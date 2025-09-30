ΟΠΕΚΕΚΕ: «Πυροβολεί» συνεχώς ο Σημανδράκος - Τι ανέφερε για απόπειρα χειραγώγησης

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΚΕ κατονόμασε τον πρώην γγ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για απόπειρες χειραγώγησης • «Πανηγυρίζουν» πηγές της Ν.Δ., πολιτική ευθύνη με σφραγίδα Μητσοτάκη βλέπει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Από χτύπημα σε χτύπημα η κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά του πρώην γγ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο Βαγγέλης Σημανδράκος , μετά τη «βόμβα» που εξαπέλυσε για πιέσεις του Γιώργου Στρατάκου ώστε να πληρωθεί ο περιβόητος «Φραπές», προχώρησε και σε νέες αποκαλύψεις, αναφέροντας ότι ο πρώην στενός συνεργάτης του Λευτέρη Αυγενάκη αποπειράθηκε και να τον χειραγωγήσει.

Ειδικότερα κατά την εξέτασή του μάρτυρα από τον βουλευτή της πλειοψηφίας, Παναγή Καππάτο, κατονόμασε τον Γιώργο Στρατάκο.

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέφερε το όνομα του πρώην γγ αγροτικής Ανάπτυξης σε ερώτηση για το εάν υπήρξαν παρεμβάσεις και προσπάθειες χειραγώγησης προς τον ίδιο ή άλλα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο αποκαλυπτικός διάλογος:

Καππάτος: Να μας πείτε αν έγινε κάποια προσπάθεια χειραγώγησης σε εσάς ή σε άλλα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ και από ποιους. Με ενδιαφέρουν περισσότερο πολιτικά πρόσωπα…

Σημανδράκος: Χειραγώγηση για παράδειγμα είναι να πάρουμε πίσω μια επιστολή που είχαμε στείλει για μια διευθύντρια στη Θεσσαλονίκη γιατί δεν πρέπει να μπει στη διαδικασία της αξιολόγησης. Εκεί είναι παρέμβαση, χειραγώγηση είναι…

Καππάτος: Θα μας πείτε από ποιον;

Σημανδράκος: Από τον κ. Στρατάκο… Θέλετε να σας πω όλα τα θέματα αυτά; Όταν για παράδειγμα, πάει ο πρωθυπουργός ή ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στη ΔΕΘ και θέλει να γίνει η πληρωμή πριν τη ΔΕΘ και λες ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα, και σε πιέζει…

Καππάτος: Ποιος σας το λέει;

Σημανδράκος: Όποιος πέρασε από αυτά τα πόστα, πάντα γινόταν…

Καππάτος: Σε εσάς ποιος το είπε;

Σημανδράκος: Δηλαδή, όταν μπαίνει ο πολιτικός προϊστάμενος ή ο υπουργός ή ο υφυπουργός ή οι υφυπουργοί και προσπαθούν να πάνε πίσω κάποιες διαδικασίες του οργανογράμματος ή λες ότι πρέπει να γίνουν κρίσεις και να… μη γίνουν οι κρίσεις. Όταν μπαίνουν τέτοια ζητήματα δεν είναι χειραγώγηση;

Καππάτος: Με ποιο σκοπό γίνεται αυτό που αναφέρετε; Θα ήθελα να γίνετε πιο συγκεκριμένος…

Σημανδράκος: Αυτή είναι η απάντησή μου… Όταν για παράδειγμα πριν την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου πρέπει να γίνει η πληρωμή, πριν το Πάσχα πρέπει να γίνει η πληρωμή ή πριν κάποια επίσκεψη πρέπει να γίνει η πληρωμή. Αυτές δεν είναι ενέργειες που πρέπει να γίνονται με βάση την επίσκεψη του πολιτικού…

Πολιτικές ευθύνες με σφραγίδα Μητσοτάκη

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις αυτές πηγές από τον ΣΥΡΙΖΑ ανέφεραν «οι πολιτικές ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχουν και φέρουν φαρδιά - πλατιά τη σφραγίδα του ίδιου του κ. Μητσοτάκη: αυτό προκύπτει αβίαστα από τις απαντήσεις του Ευ. Σημανδράκου στην Εξεταστική Επιτροπή» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «Ο κ. Σημανδράκος, σε ερώτηση για τη χειραγώγηση από πολιτικά πρόσωπα, αφού αναφέρθηκε σε μια ωμή παρέμβαση του κ. Στρατάκου, υπογράμμισε: «Όταν, για παράδειγμα, πάει ο πρωθυπουργός ή ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στη ΔΕΘ και θέλει να γίνει η πληρωμή πριν από τη ΔΕΘ και λες ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα, αλλά σε πιέζει να την κάνεις την πληρωμή πριν (από τη ΔΕΘ); Γιατί;».».

