Καυστικές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν

Φέρνει ξανά στο προσκήνιο την περιθεροποίηση της Ελλάδας η αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν, επισημαίνει η Ρένα Δούρου • Η αναβολή της συνάντησης δεν είναι άσχετη με τα παζάρια Τράμπ - Ερντογάν για τη μοιρασιά της λείας στη Μ. Ανατολή, σημειώνει ο Περισσός.

Με ειρωνικό τρόπο και επιθέμενοι στον τρόπο διαχείρισης των ελληνοτουρκικών σχέσεων από την κυβέρνηση αντέδρασαν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ στην είδηση της σημερινής ματαίωσης της προγραμματισμένης συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν στις ΗΠΑ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, δια της τομεάρχισσας Εξωτερικών, Ρένα Δούρου, υπογραμμίζει πως σημειώθηκε «άλλο ένα "επίτευγμα" της εξωτερικής πολιτικής με... "αυτοπεποίθηση"», ενώ το ΚΚΕ με ανακοίνωσή του επισημαίνει πως «εκτίθενται όσοι καλλιεργούν τον εφησυχασμό των "ήρεμων νερών"».

Υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η αναβολή της συνάντησης έγινε έπειτα από αίτημα της τουρκικής πλευράς ενώ αναζητείται διαθέσιμη ώρα για τις επόμενες μέρες στη Νέα Υόρκη.

Αναλυτικά η δήλωση της Ρένας Δούρου Η αναβολή, λίγες μόλις ώρες πριν από την πραγματοποίηση της συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, "ύστερα από αίτημα της τουρκικής πλευράς", φέρνει στο προσκήνιο ξανά, την περιθωριοποίηση της Ελλάδας στην οποία έχει οδηγήσει η τυχοδιωκτική, χωρίς συνεκτική εθνική στρατηγική, εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης. Εδώ και έξι χρόνια η Ελλάδα έχει επιλέξει το ρόλο του δεδομένου, προβλέψιμου συμμάχου, που δέχεται για παράδειγμα εκπτώσεις στα κυριαρχικά δικαιώματα από την Τουρκία, χωρίς να τολμά να ασκήσει τη διεκδικητική, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που απαιτεί σήμερα η διεθνής συγκυρία. Στη ΓΣ του ΟΗΕ, η Ελλάδα, αν και Μη Μόνιμο Μέλος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του διεθνούς οργανισμού, επιλέγει την περιθωριοποίηση, ευθυγραμμιζόμενη (για τη Γάζα, για το ΔΠΔ, για το κράτος της Παλαιστίνης) με ΗΠΑ και Ισραήλ, μετέχει χωρίς φωνή για την προστασία του διεθνούς δικαίου, της ειρήνης, των εθνικών συμφερόντων. Η συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό ήταν προφανώς για τον Τούρκο πρόεδρο μια ήσσονος σημασίας συνάντηση, με έναν δεδομένο συνομιλητή, που μπορεί και να αναβληθεί ενόψει σημαντικότερων συναντήσεων, με κύρια εκείνη με τον Αμερικανό πρόεδρο. Άλλο ένα "επίτευγμα" της εξωτερικής πολιτικής με... "αυτοπεποίθηση" όπως επαίρεται ο κ. Γεραπετρίτης...