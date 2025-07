Ανησυχία 400.000 Volt στον Μύτικα Ευβοίας

Λειτουργώντας χωρίς την παραμικρή ευαισθησία για σοβαρότατα ζητήματα που αφορούν την υγεία παιδιών και κατοίκων, ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) προχωρά με παραπλανητικές διαδικασίες στην εγκατάσταση συστήματος συνολικά 6 υπόγειων καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υπερυψηλής τάσης 400.000 Volt το καθένα (400ΚV) στον Μύτικα του Δήμου Χαλκιδέων, ακριβώς έξω από το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο του οικισμού, καθώς και από δεκάδες σπίτια και επιχειρήσεις της περιοχής.

Αψηφώντας τις αντιδράσεις γονιών, κατοίκων και φορέων και τις ανησυχίες τους για το ενδεχόμενο κινδύνου των παιδιών τους από παιδική λευχαιμία από την εκπεμπόμενη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και παρ’ όλο που υπάρχει εναλλακτική λύση, ο ΑΔΜΗΕ προχωράει το έργο με πολύ γρήγορους ρυθμούς, χωρίς να αναμένει την εκδίκαση των προσφυγών προς το ΣτΕ που έχουν καταθέσει παράλληλα η Επιτροπή Κατοίκων Μύτικα και ο Δήμος Χαλκιδέων.

Εργασίες για την υπογειοποίηση των καλωδίων έξω από το σχολείο

Το έργο αφορά την υπογειοποίηση καλωδίων μήκους περίπου 3,6 χιλιομέτρων στον κεντρικό δρόμο του οικισμού, στην οδό Μύτικα. Ο ΑΔΜΗΕ ισχυρίζεται ότι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που θα εκπέμπεται από τα υπόγεια καλώδια θα βρίσκεται μέσα στα όρια που ορίζει η σχετική νομοθεσία και μάλιστα πολύ πιο κάτω από αυτά. Οπως υποστηρίζει ο οργανισμός, η ακτινοβολία στη δυσμενέστερη περίπτωση λειτουργίας του καλωδιακού συστήματος δεν θα ξεπερνά τα 10 μΤ (microtesla), όπως προκύπτει από προσομοιώσεις του ΑΔΜΗΕ σε συνεργασία με το ΕΜΠ και επιτόπιες μετρήσεις. Αυτό είναι περίπου 10 φορές κάτω από το όριο των 100 μΤ που ορίζει η Διεθνής Επιτροπή Προστασίας από τη Μη Ιοντίζουσα Ακτινοβολία (ICNIRP), το οποίο συμπίπτει και με το όριο που έχει θεσπίσει η ελληνική νομοθεσία.

Ωστόσο, αυτή η φαινομενικά καθησυχαστική διαπίστωση του ΑΔΜΗΕ καταρρίφθηκε συθέμελα από πρόσφατη έκθεση αποτίμησης κινδύνου του έργου που εκπονήθηκε από το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ιατρικής Φυσικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, έπειτα από ανάθεση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, όπου στο συμπέρασμα μιλάει ξεκάθαρα για τον κίνδυνο παιδικής λευχαιμίας. Γεγονός που όχι μόνο επιβεβαίωσε, αλλά και ενέτεινε τις ανησυχίες των γονιών των μικρών μαθητών.

Μελέτες

Σύμφωνα με την έκθεση, όπως αναφέρει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η τιμή αυτή του μαγνητικού πεδίου (των 10 μΤ που αναφέρει ο ΑΔΜΗΕ) δεν μπορεί να θεωρηθεί αμελητέα για την υγεία, εφόσον υπάρχουν εκτεταμένες επιδημιολογικές μελέτες που κάνουν λόγο για τη συσχέτιση ασθενειών με την έκθεση σε μαγνητικά πεδία με εύρος τιμών πολύ χαμηλότερων από τις τιμές μέτρησης του ΑΔΜΗΕ.

