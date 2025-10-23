Εισήγηση προς την Π.Γ. του ΣΥΡΙΖΑ: Η σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετική

Θα επιδιωχθεί άνοιγμα προς τον πρώην πρωθυπουργό • Μένει να φανεί πώς θα τοποθετηθούν τα μέλη της Π.Γ. και ποιοι θα είναι οι τελικοί συσχετισμοί.

Νέα δεδομένα τείνουν να διαμορφωθούν στον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, καθώς μέσω της Πολιτικής Γραμματείας – η συνεδρίαση της οποίας μόλις ξεκίνησε – θα επιδιωχθεί άνοιγμα προς τον Αλέξη Τσίπρα.

Αυτό προκύπτει από την εισήγηση της ηγεσίας του κόμματος προς τα μέλη του κομματικού οργάνου. Μένει, ασφαλώς, να δει κανείς πώς θα τοποθετηθούν τα μέλη της Π.Γ. και ποιοι θα είναι οι τελικοί συσχετισμοί.

Όπως προκύπτει λοιπόν από την εισήγηση, σύμφωνα με πληροφορίες του efsyn.gr., η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα θεωρείται σημαντικό και κρίσιμο γεγονός που, επιπλέον, αντικειμενικά παράγει ισχυρά πολιτικά αποτελέσματα και δημιουργεί νέα δεδομένα και ερωτήματα που κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει.

Άλλωστε, προστίθεται, με πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα ο ΣΥΡΙΖΑ δόμησε χαρακτηριστικά και θέσεις κυβερνώσας παράταξης, κυβέρνησε τη χώρα και ανέτρεψε τους πολιτικούς συσχετισμούς τεσσάρων δεκαετιών που είχαν διαμορφωθεί μετά τη Μεταπολίτευση.

Διαφορετικές οπτικές με τον πρώην πρωθυπουργό μπορεί να υπάρχουν, αλλά ακόμη κι έτσι, η σχέση μαζί του δεν μπορεί να είναι αντιπαραθετική. Παράλληλες μεν οι πορείες, αλλά οφείλουν να συγκλίνουν στον κοινό στόχο ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου, με συγκρότηση προγραμματικής πρότασης και υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών συνολικά στον προοδευτικό χώρο, με γνώμονα τα συμφέροντα της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας και στη βάση των αριστερών ιδεών και αξιών.

Ακόμη: Στις επόμενες εκλογές είναι αναγκαίο οι πολίτες να έχουν ισχυρή εναλλακτική επιλογή απέναντι στη ΝΔ. Σε αυτή την μεγάλη υπόθεση ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου, ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ είναι και οφείλει να συνεχίσει να είναι δημιουργικός, συνθετικός και ρόλος επιταχυντή εξελίξεων σε όλα τα πεδία άσκησης πολιτικής και κοινωνικής διεκδίκησης, επισημαίνεται επίσης.

Πολλώ μάλλον που η χώρα και η κοινωνία βρίσκονται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι στον έβδομο πλέον χρόνο διακυβέρνησης από τη ΝΔ. Και, το αίτημα της πολιτικής αλλαγής γίνεται κάθε μέρα που περνάει, πλειοψηφικό στις Ελληνίδες και στους Έλληνες.

Εν κατακλείδι, η χώρα πρέπει να γυρίσει σελίδα. Μια προοδευτική Ελλάδα, με δικαιοσύνη, δημοκρατία και βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί και πρέπει να είναι η εναλλακτική διέξοδος. Συνεπώς, οι εξελίξεις στον προοδευτικό χώρο θα κρίνουν κατά πόσο είναι εφικτή η πολιτική αλλαγή στις επόμενες εκλογές, υπογραμμίζεται στην εισήγηση προς την Π.Γ.

Στο κείμενο γίνεται αναφορά, τέλος, στις προσπάθειες συνεννόησης με τα άλλα προοδευτικά κόμματα: ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ με συνέπεια εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα έχει τονίσει την ανάγκη συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων, αναφέρεται, πλην όμως δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα η πολιτική βούληση να γίνουν ουσιαστικά βήματα σύγκλισης από τις άλλες δυνάμεις του προοδευτικού χώρου. Το ζητούμενο, όμως, παραμένει να είναι η κυβερνώσα προοπτική του προοδευτικού χώρου και όσο συντηρείται η υφιστάμενη κατάσταση, ο μόνος κερδισμένος είναι η ΝΔ, ενώ ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος της ακροδεξιάς, είναι το μήνυμα της Κουμουνδούρου προς πάσα κατεύθυνση.