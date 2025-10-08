Εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ - Σύγκληση Πολ. Γραμματείας ζήτησε ο Πολάκης

Ο πρώην υπουργός Υγείας φαίνεται ότι οδηγήθηκε στη συγκεκριμένη πρόσταση με αφορμή την παραίτηση και επάνοδο Τσίπρα

Οι πρώτες εσωτερικές εξελίξεις φαίνεται να εκτυλίσσονται στον ΣΥΡΙΖΑ, μετά την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου του Αλέξη Τσίπρα από τη βουλευτική του έδρα, το πρωί της Δευτέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Παύλος Πολάκης ζήτησε τη σύγκληση της Πολιτικής Γραμματείας -της οποίας είναι μέλος-, πιθανότατα για να συζητηθεί η επόμενη ημέρα μετά την παραίτηση Τσίπρα και την απονομή της αντίστοιχης έδρας στο μέλος, πλέον, της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, Θοδωρή Δρίτσα.

Πηγές της Κουμουνδούρου αναφέρουν ότι συνεδρίαση της ΠΓ δεν μπορεί να συμβεί μέχρι και το τέλος αυτής της εβδομάδας, καθώς θα βρίσκεται σε εξέλιξη η περιοδεία του προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελλου στη Θεσσαλία. Η πιο πιθανή λύση είναι, όπως όλα δείχνουν, να προχωρήσει η Πολιτική Γραμματεία εντός της επόμενης εβδομάδας σε τακτική συνεδρίαση, δηλαδή με πλήρη ημερήσια διάταξη, στην οποία καθένας -άρα και ο κ. Πολάκης- θα μπορεί να προσθέσει όποιο θέμα επιθυμεί.