«Πυρά» και από τον Βενιζέλο: «Η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη»

Δεύτερη «βόμβα» κατά της κυβέρνησης εντός ολίγων ωρών. Μετά το «χτύπημα» του Κώστα Καραμανλή και τις προειδοποιήσεις για τον κίνδυνο θεσμικής και πολιτικής κρίσης, ήρθε και ο πρώην υπουργός και πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος και μίλησε για «αδιέξοδο θεσμικό και αξιακό».

«Η κοινωνία δεν πιστεύει ότι λειτουργούν οι θεσμοί», πρόσθεσε. «Η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη», εκφράζοντας εαν «υπάρχει κάποια προοπτική να αλλάξει κάτι μέχρι τις επόμενες εκλογές».

Σχετικά με τη δημοσιονομική κατάσταση σχολίασε πως «υπάρχει μια οικονομία με δημοσιονομική ασφάλεια, αλλά το γεγονός αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε γίνει μια χώρα παραγωγική και ανταγωνιστική και μια χώρα που θα ανέβει στις διεθνείς κατατάξεις».

Επέρριψε ευθύνες στην κυβέρνηση για την απουσία πολιτικής συνεννόησης στα εθνικά θέματα, λέγοντας πως «η κυβέρνηση έχει ευθύνη για την κύρια απουσία συναίνεσης στα θέματα εξωτερικής πολιτικής».

Επίσης, μιλώντας για τον Ντόναλντ Τραμπ τόνισε πως ο Αμερικανός πρόεδρος δεν αποδέχεται την ηγεσία της Δύσης παρά μόνο «εφόσον τα κράτη συμμορφώνονται με τους όρους του», ενώ το ΝΑΤΟ «τίθεται πλέον σε αμφισβήτηση ως θεμέλιο της ευρωατλαντικής ασφάλειας».

Υπενθυμίζεται πως ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής έκανε λόγο μεταξύ άλλων για «κρίση απαξίωσης, κρίση απονομιμοποίησης, κρίση αμφισβήτησης και απόρριψης του θεσμικού πλαισίου και του πολιτικού συστήματος».