Επιπλέον, με δεδομένο τις Αρχές της Προφύλαξης και τις αρχές της ALARA (As Low As Reasonably Achievable – «Οσο το δυνατόν χαμηλότερα»), μιας θεμελιώδους αρχής στην ακτινοπροστασία που αναφέρεται στην ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε ιοντίζουσα ακτινοβολία, θα πρέπει ο γενικός πληθυσμός να εκτίθεται σε όσο το δυνατόν μικρότερη δόση, εφόσον δεν έχει κάποιο άμεσο όφελος από αυτή (διαγνωστικό ή θεραπευτικό). Τα διεθνή όρια έκθεσης θα πρέπει να υιοθετούνται ως το μέγιστο επίπεδο ανθρώπινης έκθεσης από όλες τις πηγές ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, ενώ προληπτικά όρια έκθεσης πολύ χαμηλότερα από αυτά των ορίων αναφοράς της ICNIRP θα πρέπει να εφαρμόζονται για συγκεκριμένες τοποθεσίες, όπως παιδικές χαρές, κατοικίες και σχολικές εγκαταστάσεις, αναφέρεται στην έκθεση.

Τα καλώδια υπερυψηλής τάσης δίπλα στο προαύλιο του σχολείου

Ειδικότερα, γίνεται λόγος για την παιδική λευχαιμία, μια και τα παιδιά είναι περισσότερο ακτινοευαίσθητα από τους ενήλικες. Χαρακτηριστικά, αναφέρεται στα συμπεράσματα μιας από τις προαναφερόμενες (στην έκθεση) πρόσφατες μελέτες από 186.223 συμμετέχοντα παιδιά ότι έχουν παρατηρηθεί σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ της παιδικής λευχαιμίας και της έκθεσης σε χαμηλόσυχνα μαγνητικά πεδία των 0,2 μΤ, 0,3 μΤ και 0,4 μΤ. Επιπλέον, παρατηρήθηκε και ένας πιθανός συσχετισμός δόσης-αντίδρασης, επισημαίνεται.

«Με δεδομένο ότι η οδός Μύτικα, την οποία κατά μήκος διασχίζουν τα υπόγεια καλώδια, διέρχεται έξω από ένα σχολείο, όπως και οι ίδιοι διαπιστώσαμε μετά από επιτόπια επίσκεψη στην περιοχή, συστήνεται ότι είναι προτιμότερο να αναζητηθεί μια εναλλακτική διαδρομή εγκατάστασης των κυκλωμάτων εκτός κατοικημένων περιοχών, κάτι που όπως διαπιστώθηκε είναι εφικτό στη συγκεκριμένη περιοχή», καταλήγει η έκθεση της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Το παράδοξο είναι ότι ο ΑΔΜΗΕ επιμένει στην υπογειοποίηση των επικίνδυνων για την υγεία καλωδίων μέσα από τον οικισμό του Μύτικα, ενώ πράγματι υπάρχει εναλλακτική λύση, που δεν είναι άλλη από αυτήν που αναφέρει ο τίτλος του έργου, «πέριξ του ποταμού Λήλαντα», δηλαδή να τοποθετηθούν στην παραποτάμια οδό του οικισμού, ιδιαίτερα όταν στην παραποτάμια οδό υφίσταται ήδη λειτουργούσα υπόγεια εγκατάσταση καλωδίων υπερυψηλής τάσης.

Κι αυτό, διότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει ολοκληρώσει εκτεταμένα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον ποταμό Λήλαντα, τα οποία προσφέρουν υψηλότατο επίπεδο αντιπλημμυρικής προστασίας για υπέργειες και υπόγειες κατασκευές, όπως αυτές που προβλέπονταν στον αρχικό σχεδιασμό της παρόχθιας όδευσης του έργου υπογειοποίησης του συγκεκριμένου δικτύου.

