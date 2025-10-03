Με ευρεία πλειοψηφία εγκρίθηκε από τη Βουλή η τέταρτη «Belharra» των 809 εκατ. ευρώ

Με ευρύτατη πλειοψηφία ψηφίσθηκε το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την «Έγκριση των σχεδίων Συμβάσεων στον τομέα της άμυνας για την τροποποίηση των υπό στοιχεία 016B/21 και 017Β/21 Συμβάσεων για την προμήθεια φρεγατών τύπου FDI HN».
Το νομοσχέδιο προβλέπει την αγορά της 4ης Belharra, το κόστος της οποίας θα είναι μεγαλύτερο κατά 90 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το κόστος που προέβλεπε για την κάθε μία από τις τρεις πρώτες φρεγάτες η αρχική σύμβαση. Η απόκτηση της 4ης «FDI ΗΝ» υπολογίζεται στα 809 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς τον οπλισμό της, ενώ το κόστος της καθεμιάς από τις τρεις πρώτες φρεγάτες έφτανε στα 719.600.000 ευρώ.
Υπερ των σχεδίων των Συμβάσεων που αφορά την προμήθεια τέταρτης φρεγάτας Belharra, επίπεδου Standard 2++, όπως και την αναβάθμιση των τριών προηγουμένων από επιπέδου Standard 2 σε Standard 2++ ψήφισαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση και Νίκη, ενώ καταψήφισαν ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας.
Με αυξημένη πλειοψηφία 243 ψήφων «υπέρ» έναντι 45 «κατά» και 4 «παρών», επί 292 ψηφισάντων, υπερψηφίσθηκε το άρθρο 1 του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει το σχέδιο της κύριας Συμφωνίας, μετά την ονομαστική ψηφοφορία που προκάλεσαν με κοινό αίτημα Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας.
Η Έλενα Ακρίτα διαφοροποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και ψήφισε «κατά». Πήγες από την Κουμουνδούρου σημειώνουν πως «ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί λάθος την απόφαση της, ενώ υπήρχε συλλογική απόφαση». Ξεκαθαρίζουν όμως πως δεν τίθεται θέμα διαγραφής.
«Παρών» δήλωσαν οι Δ Βαλτογιάννης, Ν. Βρεττός, Ι Δημητροκάλης και Γ. Μανούσος.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας