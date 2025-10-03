Ενωμένη η αντιπολίτευση για το Global Sumud Flotilla - Κοινή ανακοίνωση

Με κοινό ανακοινωθέν καταδίκης της επίθεσης των στρατιωτικών δυνάμεων του Ισραήλ στο Global Sumud Flotilla και πίεσης προς την ελληνική κυβέρνηση για να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση απελευθέρωση και την ασφαλή επιστροφή των 27 Ελλήνων πολιτών, η προοδευτική αντιπολίτευση εμφανίζεται ενωμένη απέναντι στην ισραηλινή πειρατεία.
Σύμφωνα με πληροφορίες της efsyn.gr, πρόκειται για μια πρωτοβουλία του προέδρου της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση. Το κοινό ανακοινωθέν δεν συνυπέγραψε το ΚΚΕ.
Κοινή ανακοίνωση ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς, Πλεύσης Ελευθερίας:
Η επίθεση του ισραηλινού στρατού στον διεθνή στόλο αλληλεγγύης Global Sumud Flotilla χθες τα ξημερώματα σε διεθνή ύδατα συνιστά παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας.
Tα σκάφη της αποστολής έχουν καταληφθεί από δυνάμεις του Ισραήλ και παραμένει άγνωστο που έχουν μεταφερθεί οι επιβαίνοντες και τα μέλη των πληρωμάτων, μεταξύ των οποίων 27 Έλληνες πολίτες. Μαζί τους βρίσκεται και μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου – η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα.
Καταδικάζουμε ρητά την επίθεση των στρατιωτικών δυνάμεων του Ισραήλ στα σκάφη του διεθνούς στόλου αλληλεγγύης που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και καλούμε την κυβέρνηση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση απελευθέρωση και την ασφαλή επιστροφή των 27 Ελλήνων πολιτών στη χώρα μας.
