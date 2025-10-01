Οι εργαζόμενοι μια γροθιά ενάντια στο απάνθρωπο 13ωρο της Κεραμέως

Χιλιάδες διαδηλωτές στην πλατεία Συντάγματος και τις πλατείες των μεγάλων πόλεων της χώρας • Όχι στο 13ώρο • Πλήρη επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων • Επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού

Ηχηρή η παρουσία εργαζομένων, παραγωγικών φορέων, συνδικαλιστικών οργανώσεων, πολιτικών κομμάτων και φοιτητικών συλλόγων στο κέντρο της Αθήνας και στις απεργιακές κινητοποιήσεις κόντρα στο αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης για το 13ωρο.

Την 24ωρη πανελλαδική απεργία κήρυξαν ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ και υποστηρίζουν δεκάδες συνδικαλιστικά σωματεία σε όλη τη χώρα. Η παρουσία των εργαζομένων στις πλατείες όλης της χώρας είναι αυξημένη και το «όχι» στις κυβερνητικές πολιτικές είναι ξεκάθαρο.

Τα κύρια αιτήματα είναι η απόσυρση της δέσμης μέτρων για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, που «αποτελεί δώρο σε συγκεκριμένα εργοδοτικά συμφέροντα». «Λέμε όχι στο 13ώρο. Η εξάντληση δεν είναι ανάπτυξη, η ανθρώπινη αντοχή έχει όρια. Λέμε όχι στην κατάτμηση του χρόνου αναψυχής», τονίζει η ΓΣΕΕ. Παράλληλα, η Συνομοσπονδία διεκδικεί μείωση του εργασιακού ωραρίου. Όπως επισημαίνει, η 37,5ωρη εβδομαδιαία εργασία είναι κοινωνικά δίκαιη και έχει θετικά αποτελέσματα όπου έχει εφαρμοστεί στην πράξη. Επίσης, η ΓΣΕΕ ζητά την πλήρη επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, καθώς, όπως σημειώνει, αυτές αποτελούν προϋπόθεση για πραγματική δημοκρατία στην εργασία και τον μόνο δρόμο για καλύτερες αμοιβές και ποιοτικές εργασιακές συνθήκες.

Γιάννης Κυρίτσης/ efsyn.gr

Από την πλευρά της, η ΑΔΕΔΥ διεκδικεί την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού και αυξήσεις στις αποδοχές, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και στο Δημόσιο, την κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου και την απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο, με βασικό αίτημα το 35ωρο και το πενθήμερο για όλους τους εργαζόμενους. Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΑΔΕΔΥ είναι προγραμματισμένη για τις 11:00 π.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Εφ.Συν.», ο απεργός πείνας Πάνος Ρούτσι που βρίσκεται στο Σύνταγμα για 17η ημέρα, έχει απομακρυνθεί προς το παρόν για λόγους ασφαλείας από το σημείο καθώς η υγεία του είναι κλονισμένη. Εκατοντάδες διαδηλωτές σπεύδουν για να στηρίξουν τον αγώνα του και αφήνουν μηνύματα συμπαράστασης. Πριν από λίγο, στο σημείο βρέθηκε και ο γ.γ. του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε τέσσερις προσαγωγές.

Μιχαήλ Άγγελος Κωνσταντόπουλος/ efsyn.gr

eurokinissi

Δήλωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου, από την πορεία κατά του νέου εργασιακού νομοσχεδίου. «Διαδηλώνουμε σήμερα μαζί με τους πολίτες σε όλη την Ελλάδα απέναντι στον εργασιακό Μεσαίωνα του κ. Μητσοτάκη. Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες δεν έχουν μέλλον με 13 ώρες εργασία, με πολλαπλασιασμό των εργατικών ατυχημάτων, με χαμηλό εισόδημα, χαμηλούς μισθούς και χωρίς συλλογικές συμβάσεις. Απαιτείται το συντομότερο να φύγει αυτή η καταστροφική κυβέρνηση. Η κυβέρνηση της διαφθοράς, της διαπλοκής, των σκανδάλων, αλλά και της αυθαιρεσίας απέναντι στους εργαζόμενους. Χρειαζόμαστε να έχουμε ευρωπαϊκές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Χρειαζόμαστε να έχουμε καλύτερους μισθούς, ασφάλεια και υγεία στην εργασία. Αυτή είναι η πρόοδος. Αυτή είναι η Ελλάδα που μας αξίζει. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν την εξασφαλίζει και πρέπει να φύγει το συντομότερο».

Στην απεργιακή συγκέντρωση στα Προπύλαια, το παρών δίνει αντιπροσωπεία της ΚΕ του ΚΚΕ με επικεφαλής τον γ.γ. της ΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος σε δηλώσεις του τόνισε: «Είναι μεγάλος αυτός ο αγώνας σήμερα της εργατικής τάξης για τον εργάσιμο χρόνο και δεν φτάνει μόνο μέχρι την απόσυρση αυτού του επαίσχυντου νομοσχεδίου που φέρνει η κυβέρνηση για τις 13 ώρες δουλειάς, ούτε μέχρι να πεταχτεί αυτό στα σκουπίδια, γιατί ήδη έχει ξεκινήσει η συζήτηση στους χώρους δουλειάς, έχει ξεκινήσει ο αγώνας, για το πώς πρέπει να ζούμε τον 21ο αιώνα, την εποχή των μεγάλων επιστημονικών ανακαλύψεων, της τεχνητής νοημοσύνης, με λιγότερες ώρες δουλειάς, με 7ωρο, 5μερο, 35ωρο, με περισσότερο ελεύθερο χρόνο για πολιτισμό, για αθλητισμό, για να μπορεί ο γονέας να βλέπει τα παιδιά του, για να μπορεί να συμμετέχει στα κοινά, για να μπορεί να ικανοποιεί όλες τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, για μια νέα κοινωνία. Αυτή η μάχη η σημερινή είναι μόνον η αρχή».