Όπως προσθέτουν «Οι παρεμβάσεις με ενορχηστρωτή το Μέγαρο Μαξίμου είναι αυτές που οδήγησαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ να τεθεί υπό επιτροπεία με αποτέλεσμα να βρίσκονται στον αέρα οι πληρωμές των κανονικών αγροτών για χάρη των «γαλάζιων» Φραπέδων και Χασάπηδων. Στους αγρότες οφείλονται ακόμα οι επιδοτήσεις του 2024, ενώ καθυστερεί η προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης μέσα στον Οκτώβριο, ποσό που προσεγγίζει τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ επιβεβαίωσε σε όλους τους τόνους την αφόρητη πίεση του Λ. Αυγενάκη για αποδεσμεύσεις «αμαρτωλών» ΑΦΜ, υπό την πλήρη κάλυψη του Μαξίμου και με «μεσάζοντα» τον πρώην γ.γ. του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργο Στρατάκο».

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ,ακόμη, ότι «απαντώντας στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλ. Μεϊκόπουλο, επισήμανε ότι, αφού τον εξώθησαν σε παραίτηση οι κ.κ. Μπρατάκος, Παπασταύρου και Βορίδης, όχι μόνο δεν επιλύθηκαν τα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά ο Οργανισμός έφτασε στο ντροπιαστικό σημείο να στρέφεται εναντίον κορυφαίων θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υπό την απειλή μηνύσεων. Θα ήταν αστεία, αν δεν ήταν τραγική, η εικόνα που περιέγραψε ο κ. Σημανδράκος, με τους εκπροσώπους της αρμόδιας Επιτροπής της Ε.Ε., τον Δεκέμβριο του 2023, να αναρωτιούνται γιατί ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ζητεί από το βήμα της Βουλής την παραίτηση του (τότε) προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ και γιατί παρευρίσκονται σε επίσημη συνάντηση οι… παραιτηθέντες πρόεδροι του Οργανισμού! Μια εικόνα εξευτελιστική για τη χώρα και απαξιωτική για τον αγροτικό κόσμο, ο οποίος ήδη πληρώνει τα σπασμένα του «γαλάζιου» πλιάτσικου στις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις».

«Θρίαμβο» βλέπουν πηγές της ΝΔ

Όπως ήταν αναμενόμενο, από τη «γαλάζια» πλειοψηφία η ανάγνωση των δηλώσεων Σημανδράκου είναι εντελώς διαφορετική, με κυβερνητικές πηγές να υποστηρίζουν ότι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ επιβεβαίωσε πως δεν υπήρξε ποτέ πολιτική παρέμβαση στο έργο του είτε από υπουργούς είτε από το Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο κ. Σημανδράκος «επίσης, κατέθεσε με κατηγορηματικό τρόπο, ότι στην ”αλυσίδα” μεταξύ κτηνιατρικών υπηρεσιών των περιφερειών και κτηνοτρόφων, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για πολιτική παρέμβαση ενώ απάντησε με σαφήνεια ότι δεν ασκήθηκε καμία πίεση από κανέναν για τα ΑΦΜ και την πληρωμή τους».

Οι πηγές της συμπολίτευσης σημειώνουν ότι «οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής έχουν ιδιαίτερη σημασία, ώστε να φανούν όλες οι δυσλειτουργίες που διαχρονικά υπήρχαν στο σύστημα των επιδοτήσεων -όπως παραδέχθηκε και ο κ. Σημανδράκος- και να εξυγιανθεί πλήρως ο ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ήδη υλοποιεί η κυβέρνηση μέσω και της μετάβασης του Οργανισμού στην ΑΑΔΕ».

«Για αυτό ας μην βιάζονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης να βγάζουν συμπεράσματα, όταν μάλιστα σήμερα αποκαλύφθηκε ότι την ευθύνη καταγραφής του αριθμού των ζώων την είχε εκχωρήσει στις περιφέρειες από το 2011 η τότε υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μιλένα Αποστολάκη, σημερινό μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής και συνάδελφος του βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ. Χνάρη, ο οποίος ως αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα είχε τη συγκεκριμένη ευθύνη, που τώρα ο ίδιος αποποιείται» τονίζουν οι πηγές της ΝΔ.

ΠΑΣΟΚ: Έχουν πρόβλημα κατανόησης;

