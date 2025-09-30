Παράνομη η απεργία των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, «πυρά» από το ΠΑΜΕ

Το ΠΑΜΕ καταγγέλλει την απόφαση του δικαστηρίου και το κατηγορεί πως έβαλε το «λιθαράκι του στις εγκληματικές πολιτικές που αντιμετωπίζουν την ασφάλεια και την ανθρώπινη ζωή ως κόστος»

Η συμμετοχή της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδος (ΕΕΕΚΕ), της ΟΣΥΠΑ και της ΕΝΗΜΑΕΚ στην 24ωρη απεργία της 1ης Οκτώβρη κρίθηκε παράνομη, μετά από απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σημειώνει πως «ως εκ τούτου, δεν θα επηρεαστούν, από την απεργιακή κινητοποίηση, οι πτήσεις που είναι προγραμματισμένες για την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025».

Παρομοίως, η αεροπορική εταιρεία AEGEAN ανακοίνωσε πως «οι πτήσεις της AEGEAN και της Olympic Air την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025 θα πραγματοποιηθούν κανονικά».

Από την άλλη πλευρά, το ΠΑΜΕ καταγγέλλει την απόφαση του δικαστηρίου και το κατηγορεί πως έβαλε το «λιθαράκι του στις εγκληματικές πολιτικές που αντιμετωπίζουν την ασφάλεια και την ανθρώπινη ζωή ως κόστος».

«Η δικαιοσύνη σταθερά, κατ' εντολή των πολιτικών εκπροσώπων του κεφαλαίου, της κυβέρνησης της Ν.Δ., της διοίκησης της ΥΠΑ που φέρουν ακέραιη την ευθύνη για την πολύ επικίνδυνη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στα αεροδρόμια της χώρας, εξαιτίας των ελλείψεων σε προσωπικό και μηχανικό εξοπλισμό, στρέφεται κατά των δικαιωμάτων της εργατικής τάξης. Η διοίκηση της ΥΠΑ αξιοποιώντας όλους τους μηχανισμούς και έχοντας στο πλευρό της την κυβέρνηση, επιχειρεί να ποινικοποιήσει τους αγώνες, να σπείρει το φόβο, την τρομοκρατία, να ανακόψει τις αγωνιστικές διαθέσεις των εργαζομένων για να πάρει απάντηση ο σχεδιασμός της για αύξηση των ορίων της χωρητικότητας της εναέριας κυκλοφορίας βάζοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια επιβατών προσωπικού αλλά και ολόκληρων περιοχών», σημειώνει το ΠΑΜΕ μετά την απόφαση κήρυξης παράνομης της απεργίας.

Υπενθυμίζεται πως εδώ και αρκετές ημέρες παρατηρούνται μεγάλες καθυστερήσεις στα αεροδρόμια και ειδικότερα στο Ελ. Βενιζέλος. Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έχουν αποφασίσει να τηρούν αυστηρά τα όρια διαχωρισμού μεταξύ των πτήσεων και να μην εξυπηρετούν πάνω από 28 αφίξεις ανά ώρα, διαμαρτυρόμενοι για τον απαρχαιωμένο εξοπλισμό με τον οποίο δουλεύουν, την έλλειψη προσωπικού και τις διατάξεις του νέου νομοσχεδίου για την Πολιτική Αεροπορία που δίνει αυξημένες αρμοδιότητες στη διοίκησή της για προμήθειες και μετακινήσεις εργαζομένων.

Οι καταγγελίες για την κατάσταση στα ελληνικά αεροδρόμια κρατούν εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα, με το μεγαλύτερο «καμπανάκι» να έχει χτυπήσει ήδη από το 2023 ο διοικητής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, κάνοντας λόγο για κίνδυνο να συμβούν «αεροπορικά Τέμπη».