Χτύπημα Καραμανλή - Μίλησε για θεσμική και πολιτική κρίση

Απασφάλισε κατά Μητσοτάκη με τον δικό του τρόπο ο πρώην πρωθυπουργός • υπογράμμισε την ανάγκη αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των πολιτών στην πολιτική και τους θεσμούς.

Ξεκάθαρα μηνύματα προς τη μεριά του Μαξίμου επιφύλασσε ο Κώστας Καραμανλής στη σημερινή του παρέμβαση στην εκδήλωση της Παναθηναϊκής Οργάνωσης Γυναικών προς τιμήν της Άννας Ψαρούδα – Μπενάκη, την πρώτη γυναίκα Πρόεδρο της Βουλής και Πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών.

Ο πρώην πρωθυπουργός προειδοποίησε για τον κίνδυνο μιας θεσμικής και πολιτικής κρίσης, αναδεικνύοντας την ανάγκη να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στην πολιτική και τους θεσμούς.

Ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ομιλία του αναφέρει:

Η πολιτική ομαλότητα, ιδιαίτερα η κοινοβουλευτική δημοκρατία, έχουν ως θεμελιώδες προαπαιτούμενο την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών, την εμπέδωση κράτους δικαίου, την ουσιαστική ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης.

Όταν αυτά αμφισβητούνται, όταν ένα πολύ μεγάλο τμήμα της κοινωνίας και μάλιστα διαρκώς διευρυνόμενο, πιστεύει ότι αυτά δεν ισχύουν, ότι οι ευαίσθητοι θεσμοί χειραγωγούνται, ότι το κοινοβούλιο υποβαθμίζεται, ότι οι κυβερνήσεις αγνοούν τις ανάγκες της και δεν καταλαβαίνουν τις αγωνίες της, ότι οι ισχυροί δεν ελέγχονται, ότι η αυστηρότητα του κράτους εξαντλείται επί των λιγότερο ευνοημένων πολιτών τότε έχουμε κρίση. Κρίση απαξίωσης, κρίση απονομιμοποίησης, κρίση αμφισβήτησης και απόρριψης του θεσμικού πλαισίου και του πολιτικού συστήματος. Τα φαινόμενα αυτά είναι υπαρκτά, δεν απέχουν από την κρατούσα σήμερα κοινωνική αντίληψη και διεθνώς και στην Ευρώπη και στην χώρα μας.

Η αποκατάσταση του σεβασμού και της εμπιστοσύνης των πολιτών απαιτεί εργώδη και τιτάνια προσπάθεια. Αν αποβεί ανέφικτη ή άκαρπη οδεύουμε προς μείζονα θεσμική κρίση. Αν υποτιμηθεί ή αγνοηθεί βαδίζουμε ολοταχώς σε πολιτική κρίση πρώτου μεγέθους. Σημειώνω, ότι η ιστορία μάς διδάσκει ότι τέτοιου είδους κρίσεις, στην περίπτωση της Ελλάδας λόγω πρωτίστως γεωπολιτικών συνθηκών, συμπίπτουν σχεδόν πάντοτε με εθνικές κρίσεις.

Εμφάνιση με νόημα από Σαμαρά

Tο «παρών» στην εκδήλωση έδωσε και ο Αντώνης Σαμαράς, στέλνοντας επίσης, σιωπηρά, ένα ακόμη μήνυμα, καθώς πριν από μερικές ημέρες δεν παραβρέθηκε στην παρουσίαση στο Ωδείο Αθηνών, εκεί όπου είχε βρεθεί τόσο ο Κώστας Καραμανλής όσο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Γαλάζια στελέχη που βρέθηκαν στην εκδήλωση ήταν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, αλλά και βουλευτές όπως Ζέττα Μακρή, Λευτέρης Αυγενάκης, Άγγελος Συρίγος, Γιάννης Τραγάκης, Δημήτρης Καλογερόπουλος, Χρήστος Μπουκώρος, Γιώργος Βλάχος, Έλενα Ράπτη, ΚώσταςΤζαβάρας, Γιάννης Οικονόμου, Θόδωρος Καράογλου, Μίλτος Χρυσομάλλης.