Εντύπωση προκαλεί το τέχνασμα που ακολούθησε ο ΑΔΜΗΕ προκειμένου να υλοποιήσει το έργο, καθώς χρησιμοποίησε και εκμεταλλεύτηκε τη «διπλή φύση» του, αυτή του νομικού προσώπου «ιδιωτικού δικαίου» αφ’ ενός και ως ασκούντος «δημόσια λειτουργία» αφ’ ετέρου, ιδίως για να παρακάμψει τη δημοσιότητα και τη δημόσια συζήτηση έργων που ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Πιο συγκεκριμένα, η Γραμμή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας «Αλιβέρι-Σύστημα» στην οποία υπάγεται και το επίμαχο έργο, ένα έργο κατηγορίας όπου υποχρεωτικά απαιτείται η εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), οδεύει κατά το μεγαλύτερο μέρος της εναέρια, κατά ένα μέρος υπόγεια και κατά ένα μέρος υποβρύχια. Το υπόγειο μέρος ξεκινάει από το Αφράτι, οδεύει κάτω από την παραποτάμια οδό του Λήλαντα και συνεχίζει κάτω από την επαρχιακή οδό Χαλκίδας-Ερέτριας, μέχρι απέναντι από την Αυλίδα, όπου συνεχίζει υποβρύχια για να περάσει στη βοιωτική ακτή.

Το έσπασε στα δύο

Τον Αύγουστο του 2020, ο ποταμός Λήλας πλημμύρισε, μέρος του παραποτάμιου δρόμου υπέστη καθίζηση και σημειώθηκαν βλάβες στο καλώδιο και τον Μάρτιο του 2021, ο ΑΔΜΗΕ αποφάσισε να αντικαταστήσει την παραποτάμια διέλευση με άλλη, η οποία διέρχεται μέσω της οδού Μύτικα, μέσα από τα σπίτια κυριολεκτικά. Στην πράξη, τροποποιώντας το έργο κατηγορίας Α1. Συνεπώς, απαιτούνταν ΜΠΕ και Απόφαση Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων (ΑΕΠΟ), αλλά και έκθεση του έργου σε δημόσια διαβούλευση, κάτι που αναπόφευκτα θα προκαλούσε σοβαρές αντιδράσεις των κατοίκων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις οποίες μάλλον σκόπευε να αποφύγει.

Προκειμένου να αποφύγει τη δημοσιότητα, ο ΑΔΜΗΕ έσπασε το έργο στα δύο. Το ένα, περίπου 50 μέτρα, το υπέβαλε με ΜΠΕ στο ΥΠΕΝ, προκειμένου να ανανεώσει τους περιβαλλοντικούς όρους του που είχαν λήξει από το 2019 και το κύριο μέρος του έργου που αφορά την αντικατάσταση του παραποτάμιου τμήματος με καλώδιο περίπου 3,5 χιλιομέτρων μέσω του Μύτικα, το παρουσίασε ως «ιδιωτικό» του έργο. Με την αιτιολογία ότι πρόκειται για υπόγειο καλώδιο, το οποίο βάσει απόφασης του ΥΠΕΝ εξαιρείται της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, βάφτισε το έργο «παραλλαγή». Είναι σημαντικό να αναφερθεί το γεγονός ότι πουθενά στα σχετικά έγγραφα εκείνης της εποχής δεν αναφέρεται ο Μύτικας ως «κατοικημένη περιοχή».

Ετσι, το ακριβές αντικείμενο του έργου κατασκευής υπόγειου καλωδίου υπερυψηλής τάσης μέσα από τον οικισμό κρατήθηκε μακριά από κάθε δημοσιότητα και οι κάτοικοι το πληροφορήθηκαν εκ των υστέρων. Και τελικά, με το τέχνασμα που επινόησε ο ΑΔΜΗΕ, άλλο έργο είχε εγκρίνει πλέον το ΥΠΕΝ με τη σχετική ΑΕΠΟ και άλλο κατασκευαζόταν.

Τον Μάιο του 2025, υπό τη δικαστική πίεση που ασκούσαν οι κάτοικοι κατά του έργου με προσφυγές στο ΣτΕ, το χάσμα ανάμεσα στο εγκεκριμένο από το ΥΠΕΝ έργο και στο πραγματικά κατασκευαζόμενο από τον ΑΔΜΗΕ καλύφθηκε εκ των υστέρων και ως διά μαγείας με τροποποιητική απόφαση της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικών Αδειοδοτήσεων του ΥΠΕΝ με την οποία το «παραλλαγμένο» έργο περιλήφθηκε, πλέον, στην ισχύουσα ΑΕΠΟ.

