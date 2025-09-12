Εντονες αντιδράσεις για νέο αιολικό στο Πωγώνι

Οι κάτοικοι της ορεινής Ηπείρου ανησυχούν για τις επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και τον τόπο τους και ζητούν από την Πολιτεία να μην προχωρήσει στην αδειοδότηση λειτουργίας 14 ανεμογεννητριών στη θέση «Μπούφος»

Σημαντικές αντιδράσεις για την κατασκευή νέου αιολικού σταθμού στο Πωγώνι της Ηπείρου εκφράζονται από κατοίκους, τοπικούς συλλόγους και φορείς που ζητάνε από την Πολιτεία να μην προχωρήσει στην αδειοδότηση λειτουργίας 14 ανεμογεννητριών στη θέση «Μπούφος».

Ηδη δεκάδες κάτοικοι και πολίτες έχουν προχωρήσει σε συλλογή υπογραφών, ενώ έχουν εκφραστεί οι αντιρρήσεις κατά την περίοδο της διαβούλευσης, όπως έχουν διατυπωθεί και αρνητικές γνωμοδοτήσεις για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από θεσμικούς φορείς.

Στα βασικά επιχειρήματα των κατοίκων περιλαμβάνονται η μεγάλη έκταση της χωροθέτησης του έργου σε μια περιοχή όπου ήδη λειτουργούν –στο όρος Κασιδιάρης– 28 ανεμογεννήτριες, ενώ έχουν εγκριθεί και άλλες επτά.

Τα συνοδά έργα επίσης είναι εκτεταμένα, όπως το οδικό δίκτυο 19.707 μ. που θα απαιτηθεί, με τεχνικά έργα, για την κατασκευή των οποίων θα απαιτηθούν παρεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον, σε δάση και δασικές εκτάσεις.

Το έργο επίσης βρίσκεται σε άμεση γειτνίαση και επαφή με προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Natura 2000, τη Ζώνη Ειδικής Προστασίας (Ορος Δούσκον, Ωραιόκαστρο, δάσος Μερόπης, Κοιλάδα Γόρμου) για την ορνιθοπανίδα και την αυστηρά προστατευόμενη περιοχή για τα πουλιά, με την παρουσία σημαντικών αρπακτικών ειδών, ενώ θα πρέπει να διερευνηθούν και οι επιπτώσεις συνολικά στην πανίδα της περιοχής.

Οι κάτοικοι ανησυχούν επιπλέον για τις πηγές που υδροδοτούν τα χωριά Ποντικάτες, Πωγωνιανή, Ορεινό, Ξηρόβαλτο, ενώ βλέπουν ότι στην πλειονότητά τους οι θέσεις εγκατάστασης των ανεμογεννητριών και η εσωτερική οδοποιία βρίσκονται σε εκτάσεις που σχετίζονται ως προς τις χρήσεις και την κάλυψη γης με δάση πλατύφυλλων, φυσικούς βοσκοτόπους κ.ά.

Η γνωμοδότηση

Ομόφωνα αρνητική ήταν η γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, της Περιφέρειας Ηπείρου για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου. Ο πρόεδρος της επιτροπής, αντιπεριφερειάρχης Βασίλης Γοργόλης αναφέρθηκε σε «σοβαρές ελλείψεις της ΜΠΕ, όπως αυτές καταγράφονται και στην έκθεση της αρμόδιας διεύθυνσης» και, μεταξύ άλλων, τόνισε «την έλλειψη οικολογικής αξιολόγησης, τα περιορισμένα ανεμολογικά δεδομένα (που να τεκμηριώνουν την παραγωγικότητα του έργου), καθώς και τον προβληματισμό για τις επιπτώσεις της λειτουργίας στην έντονη οικοτουριστική ανάπτυξη της περιοχής».

Στην πράξη, και πέρα από τη θεσμική διαδικασία διατύπωσης των αντιρρήσεων και τη διαβούλευση για το έργο, οι κάτοικοι των ορεινών χωριών του Πωγωνίου και όσοι διατηρούν ακόμη ενεργή τη σύνδεση με τον τόπο καταγωγής τους, βλέπουν ότι η κατεύθυνση ανάπτυξης για την περιοχή, μια από τις σπάνιες και αυθεντικές ορεινές περιοχές φυσικού κάλλους της χώρας, περιορίζεται σε μια εκτεταμένη «βιομηχανικού» τύπου ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με μη αναστρέψιμες επιπτώσεις στο τοπίο και το φυσικό περιβάλλον και κυρίως χωρίς άλλες προοπτικές για ένα βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο που θα στηρίζεται στα τοπικά πλεονεκτήματα της περιοχής. Μιας περιοχής που ερημώνει συνέχεια με διαρκή την αγωνία για το μέλλον της. Αυτή η αγωνία για τον τόπο τους είναι έκδηλη σε όσους κινητοποιούνται και για να τον υπερασπιστούν.

«Δεν πάει άλλο»

Είναι αξιοσημείωτο, πάντως, το πόσες πολλές είναι πλέον οι αιτήσεις για αδειοδότηση έργων «πράσινης» ενέργειας αιολικών ή μικρών υδροηλεκτρικών αλλά και μεγάλων φωτοβολταϊκών στην Ηπειρο, με τις τοπικές κοινωνίες να αντιλαμβάνονται συνήθως την κατάσταση όταν εισέρχεται το θέμα για γνωμοδότηση στο δημοτικό συμβούλιο ή το περιφερειακό συμβούλιο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το δημοτικό συμβούλιο Βορείων Τζουμέρκων πήρε την απόφαση να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για μικρό υδροηλεκτρικό έργο στο ρέμα Ραφτανίτη, με τον δήμαρχο Νίκο Βαΐτση να δηλώνει: «Οφείλουμε να προστατεύουμε το περιβάλλον και τον τόπο μας. Ωστόσο, ο δήμος δεν μπορεί να τρέχει κάθε φορά στο ΣτΕ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πρέπει το κράτος να δει σοβαρά το ζήτημα της ανεξέλεγκτης χωροθέτησης έργων ΑΠΕ σε κάθε ράχη και κάθε παραπόταμο. Δεν πάει άλλο».