Eurostat: Εξοντωτικά ωράρια στην... «οικονομία-υπόδειγμα» του κ. Μητσοτάκη

Μετά τα κρίσιμα μέτωπα της υγείας και του πληθωρισμού-ακρίβειας, η στατιστική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης Eurostat ήρθε την Πέμπτη να αποκαλύψει στους Έλληνες άλλη μία αλήθεια την οποία η κυβέρνησή τους, προσπαθεί επίμονα να τους την αποκρύψει: Ότι, εισπράττοντας τις χαμηλότερες αποδοχές τις Ένωσης, καταβάλλουν πολύ περισσότερη εργασία από κάθε άλλο λαό της, δηλαδή -για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους- ότι βάσει του συγκεκριμένου ισοζυγίου, υφίστανται τη μέγιστη εντός ΕΕ εργασιακή εκμετάλλευση.
Σύμφωνα με τη νέα ανακοίνωση της Eurostat, μεταξύ των χωρών της ΕΕ, η Ελλάδα για το ημερολογιακό έτος 2024 είχε 12,4% ποσοστό εργαζομένων με μακρά ωράρια εργασίας (άνω των 49 ωρών εβδομαδιαίως), το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ, της οποίας ο μέσος όρος ήταν μόλις στο 6,6%. Ακολουθούν σε ελαφρώς καλύτερη μοίρα η Κύπρος με 10 % και η Γαλλία με 9,9 %. Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά μακρών ωραρίων εργασίας καταγράφηκαν στη Βουλγαρία με 0,4 %, τη Λετονία με 1 % και τη Λιθουανία με 1,4 %. Οι αριθμοί αυτοί μάλιστα, είχαν καταγραφεί πολύ πριν η ίδια κυβέρνηση ψηφίσει, το έτος 2025, τη δυνατότητα καταναγκασμού του εργαζομένου να υποβληθεί σε ημερήσια απασχόληση μέχρι και 13 ωρών.
Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και με βάση την διεθνή τυποποιημένη ταξινόμηση των επαγγελμάτων (ISCO), τα μακρά ωράρια εργασίας ήταν πιο συχνά μεταξύ των ειδικευμένων εργαζομένων στις επαγγελματικές ομάδες:
- της γεωργίας - δασοκομίας - αλιείας με 26,2% και
- των διευθυντικών στελεχών με 21,1%.
Και πάλι σε επίπεδο συνολικά της ΕΕ, το φαινόμενο των μακρών ωραρίων εργασίας φαίνεται να λαμβάνει μεγαλύτερες διαστάσεις στο χώρο των αυτοαπασχολούμενων με ποσοστό 27,5%, έναντι του αντίστοιχου ποσοστού 3,4% στο χώρο των μισθωτών.
In 2024, 6.6% of employed people aged 20 to 64 in the EU worked long hours, defined as usually spending 49 hours or more weekly in their main job. 💼👷— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) August 21, 2025
Highest shares in:
🇬🇷Greece (12.4%)
🇨🇾Cyprus (10.0%)
Lowest in:
🇧🇬Bulgaria (0.4%)
🇱🇻Latvia (1.0%)
👉https://t.co/Vzxx3kwW6V pic.twitter.com/I1fHQD3aru
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας