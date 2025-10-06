Επιστολή Φάμελλου στην αντιπολίτευση - Κοινή πρωτοβουλία για απόσυρση του 13ωρου

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να ενώσει τις δυνάμεις και τις προοδευτικές φωνές της χώρας, προκειμένου να αποτραπεί η συζήτηση και ψήφιση ενός νομοσχεδίου που επιβάλλει τον εργασιακό μεσαίωνα».

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, απέστειλε σήμερα επιστολή προς τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης, με την οποία ζητά την ανάληψη κοινής πρωτοβουλίας για την άμεση απόσυρση του αντεργατικού νομοσχεδίου της κυβέρνησης.

Ανταποκρινόμενος στο ισχυρό αίτημα της κοινωνίας και στην αγωνία των εργαζομένων, που αγωνίζονται για καλύτερους μισθούς, ασφάλεια και αξιοπρέπεια, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να ενώσει τις δυνάμεις και τις προοδευτικές φωνές της χώρας, προκειμένου να αποτραπεί η συζήτηση και ψήφιση ενός νομοσχεδίου που επιβάλλει τον εργασιακό μεσαίωνα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό των εργαζομένων και να αγωνίζεται για Συλλογικές Συμβάσεις, εργασιακά δικαιώματα και μια δίκαιη Προοδευτική Ελλάδα.

Αναλυτικά η επιστολή

ΠΡΟΣ: Νίκο Ανδρουλάκη ,Πρόεδρο ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Κουτσούμπα, Γενικό Γραμματέα ΚΚΕ Αλέξη Χαρίτση ,Πρόεδρο ΝΕΑΡ Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρο Πλεύσης Ελευθερίας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η κυβέρνηση της ΝΔ, σε συνέχεια των προηγούμενων αντεργατικών της νόμων, κατέθεσε στη Βουλή το νέο αντεργατικό νομοσχέδιο με το οποίο επιβάλλεται το 13ωρο και μια νέα αντεργατική διευθέτηση του χρόνου εργασίας, καταλύονται περαιτέρω οι εργασιακές σχέσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων, σύμφωνα με την αντικοινωνική και αντιδραστική πολιτική της απορρύθμισης και της φθηνής ελαστικής εργασίας που ακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια, επιβάλλοντας έναν εργασιακό μεσαίωνα στη χώρα μας.

Ανταποκρινόμενοι στο ισχυρό αίτημα της κοινωνίας, στην αγωνία των εργαζομένων, που βιώνουν την εργασιακή επισφάλεια, τη συνεχή μείωση της αγοραστικής τους δύναμης και αγωνίζονται για μισθούς και δουλειά με ασφάλεια και αξιοπρέπεια, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και δικαιώματα, όπως εκφράστηκε και στην πρόσφατη γενική απεργία της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ, σας καλώ να αναλάβουμε κοινή πρωτοβουλία και να απαιτήσουμε με κοινή δήλωση την απόσυρση του απαράδεκτου νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας και να μην εισαχθεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για συζήτηση!

Με εκτίμηση,

Σωκράτης Φάμελλος

Πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