Εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ - Σύγκληση Πολ. Γραμματείας ζήτησε ο Πολάκης

Οι πρώτες εσωτερικές εξελίξεις φαίνεται να εκτυλίσσονται στον ΣΥΡΙΖΑ, μετά την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου του Αλέξη Τσίπρα από τη βουλευτική του έδρα, το πρωί της Δευτέρας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Παύλος Πολάκης ζήτησε τη σύγκληση της Πολιτικής Γραμματείας -της οποίας είναι μέλος-, πιθανότατα για να συζητηθεί η επόμενη ημέρα μετά την παραίτηση Τσίπρα και την απονομή της αντίστοιχης έδρας στο μέλος, πλέον, της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, Θοδωρή Δρίτσα.
Πηγές της Κουμουνδούρου αναφέρουν ότι συνεδρίαση της ΠΓ δεν μπορεί να συμβεί μέχρι και το τέλος αυτής της εβδομάδας, καθώς θα βρίσκεται σε εξέλιξη η περιοδεία του προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελλου στη Θεσσαλία. Η πιο πιθανή λύση είναι, όπως όλα δείχνουν, να προχωρήσει η Πολιτική Γραμματεία εντός της επόμενης εβδομάδας σε τακτική συνεδρίαση, δηλαδή με πλήρη ημερήσια διάταξη, στην οποία καθένας -άρα και ο κ. Πολάκης- θα μπορεί να προσθέσει όποιο θέμα επιθυμεί.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας