιοζήλευτη μετριοπάθεια και πυγμή τόνισε πως θα ξαναπάει στη Γάζα καθώς θεωρεί ότι αποτελεί πολιτικό και ηθικό της καθήκον να το κάνει.
«Προφανώς δεν είμαστε ήρωες. Θεωρώ ότι έκανα το πολιτικό και ηθικό μου καθήκον. Η ιστορία θα είναι αμείλικτη σε όσους δε μίλησαν για αυτό το έγκλημα, την εξόντωση ενός λαού. Το μήνυμα της αλληλεγγύης έπιασε τόπο και θα δείτε και τη συνέχεια. Έτσι γράφεται ιστορία όχι με τις ελίτ, κάτω από το τραπέζι και τους εγκληματίες πολέμου», τόνισε η βουλευτής της Νέας Αριστεράς.
Απευθυνόμενη προσωπικά προς τον υπουργό, ανέφερε «εσάς σας τοποθετώ ευθέως στην Ακροδεξιά» και σημείωσε ότι «η ανθρωπιστική βοήθεια ήταν συμβολική.
«Δουλικός και προσκυνημένος στον γενοκτόνο Νετανιάχου»
Με αφορμή το θερμό επεισόδιο στη Βουλή η Νέα Αριστερά εξέδωσε ανακοίνωση σε σκληρή γλώσσα κατά του υπουργού καταδικάζοντας τις προσβολές του.
Όπως επισημαίνει η ανακοίνωση, ο κ. Γεωργιάδης ξεπέρασε κάθε όριο αθλιότητας, ενώ τον κατηγορεί ότι «νομιμοποιεί την ιδέα ότι η αλληλεγγύη είναι "πλάκα", και ότι όσοι την εκφράζουν πρέπει να τιμωρούνται οικονομικά τουλάχιστον».
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς
Ο κ. Γεωργιάδης δουλικός και προσκυνημένος στον γενοκτόνο Νετανιάχου
Στη σημερινή συνεδρίαση της Βουλής, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ξεπέρασε κάθε όριο αθλιότητας.
Με χυδαίες, προκλητικές και επικίνδυνες εκφράσεις χαρακτήρισε "θέατρο", "γελοιότητα" και "επικοινωνιακό θόρυβο" την συμμετοχή των πολιτών και της βουλεύτριας της Νέας Αριστεράς, Πέτης Πέρκα στον ανθρωπιστικό στολίσκο Global Sumud Flotilla.
Δεν αρκέστηκε όμως στην χλεύη. Προέβη και σε λόγια που υποκινούν την ανοχή στη βαρβαρότητα: είπε ότι όσοι "πήγαν εις γνώση σας" σε περιοχή ναυτικού αποκλεισμού "θα έπρεπε να χρεωθούν τα έξοδα επαναπατρισμού στον ατομικό τους λογαριασμό στην εφορία". Είπε ότι "δεν υπάρχει απαγωγή", απαξιώνοντας και τους 27 Έλληνες τους οποίους το κράτος-δολοφόνος του Ισραήλ κράτησε εξαντλημένους σε φυλακές.
Αυτά τα λόγια δεν είναι απλώς προσβολή. Είναι ο ορισμός της πολιτικής χυδαιότητας.
Ο κ. Γεωργιάδης, ως γνήσιος ακροδεξιός, μετατοπίζει την ευθύνη από το κράτος-απαγωγέα που κρατούσε παράνομα ανθρώπους, στα ίδια τα θύματα και στους ακτιβιστές που τόλμησαν να δείξουν αλληλεγγύη. Νομιμοποιεί την ιδέα ότι η αλληλεγγύη είναι "πλάκα", και ότι όσοι την εκφράζουν πρέπει να τιμωρούνται οικονομικά τουλάχιστον.
Η Νέα Αριστερά καταγγέλλει ΑΠΕΡΙΦΡΑΣΤΑ:
- Την εκκωφαντική αλαζονεία και την επιδεικτική περιφρόνηση του κ. Γεωργιάδη απέναντι στην κ. Πέρκα, στους επαναπατρισθέντες και σε κάθε πολίτη που πράττει από ανθρωπιά.
- Τη ρητορική που μετατρέπει την αλληλεγγύη σε "επικοινωνιακό θόρυβο" και "γελοιότητα".
- Την πρόταση ότι τα έξοδα επιστροφής "να τα χρεωθούν οι ίδιοι" - μια δήλωση που ντροπιάζει το κράτος και προσβάλλει την κοινή λογική, καθώς παραβιάζει κάθε έννοια προξενικής προστασίας της Ε.Ε.
Δεν θα ανεχθούμε να γίνεται κανονικότητα η επιθετικότητα και ο ακροδεξιός λόγος απέναντι στην αλληλεγγύη. Δεν θα επιτρέψουμε την ακροδεξιά ρητορική να λερώνει τον δημόσιο λόγο.
Γιατί κ. Γεωργιάδη η ντροπή δεν είναι δουλειά.
