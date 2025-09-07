Η Ακρίτα καλεί την ΕΣΗΕΑ να παρέμβει για την «παρωδία-συνέντευξη»

Τουλάχιστον τρεις λόγους για να βγάλει ανακοίνωση για την συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, ο οποίος φαίνεται να ακολουθεί ένα συνεχές μοτίβο έλλειψης σεβασμού προς τη δημοσιογραφία και τους εργαζόμενους, έχει η ΕΣΗΕΑ, όπως τονίζει η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Έλενα Ακρίτα.

Ειδικότερα, η κ. Ακρίτα αναφέρεται σε ανάρτησή της, στα εξής περιστατικά που σημειώθηκαν κατά την «παρωδία συνέντευξης του πρωθυπουργού»:

«Ο ασεβής κι απαξιωτικός τρόπος που ο κ. Μητσοτάκης απευθύνθηκε στη δημοσιογράφο της Εφημερίδας των Συντακτών».

«Ο παρακάτω διάλογος: Δημοσιογράφος: Κύριε Μαρινάκη, γιατί κόψατε τον Ριζοσπάστη από την συνέντευξη; Μαρινάκης: Δεν έχετε τον λόγο».

Για την διαμαρτυρία συναδέλφου που ακούστηκε από το βάθος. «Κύριε Μαρινάκη γιατί αποκλείσατε τόσα πολλά μέσα» (σ.σ. ενώ αφήσατε όλα τα φιλοκυβερνητικά);».

Αφού χρειάστηκε να περάσουν 32 ΜΜΕ, επιτέλους ο λόγος δόθηκε και στην «Εφ.Συν.». Ασχέτως που ο πρωθυπουργός επέλεξε να μην απαντήσει στην ερώτησή μας και επικαλέστηκε για ακόμα μία φορά το «δεν γνωρίζω»...



«Πέφτει το κύκλωμα της ΕΡΤ», σχολιάζει με νόημα η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ενώ, καταλήγει απευθυνόμενη στον πρόεδρο της ΕΣΗΕΑ, λέγοντας πως «η λογοκρισία είναι η παιδαγωγική του αυταρχισμού. Η φίμωση των μέσων δεν είναι απλώς επίθεση στη δημοκρατία. Είναι ο προθάλαμος του ολοκληρωτισμού που οδηγεί στην κυρίως αίθουσα της καταστολής δικαιωμάτων κι ελευθεριών.

Κι όλοι ξέρουμε πού καταλήγει αυτό, έτσι δεν είναι;».