Ο Φαραντούρης απαντά στον «ανήξερο» Μητσοτάκη

Σφοδρή κριτική ασκεί στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νικόλας Φαραντούρης με αφορμή τα «δεν γνωρίζω - δεν απαντώ» σε ερώτηση της δημοσιογράφου της «Εφ.Συν.», Γεωργίας Σάκκουλα κατά τη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ.
Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός, σε ερώτημα για τη μείωση για τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα, την ευρωπαϊκή οδηγία και την άρνηση της ελληνικής κυβέρνησης να το νομοθετήσει, δεν απάντησε.
«Δεν γνωρίζω το θέμα καν», είπε αποφεύγοντας την απάντηση επί του θέματος.
Κι ενώ, όταν η δημοσιογράφος του απάντησε πως έχει υποβληθεί σχετική ερώτηση στο κοινοβούλιο, ο Κ. Μητσοτάκης τόνισε πως «θα ενημερωθώ και θα σας απαντήσω», κλείνοντας όπως-όπως το ζήτημα.
«Ντροπή να καμώνεται πως το αγνοεί»
«Ενημερώστε παρακαλώ τον πρωθυπουργό ότι η ΕΕ μας εγκαλεί για μη εφαρμογή δύο οδηγιών για τη μείωση του ΦΠΑ», σχολίασε ο Νικόλας Φαραντούρης, ενώ πρόσθεσε πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει σχετικές ερωτήσεις.
Σε ανάρτησή του στο Χ, παραθέτει και το σχετικό βίντεο από την 1η Σεπτεμβρίου, κατά το οποίο σχολιάζει σε συνέντευξή του πως η χώρα μας είχε «ιστορικό ρεκόρ εισπράξεων ΦΠΑ €18,6 δισ. (αύξηση 16,6%!) λόγω ακρίβειας, την ώρα που η ΕΕ μας κατηγορεί και ετοιμάζει παραπομπή της στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο λόγω μη εφαρμογής δύο Οδηγιών για μείωση του ΦΠΑ σε συγκεκριμένους τομείς και περιοχές της χώρας».
