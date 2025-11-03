Αθήνα, 24°C
Δευτέρα, 03 Νοεμβρίου, 2025
peiraias
φωτογραφία αρχείου | eurokinissi

Στο εδώλιο για την κινητοποίηση ενάντια στη μεταφορά πολεμικού υλικού στο Ισραήλ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Χριστίνα Παπασταθοπούλου
Δίωξη κατά του προέδρου του Εργατικού Κέντρου Πειραιά και της ΕΝΕΔΕΠ

Στα δικαστήρια σύρεται ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά και της ΕΝΕΔΕΠ (λιμενεργάτες στις προβλήτες της Cosco), Μάρκος Μπεκρής, για την κινητοποίηση που είχε διοργανώσει τον Οκτώβριο του 2024 η ΕΝΕΔΕΠ ενάντια στη μεταφορά στρατιωτικού υλικού από το λιμάνι του Πειραιά για τον ισραηλινό στρατό. Την είδηση έκανε γνωστή το σωματείο των λιμενεργατών, λέγοντας ότι έναν χρόνο μετά την κινητοποίησή τους ενάντια στη φόρτωση κοντέινερ που είχε στρατιωτικό υλικό και εκατομμύρια σφαίρες με προορισμό το Ισραήλ, «έρχεται τώρα η Δικαιοσύνη να σύρει στα δικαστήρια τον πρόεδρο του σωματείου μας, με ανυπόστατες κατηγορίες».

Υποστηρίζει επίσης ότι αυτή η δίωξη δεν είναι τυχαία, καθώς έρχεται λίγες μόλις μέρες μετά την επιστροφή του Μ. Μπεκρή από αποστολή αλληλεγγύης στη Δυτική Οχθη της Παλαιστίνης, όπου μετέφερε «το μήνυμα συμπαράστασης των εργαζομένων του λιμανιού του Πειραιά και του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος της χώρας μας προς τον παλαιστινιακό λαό που ματώνει κάθε μέρα από τις κατοχικές δυνάμεις, τους παράνομους εποικισμούς, τον λιμό, την πείνα». Χαρακτηρίζει την κινητοποίηση του Οκτώβρη του 2024 «πράξη διεθνιστικής αλληλεγγύης, κραυγή από τους εργάτες του λιμανιού, τον λαό και τη νεολαία του Πειραιά, που εκφράζει τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού», ζητά να σταματήσει κάθε δίωξη ενάντια στον Μ. Μπεκρή και κάθε προσπάθεια ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης και της διεθνιστικής αλληλεγγύης και στέλνει το μήνυμα: «Είναι γελασμένοι αν νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο θα σιωπήσουμε. Δεν μας τρομοκρατούν. Αντίθετα, μας πεισμώνουν».
 

