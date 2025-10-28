Παρατείνεται η προθεσμία για τις πληρωμές μέσω IRIS - Δείτε ως πότε

Παράταση κατά ένα μήνα για την υποχρέωση αποδοχής άμεσων πληρωμών μέσω IRIS δίνει στα νομικά πρόσωπα (εταιρίες) το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η έναρξη ισχύος του μέτρου μετατίθεται για την 1η Δεκεμβρίου 2025, αντί από την 31η Οκτωβρίου 2025 που ίσχυε μέχρι τώρα.
Συγκεκριμένα, η παράταση έως 1.12.2025 κρίθηκε αναγκαία «ώστε να δοθεί περίοδος προσαρμογής στους φορείς και να διασφαλιστεί η ομαλή και αποτελεσματική εφαρμογή του μέτρου», όπως αναφέρει η αιτιολογική Έκθεση για το άρθρο 46 του νέου φορολογικού νομοσχεδίου (με τίτλο «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία») το οποίο κατατέθηκε προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή.
Η μετάθεση της προθεσμίας αφορά στην υποχρέωση που από 1.12.2025 θα έχουν τα νομικά πρόσωπα (πχ καταστήματα, σούπερ μάρκετ κλπ) να κάνουν δεκτές πληρωμές και μέσω IRIS, καθώς για ατομικές επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα – επαγγελματίες, ισχύει και εφαρμόζεται ήδη. Η διάταξη (άρθρο 46), όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, θα ισχύει από 1.11.2025, δηλαδή και πριν την ψήφισή του στη Βουλή.
Όπως είχε προκύψει από ανακοινώσεις επαγγελματικών φορέων και συλλόγων, η αγορά δεν ήταν έτοιμη να ξεκινήσει η εφαρμογή του μέτρου, καθώς είχαν διαπιστωθεί δυσχέρειες στη διασύνδεση των συστημάτων πληρωμών και τις τράπεζες.