«Oι σημερινές διαρροές της Κυβέρνησης από την συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μας κάνει να αναρωτιόμαστε αν τα μέλη της επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας έχουν πρόβλημα κατανόησης ή αν είναι μαέστροι στην παραπληροφόρηση και στην προπαγάνδα.» αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Όπως σημειώνουν «Η Κυβέρνηση στις διαρροές της αναφέρει ότι από την κατάθεσή του κ. Σημανδράκου προκύπτει ότι δεν ασκήθηκε καμία πίεση για τα δεσμευμένα ΑΦΜ και την πληρωμή τους. Πραγματικά, πώς να ερμηνεύσουμε την φράση του κ. Σημανδράκου ότι ο τότε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Στρατάκος τον κάλεσε και του επισήμανε πως «κάτι πρέπει να κάνουμε με τα δεσμευμένα ΑΦΜ»; Με πόση μεγαλύτερη σαφήνεια να εξηγούσε ο κος Σημανδράκος ότι δέχτηκε πίεση για την αποδέσμευση των ΑΦΜ; Ειδικά, μάλιστα για τον Λευτέρη Αυγενάκη ανέφερε ότι, μέσω του Γιώργου Στρατάκου, του μεταφέρθηκαν πιέσεις να προχωρήσει σε πληρωμές, ενώ ειδικά για τον γνωστό στο ευρύ κοινό «Φραπέ» Γιώργο Ξυλούρη, ο οποίος μπαινόβγαινε στο Υπουργείο, αποκάλυψε ότι του ασκήθηκαν πιέσεις για να προχωρήσει η πληρωμή του».

Εν συνεχεία, οι πηγές της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφέρουν: «Όσο για την επανάληψη των γελοίων αναφορών στις ευθύνες των στελεχών του ΠΑΣΟΚ, τους παραπέμπουμε στην ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημόσιων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ) που με το από 26/9/2025 δελτίο τύπου της αποκάλυψε ξεκάθαρα ότι οι έλεγχοι για τις παράνομες επιδοτήσεις ανήκουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και σε καμία περίπτωση δεν είναι υπό την ευθύνη των Περιφερειών. Η διαστρέβλωση της πραγματικότητας ξεπερνά κάθε όριο. Η Κυβέρνηση είναι τόσο απελπισμένη που καταφεύγει στο 2011 για να εξηγήσει πώς απέτυχε το 2025. Από τον κ. Βορίδη που ήταν ο πρώτος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μέχρι τον κ. Τσιάρα, κανείς δεν είδε πώς διπλασιάστηκαν εικονικά τα ζώα, πώς μοιράζονταν χρήματα σε πλασματικά κοπάδια και ανύπαρκτα βοσκοτόπια».

Τέλος, προσθέτουν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ «μιας και η Κυβέρνηση ευαγγελίζεται την εξυγίανση του ΟΠΕΚΠΕ ας απαντήσει στους χιλιάδες έντιμους αγρότες που περιμένουν τις επιδοτήσεις, αν ισχύουν τα σημερινά δημοσιεύματα του τύπου ότι επίκειται στάση πληρωμών στις επιδοτήσεις εξαιτίας του σκανδάλου και δημιουργούνται πλέον σοβαροί κίνδυνοι μη καταβολής της προκαταβολής του 2025 που ανέρχεται σε 500 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ήδη ο Οργανισμός χρωστάει 598 εκατομμύρια ευρώ».

«Σε συνεννόηση με Μαξίμου η αποπομπή του κ. Σημανδράκου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

«Επιβεβαιώθηκε για μία ακόμη φορά η εμπλοκή του ίδιου του Μαξίμου στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», τονίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά. Όπως επισημαίνει: «Η σημερινή κατάθεση του κ. Σημανδράκου -πρώην προέδρου του Οργανισμού, ότι οδηγήθηκε σε παραίτηση το 2023, αφού πρώτα έπεσε σε "δυσμένεια" από τον Αυγενάκη, επειδή δεν επέτρεψε (ορθώς) να πληρωθούν τα δεσμευμένα ΑΦΜ (στην συντριπτική πλειονότητα από την Κρήτη), κατόπιν συνάντησης στου Μαξίμου με τους κ.κ. Μπρατάκο, Παπασταύρου και Βορίδη- έρχεται να επιβεβαιώσει ξανά την εμπλοκή του ίδιου του πρωθυπουργικού γραφείου -και άρα και του ίδιου του πρωθυπουργού- στα γεγονότα του σκανδάλου».

«Την ίδια στιγμή η δήλωση του κ. Σημανδράκου σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή, μετά από ερωτήσεις του εισηγητή της Νέας Αριστεράς, Χ. Ζεϊμπέκ, ότι δέχθηκε τηλέφωνα και πιέσεις από τον πρώην γγ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Στρατάκο, για να εξοφληθεί ο "Γιώργος", εννοώντας τον "γαλάζιο" κτηνοτρόφο κ. Ξυλούρη ή αλλιώς "Φραπέ", στην ίδια υπόθεση με τα δεσμευμένα ΑΦΜ, επιβεβαιώνει, για μία ακόμη φορά, ότι το "σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ", είναι στην πραγματικότητα "σκάνδαλο ΝΔ"», σημειώνει η Νέα Αριστερά και καταλήγει:

«"Χρύσωναν" τους "Φραπέδες" και εγκατέλειψαν τους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους στο έλεος και την εξαθλίωση και σήμερα δεν μπορούν ούτε καν να εγγυηθούν τις επιδοτήσεις και τις αποζημιώσεις των πραγματικών παραγωγών».