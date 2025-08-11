ΟΠΕΚΕΠΕ - Δημοσίευμα: Το Μαξίμου είχε υπόμνημα με τις ευθύνες Βορίδη και το «έθαψε»

Σύμφωνα με άρθρο της Documento ο Γιώργος Μυλωνάκης, «δεξί χέρι» του πρωθυπουργού, ζήτησε και έλαβε με δική του πρωτοβουλία αναλυτικό υπόμνημα 43 σελίδων για τα κακώς κείμενα του οργανισμού, που εξέθετε με στοιχεία τις ευθύνες του Μάκη Βορίδη, και το απέκρυψε.

Αίσθηση έχει προκαλέσει στο πλαίσιο του διαρκώς ανατροφοδοτούμενου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της Κυριακής της εφημερίδας Documento σύμφωνα με το οποίο, ο Γιώργος Μυλωνάκης, «δεξί χέρι» του πρωθυπουργού, ζήτησε και έλαβε με δική του πρωτοβουλία αναλυτικό υπόμνημα 43 σελίδων για τα κακώς κείμενα του οργανισμού, που εξέθετε με στοιχεία τις ευθύνες του Μάκη Βορίδη, και το απέκρυψε με αποτέλεσμα ο τέως υπουργός Μετανάστευσης να «πέσει στα μαλακά».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο κ. Γιώργος Μυλωνάκης ζήτησε και έλαβε το υπόμνημα που εξέθετε με στοιχεία τις ευθύνες του Μάκη Βορίδη καθώς και τις παθογένειες και τα λάθη του ίδιου του οργανισμού. Αποκάλυπτε επίσης και τον ένοχο ρόλο της εταιρίας Neuropublic, του τεχνικού συμβούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον οποίο χαρακτηρίζει το επίμαχο υπόμνημα χαρακτηρίζει «αχόρταγο».

Ο άνθρωπος που απέστειλε το υπόμνημα, σημαίνον στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ με βαθιά γνώση των τεκταινόμενων στον οργανισμό, φέρεται να εξηγούσε συγκεκριμένα με ποιον τρόπο ο κ. Βορίδης «έθαψε«» τη δυνατότητα να σταματήσουν από το 2020 η λεγόμενη «τεχνική λύση» και οι συνεπακόλουθες παρανομίες όλων των επόμενων χρόνων που χτίστηκαν επάνω σε αυτήν. Μεταξύ άλλων το υπόμνημα περιλαμβάνει τον πίνακα με τα ποσά των επιδοτήσεων προς τους νέους αγρότες που έδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ το 2020 –το λεγόμενο εθνικό απόθεμα, που ήταν και η βασική επιδότηση που χρησιμοποιούσαν όλοι οι παραβάτες– στον οποίο (πίνακα) φαίνεται ότι τα ποσά αυτά επί Βορίδη πενταπλασιάστηκαν.

Το Documento δημοσιεύει και την αυθεντική, με ημερομηνία πρωτοκόλλου και υπογραφή, επιστολή που έστειλε ο Γρ. Βάρρας, στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μ. Βορίδη στις 8 Σεπτεμβρίου 2020 για τα βοσκοτόπια και τις «διαδικασίες μετά τη δικαίωση της χώρας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο». Δηλαδή το επίμαχο σημείωμα στο οποίο γίνεται λόγος και για το υπόμνημα προς Μυλωνάκη, που αποδεικνύει ότι ο Βορίδης είχε ενημερωθεί για τη δυνατότητα που είχε στα χέρια του να ξεφορτωθεί την τεχνική λύση. Αλλά δεν το έπραξε.

Ο κ. Βάρρας είχε αναφερθεί στο ίδιο ζήτημα και σε μία ακόμη επιστολή του προς τον Βορίδη, στις 2 Σεπτεμβρίου 2020, με την οποία ενημέρωνε πως: «Στις 3.8.2020 έδωσα εντολή στις υπηρεσίες για την εναρμόνιση του χαρτογραφικού υποβάθρου του ΟΠΕΚΕΠΕ με βάση την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα βοσκοτόπια που δικαίωσε τις ελληνικές αρχές». Ζητούσε μάλιστα συνάντηση με τον υπουργό η οποία, κατά πληροφορίες, δεν έγινε ποτέ.

Το υπόμνημα εκθέτει τέλος, το πώς η εταιρία Neuropublic, σε συνεργασία με την ελεγχόμενη από αυτήν και την Τράπεζα Πειραιώς ΓΑΙΑ Επιχειρείν, απέκτησε πλήρη έλεγχο του ΟΠΕΚΕΠΕ, προχωρώντας μάλιστα σε «εκβιασμούς» προς τους αγρότες.

Σιγή ασυρμάτου για τα συμπεράσματα

Άγνωστοι παραμένουν μέχρι τώρα, οι λόγοι για τους οποίους ο κ. Μυλωνάκης ζήτησε το συγκεκριμένο υπόμνημα και για τους οποίους δεν μερίμνησε για την συσχέτισή του με τη δικογραφία, δημιουργώντας εύλογα την εντύπωση ότι το Μαξίμου λειτούργησε ως θάλαμος προετοιμασίας της υπεράσπισης του κ. Βορίδη. Περαιτέρω στο πλαίσιο της συζήτησης στη Βουλή επί των προτάσεων για σύσταση εξεταστικής, ο κ. Βορίδης μεταξύ άλλων παρουσίασε το «Συμφωνώ» που υπέγραψε για να διαιωνιστεί η στρέβλωση των κατανομών μέσω της «τεχνικής λύσης» ως μονόδρομο και ως μια υπογραφή άνευ σημασίας. Με βάση όμως όσα αποκαλύπτει το εν λόγω υπόμνημα, τελικά ο κ. Βορίδης είχε και άλλη επιλογή. Όμως την απέρριψε και αξίωσε την παραίτηση του τότε προέδρου του οργανισμού Γρηγόρη Βάρρα, ο οποίος την είχε εισηγηθεί.

Συγκεκριμένα το υπόμνημα περιλάμβανε αναλυτικό χρονικό των ενεργειών που είχαν προταθεί από τον κ. Βάρρα στον κ. Βορίδη, που «δεν έτυχαν αποδοχής από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και οδήγησαν στον σημερινό καταλογισμό (σ.σ.: τα πρόστιμα της Κομισιόν) και πάλι ύστερα από πέντε χαμένα χρόνια». Δηλαδή ο γράφων του υπομνήματος ενημέρωσε το Μαξίμου ότι τα νέα πρόστιμα που αναμένονται από την Κομισιόν λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ (και ενώ ήδη έχει επιβληθεί στην Ελλάδα σχεδόν μισό δισεκατομμύριο), θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί με τις σωστές ενέργειες του κ. Βορίδη.

«Με τα επιπλέον βοσκοτόπια που θα εντάσσονταν στο γεωυπόβαθρο (σ.σ. του ΟΠΕΚΕΠΕ) και την κατάργηση έως τα τότε της τεχνικής λύσης θα καταργούσε (σ.σ.: ο κ. Βορίδης) αυτόματα καταστάσεις που, αν και προσπάθησα να δω αν και πόσο και σε ποιο μέγεθος ήταν σύννομες, δεν μπόρεσα να απαντήσω» τονίζεται στο υπόμνημα.

Το ενημερωτικό υπόμνημα περιλαμβάνει διάγραμμα, που δείχνει ότι με την εναρμόνιση που είχε προτείνει τότε ο κ. Βάρρας η Ελλάδα θα κέρδιζε επιπλέον 9.639.498,1 επιδοτούμενα στρέμματα. Τα στρέμματα αυτά θα ήταν μη δασικοί βοσκότοποι και θα μπορούσαν να αποδοθούν με ορθολογικό τρόπο σε όλη τη χώρα, αντί να συνεχίσει η πρακτική της κατανομής «πλασματικού» εθνικού αποθέματος μέσω της «τεχνικής λύσης». Το υπόμνημα προς Μυλωνάκη τονίζει ξεκάθαρα ότι «με τη μεθοδολογία (σ.σ. ενν. Βάρρα) θα υπήρχε απεξάρτηση από αυτή την αδιαφανή διαδικασία». Ειδικά για το 2020, εφόσον γινόταν η εναρμόνιση αυτή, μόνο στην περιοχή της Κρήτης (από όπου προερχόταν μεγάλο μέρος των διεκδικήσεων για επιδοτήσεις) θα εξασφαλίζονταν συνολικά 268.910 στρέμματα. Όπως μάλιστα προκύπτει από το ρεπορτάζ, οι εκτάσεις αυτές ήταν υπεραρκετές για καλυφθούν τα αιτήματα των κτηνοτρόφων. Ειδικά στην Κρήτη οι αιτήσεις των κτηνοτρόφων εκείνο το έτος ήταν για επιδοτήσεις για 237.830 στρέμματα. Δηλαδή, με τη λύση που πρότεινε ο τότε διευθυντής του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα αιτήματα θα υπερκαλύπτονταν και δεν θα χρειαζόταν να υπογραφεί τεχνική λύση.

Πολλαπλάσια δικαιώματα επιδότησης

Από το επίμαχο υπόμνημα αποδεικνύεται και ότι υπερδιπλασιάστηκαν –επί υπουργίας Βορίδη– τα ποσά των επιδοτήσεων για το εθνικό απόθεμα (την επιδότηση προς τους νέους αγροτοκτηνοτρόφους). Αυτό φαίνεται καθαρά από τους πίνακες που παρατίθενται. Σε όλη την Ελλάδα οι επιδοτήσεις για εθνικό απόθεμα από 18 εκατ. ευρώ για 26.694 δικαιούχους το 2018 έφτασαν τα 44,99 εκατ. για 24.648 δικαιούχους (δηλαδή λιγότερους από το 2018) το 2020. Μάλιστα, υπολογίζεται ότι ο μέσος όρος εθνικού αποθέματος εκείνη τη χρονιά ήταν 5.500 ευρώ ανά αγρότη, ποσό τριπλάσιο από το μέσο δικαίωμα επιδότησης των αγροτών (1.695 ευρώ). Ομως όσα παραπάνω χρήματα δίνονταν στους νέους αγρότες… μαϊμού χάνονταν αναλογικά από τους υπόλοιπους. Ενδεικτικά στην Κρήτη, ενώ το 2017 οι 4.736 δικαιούχοι της επιδότησης έλαβαν 6,7 εκατ. ευρώ, το 2019 οι 4.294 αιτούντες πήραν 13 εκατ. ευρώ και το 2020 συνολικά 8.776 κτηνοτρόφοι έλαβαν το πολλαπλάσιο ποσό των 28,79 εκατομμυρίων.

Τελικά ο κ. Βάρρας παραιτήθηκε τον Νοέμβριο του 2020 και τις παραπάνω πληρωμές του εθνικού αποθέματος, με εφαρμογή ξανά της τεχνικής λύσης, για το 2020 υπέγραψε ο διάδοχός του Θεοφάνης Παπάς.