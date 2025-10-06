Ο Μυλωνάκης διαβίβασε το επίμαχο υπόμνημα που έλαβε και αποκάλυψε τον φερόμενο συντάκτη

Στο προεδρείο της εξεταστικής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ διαβίβασε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης το περιβόητο υπόμνημα που είχε λάβει στις αρχές Ιουνίου 2025 από «εξειδικευμένο συνεργάτη της προεδρίας της κυβέρνησης», αναφορικά με την υπόθεση των παράνομων «γαλάζιων» αγροτικών επιδοτήσεων.
Υπενθυμίζεται πως το εν λόγω υπόμνημα έχει προκαλέσει «θύελλα αντιδράσεων» καθώς η αντιπολίτευση κατηγορεί το δεξί χέρι του πρωθυπουργού πως είχε «προνομιακή πρόσβαση» στη δικογραφία και στην εξέλιξη των ερευνών, ενώ δεν θα έπρεπε.
Στην επιστολή του προς τον πρόεδρο της εξεταστικής, ο Γ. Μυλωνάκης επισημαίνει ότι «παραμένω απόλυτα προσηλωμένος, όπως έπραττα πάντα, με συνέπεια, υωηλό αίσθημα ευθύνης και απόλυτο σεβασμό στην αρχή της διαφάνειας».
Υπενθυμίζεται πως πάνω από ένα μήνα αρνιόταν να καταθέσει το υπόμνημα στη Βουλή, παρά τις επίμονες πιέσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
Με τη σημερινή του επιστολή κατονομάζει για πρώτη φορά ως συντάκτη του υπομνήματος τον Γρηγόρη Βάρρα, κάτι που είχε αποφύγει να κάνει τις προηγούμενες ημέρες. Ο Γρ. Βάρρας έως σήμερα υπηρετεί ως αποσπασμένος συνεργάτης στη γενική γραμματεία της προεδρίας της κυβέρνησης.
Σύμφωνα με τον Γ. Μυλωνάκη το ενημερωτικό κείμενο ανέλυε τεχνικής και οργανωτικής φύσεως θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Προοριζόταν αποκλειστικά για εσωτερική χρήση και το παρέλαβε από τον συντάκτη του μέσω διαδικτυακής εφαρμογής κινητού τηλεφώνου (WhatsApp) στις 15.6.2025.
Ο Γρ. Βάρρας, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 19.11.2019 έως 10.11.2020, αναμένεται την Τρίτη να περάσει το κατώφλι της εξεταστικής για να καταθέσει και θα κληθεί να δώσει περισσότερες πληροφορίες για το επίμαχο υπόμνημα που φανερώνει τη γνώση του Μαξίμου για το «πάρτι» διαφθοράς που είχε στηθεί και την επιλογή της κυβέρνησης να.... μην πάρει πρωτοβουλίες.
Τον Αύγουστο, το Documento δημοσίευσε την αυθεντική, με ημερομηνία πρωτοκόλλου και υπογραφή, επιστολή που έστειλε ο Γρ. Βάρρας, στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκη Βορίδη, στις 8 Σεπτεμβρίου 2020, για τα βοσκοτόπια και τις «διαδικασίες μετά τη δικαίωση της χώρας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο». Δηλαδή το επίμαχο σημείωμα στο οποίο γίνεται λόγος και για το υπόμνημα προς Μυλωνάκη, που αποδεικνύει ότι ο Βορίδης είχε ενημερωθεί για τη δυνατότητα που είχε στα χέρια του να ξεφορτωθεί την τεχνική λύση. Αλλά δεν το έπραξε. Ο κ. Βάρρας είχε αναφερθεί στο ίδιο ζήτημα και σε μία ακόμη επιστολή του προς τον Βορίδη, στις 2 Σεπτεμβρίου 2020, με την οποία ενημέρωνε πως: «Στις 3.8.2020 έδωσα εντολή στις υπηρεσίες για την εναρμόνιση του χαρτογραφικού υποβάθρου του ΟΠΕΚΕΠΕ με βάση την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα βοσκοτόπια που δικαίωσε τις ελληνικές αρχές». Ζητούσε μάλιστα συνάντηση με τον υπουργό η οποία, κατά πληροφορίες, δεν έγινε ποτέ.
Ολόκληρο το υπόμνημα Μυλωνάκη προς την εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ
