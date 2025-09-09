Εμπαιγμός με την Οδηγία για ΦΠΑ

Η κυβέρνηση δεν έχει ενημερώσει ακόμα επισήμως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την υιοθέτηση των ευρωπαϊκών Οδηγιών που προβλέπουν μείωση του ΦΠΑ. Γι’ αυτό τον λόγο και η Κομισιόν δεν μπορεί ακόμα να κρίνει αν η ελληνική νομοθεσία πλέον είναι εναρμονισμένη με αυτό που ζητούν οι Βρυξέλλες.

Οι γραφειοκράτες των Βρυξελλών δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένοι με το γεγονός ότι οι Οδηγίες «πέρασαν» στις «λοιπές διατάξεις» του τελωνειακού κώδικα -όπως φαίνεται, κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, λίγο πριν από το καλοκαίρι και τα... «μπάνια του λαού». Για τον λόγο αυτό, θέλουν να διαπιστώσουν αν όλα όσα έπρεπε να ενσωματωθούν στον ελληνικό νόμο είναι «εκεί», χωρίς παρέκκλιση. Κάτι που θα πάρει χρόνο για να ερευνηθεί από τις ειδικές επιτροπές.

Προφανώς έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι ο αρμόδιος επίτροπος Γόπκε Χούστρα, απαντώντας στην ερώτηση των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. στις 5 Σεπτεμβρίου, μοιάζει να αγνοεί την ενσωμάτωση που επικαλούνται οι διαρροές της κυβέρνησης.

«Η Επιτροπή αποδίδει μεγάλη σημασία στην έγκαιρη και ορθή μεταφορά των οδηγιών της Ε.Ε. Λόγω του γεγονότος ότι η Ελλάδα δεν είχε μεταφέρει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024 τις διατάξεις (i) της οδηγίας (Ε.Ε.) 2020/285 του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2020 και (ii) της οδηγίας (Ε.Ε.) 2022/542 του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2022, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία παράβασης κατά της Ελλάδας», σημείωσε επισήμως ο Ολλανδός επίτροπος.

«Η Επιτροπή απέστειλε τις επιστολές επίσημης ειδοποίησης στις 31 Ιανουαρίου 2025. Δεδομένου ότι η Ελλάδα δεν απάντησε στις επιστολές επίσημης ειδοποίησης, η Επιτροπή αποφάσισε στις 17 Ιουλίου 2025 να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στην Ελλάδα για τη μη μεταφορά των δύο οδηγιών», συνέχισε.

«Η Ελλάδα έχει πλέον δύο μήνες για να απαντήσει στις αιτιολογημένες γνώμες και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης με αίτημα την επιβολή οικονομικών κυρώσεων», περιέγραψε τη διαδικασία, μην αναφέροντας λέξη για την ενσωμάτωση.

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκαν και οι απαντήσεις της Κομισιόν, χθες, στην «Εφ.Συν.», ζητώντας χρόνο για την εξέταση της «ενσωμάτωσης».

«Η κατεύθυνση είναι υποχρεωτική»

Η εφαρμογή της ευρωπαϊκής Οδηγίας είναι υποχρεωτική, όχι όμως και η εφαρμογή του μειωμένου ΦΠΑ, αφού η φορολογική πολιτική είναι αρμοδιότητα του κράτους-μέλους. Με άλλα λόγια, η επιβολή μειωμένου ΦΠΑ δεν είναι υποχρεωτική, αλλά η Κομισιόν παρέχει τις εναλλακτικές δυνατότητες που έχουν τα κράτη-μέλη.

«Οι Οδηγίες αυτές δείχνουν μια κατεύθυνση κατά κάποιον τρόπο «υποχρεωτική» για λόγους συνοχής, λόγω πληθωριστικής κρίσης και των άλλων παραγόντων. Γι’ αυτό και πολλά κράτη μείωσαν τον ΦΠΑ σε συγκεκριμένες ομάδες προϊόντων ή περιοχές», σχολίασε διπλωμάτης των Βρυξελλών στην «Εφ.Συν.».

«Πέρα από την άρνηση της κυβέρνησης να εφαρμόσει την Οδηγία και τις υπεκφυγές του πρωθυπουργού, ο πυρήνας του προβλήματος βρίσκεται στο γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία πολιτική βούληση να εφαρμόσει μειωμένους συντελεστές για πολύ βασικά είδη, όπως διατροφή, φάρμακα, μεταφορές, κοινωνική στέγη, να μειώσει κατά 30% τη φορολογία στις νησιωτικές περιοχές της χώρας και να εφαρμόσει ευνοϊκές ρυθμίσεις και απαλλαγή ΦΠΑ για μικρές επιχειρήσεις», σημείωσαν οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.

«Ενώ η Ε.Ε. νομοθετεί για να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό και την ακρίβεια, η Ν.Δ. όχι απλώς αρνείται να μεταφέρει τις σχετικές Οδηγίες αλλά αρνείται να ανακουφίσει τους πολίτες, τις μικρές επιχειρήσεις και τις απομακρυσμένες περιοχές», κατέληγαν.