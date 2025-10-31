«Βόμβα» Χατζηδάκη: Στον αέρα οι αγροτικές επιδοτήσεις

Έαν δεν υπάρξει συμφωνία μέχρι την Τρίτη, είτε θα φάμε πρόστιμό είτε θα έχουμε μερική ή ολική αναστολή των επιδοτήσεων • Η ελληνική πλευρά έχει ολοκληρώσει τα 46 από τα συνολικά 54 βήματα που απαιτούνται για να δώσει η Κομισιόν το πράσινο φως για τις ενισχύσεις.

Μόνο προβληματισμό και αγωνία προκαλούν οι δηλώσεις του αντιπροέδρου της κυβέρνησης και διαπραγματευτή με την Κομισιόν σχετικά με τις αγροτικές επιδοτήσεις, Κωστή Χατζηδάκη, που έκανε σε συνέντευξή του χθες αργά το βράδυ στην ΕΡΤ.

Την ώρα που οι αγροτικές κινητοποιήσεις φουντώνουν λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και για τις καθυστερήσεις στην καταβολή των επιδομάτων, ο κ. Χατζηδάκης παραδέχτηκε πως οι αγροτικές επιδοτήσεις βρίσκονται στον αέρα.

Αναφερόμενος στη λήξη της προθεσμίας που είχε δώσει η Κομισιόν στην ελληνική πλευρά για την κατάθεση ενός ολοκληρωμένου πλάνου για τις αγροτικές επιδοτήσεις, ο κ. Χατζηδάκης αποκάλυψε πως από τα 54 συνολικά βήματα που απαιτούνται για να δώσει η Επιτροπή το «πράσινο φως» για τα αγροτικά κονδύλια, η ελληνική πλευρά έχει ολοκληρώσει τα 46, ενώ πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλα τα βήματα μέχρι την ερχόμενη Τρίτη 4 Νοεμβρίου, ανεβάζοντας το θερμότερο της ανησυχίας στα ύψη.

Ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται στις τελικές συζητήσεις με την Κομισιόν σχετικά με την αναθεώρηση του πλάνου ΟΣΔΕ και ότι πρέπει να υπάρξει συμφωνία σχετικά με θέματα που άπτονται την καταγραφή των χωραφιών, των ζώων αλλά και του τρόπου που θα γίνονται οι έλεγχοι.

Εξέφρασε την ελπίδα του ότι όλα θα πάνε καλά, αλλά τόνισε ξεκάθαρα ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία μέχρι την Τρίτη δεν θα υπάρξει η άδεια της Κομισιόν για την καταβολή των επιδομάτων.

Σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «είτε θα φάμε πρόστιμο, είτε θα έχουμε μερική ή ολική αναστολή των επιδοτήσεων».

Τέλος, σημείωσε πως δεν μπορεί η κυβέρνηση να προχωρήσει σε πληρωμές μέχρι να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση και δεν υπάρξει συμφωνία.

«Δεν μπορούμε να παίξουμε, έχουμε δύο επιστολές και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε», τόνισε χαρακτηριστικά.

Οι επίμαχες δηλώσεις Χατζηδάκη από το 25:00