Αίτηση ακύρωσης

Ομως, προκύπτουν κι άλλα ζητήματα που αφορούν την εξουθενωτική δικαστική διαμάχη στην οποία έχουν εμπλακεί οι κάτοικοι του Μύτικα. Οταν ο ΑΔΜΗΕ κατέθεσε αίτηση ακύρωσης κατά της απόφασης του δήμου με την οποία ανακαλούσε την άδεια τομής οδοστρώματος για το έργο, η δικάσιμος προσδιορίστηκε σε διάστημα μόλις 40 ημερών. Σε αυτήν κλήθηκε ο δήμος, αλλά οι κάτοικοι δεν έλαβαν καμία ειδοποίηση, παρ’ όλο που το έννομο συμφέρον τους προέκυπτε άμεσα από τον φάκελο της υπόθεσης. Κι αυτό, όταν μέχρι εκείνη τη στιγμή είχαν υποχρεωθεί να προβούν σε τρεις επιδόσεις του προσδιορισμού της δικής τους αίτησης. Επειτα από αυτή τη εξέλιξη, τα μηχανήματα του υπεργολάβου εμφανίστηκαν στον Μύτικα ξανά και επανεκκίνησαν το έργο.

Εξάλλου, όταν, στις 18/6/2025, οι κάτοικοι πήγαν στο ΣτΕ για να παρασταθούν στη δική τους εξ αναβολής αίτηση ακυρώσεως ζητώντας την αναστολή της ανανέωσης-τροποποίησης της ΑΕΠΟ του έργου από το ΥΠΕΝ, ανακοινώθηκε από το ΣτΕ η αποδοχή της αίτησης του ΑΔΜΗΕ κατά του δήμου και η ακύρωση της ανάκλησης της άδειας τομής οδοστρώματος. Ετσι, το ΣτΕ είχε δημιουργήσει νομολογία, με την οποία είχε απορρίψει εκ των προτέρων και τη δική τους αίτηση, δικάζοντας γι’ αυτούς, αλλά χωρίς αυτούς.

Το σημαντικότερο όμως απ’ όλα είναι ότι οι κάτοικοι του Μύτικα εδώ και ενάμιση χρόνο δεν τυγχάνουν προσωρινής δικαστικής προστασίας, κάτι που ισοδυναμεί με άμεση παύση του έργου, με απαγόρευση της συνέχισης των εργασιών κατασκευής του μέχρι τη συζήτηση της προσφυγής τους στο Ε’ Τμήμα, στις 22/10/2025. Ετσι, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο, με το «ελευθέρας» για τη συνέχιση του έργου, εκείνοι να βρίσκονται» ακόμα στο ΣτΕ και το έργο να έχει ολοκληρωθεί και να λειτουργεί! Ετσι, αυτό που ζητούν τώρα με αίτησή τους στον πρόεδρο του ΣτΕ είναι η η παραπομπή της αίτησης ακύρωσης που έχουν καταθέσει στην Ολομέλεια του ανώτατου διοικητικού δικαστηρίου.

Στο ίδιο μήκος κύματος, που αφορά τον άπλετο χρόνο που δίνεται στον ΑΔΜΗΕ για να ολοκληρώσει το έργο, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος, απαντώντας στη Βουλή σε σχετική ερώτηση της βουλεύτριας Εύβοιας του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνας Καζάνη, απάντησε ότι στην κυβέρνηση είναι πρόθυμοι να δουν τα στοιχεία και να μπορεί να γίνει μια συζήτηση βάσει αυτών. Αλλα λόγια να αγαπιόμαστε δηλαδή, αφού μέχρι να οργανωθεί αυτή η συζήτηση θα έχει ολοκληρωθεί το έργο.

! Η Επιτροπή Κατοίκων Μύτικα καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας αύριο στις 8.30 το πρωί στην κεντρική οδό Μύτικα, μπροστά από το φαρμακείο. Η συγκέντρωση γίνεται με τη στήριξη του Δικτύου Συλλόγων Φορέων για την Προστασία της Ευβοϊκής Γης και άλλων φορέων.