«Δικτάτωρ» του ΕΣΠΑ ο Νίκος Παπαθανάσης

Σήμερα αναμενόταν να ψηφιστεί στη Βουλή το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών «Ενίσχυση των υπηρεσιών των αναπτυξιακών προγραμμάτων και συναφή οργανωτικά και διοικητικά ζητήματα». Η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής ξεκίνησε το πρωί, συνεχιζόταν μέχρι αργά χθες και ήταν ιδιαιτέρως «μαχητική». «Λάδι στη φωτιά» έριξε το γεγονός ότι η κυβέρνηση κατέθεσε αιφνιδιαστικά προχθές -και ενώ είχαν ολοκληρωθεί οι τρεις συνεδριάσεις της αρμόδιας Επιτροπής- στη Βουλή σημαντική τροπολογία με την οποία ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών και αρμόδιος για τα θέματα των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ΕΣΠΑ και ΤΑΑ), Νίκος Παπαθανάσης, ανακηρύσσεται απόλυτος άρχων, αν όχι δικτάτωρ, του ΕΣΠΑ.

Θεσμική εκτροπή

Στο κλίμα που είχε δημιουργηθεί χθες κατατέθηκαν δύο αιτήματα διεξαγωγής ονομαστικής ψηφοφορίας: α) Από τον ΣΥΡΙΖΑ για τη ρύθμιση που αφορά την υπαγωγή της ΔΕΘ στο Υπερταμείο και β) από τη Νίκη και ανεξάρτητους βουλευτές για το σύνολο του νομοσχεδίου.

Σε προηγούμενο άρθρο μας για το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης* είχαμε αποκαλύψει την τραγική υστέρηση στην απορρόφηση πόρων (τόσο στο ΕΣΠΑ όσο και του ΤΑΑ) και τις… ασκήσεις υπερσυγκεντρωτισμού στις οποίες αποδύεται τους τελευταίους μήνες ο Νίκος Παπαθανάσης - οι οποίες επιδεινώνουν τα προβλήματα απορροφητικότητας. Με το νομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα και χάρη στην τροπολογία που κατατέθηκε τελευταία στιγμή, ο υπερσυγκεντρωτισμός θεσμοποιείται με τη μέθοδο της κατάργησης και αντικατάστασης υπηρεσιών. Ενώ η προγραμματική περίοδος έχει διανύσει πάνω από τον μισό δρόμο (2021-2027), καταργεί, διασπά και αντικαθιστά σημαντικές υπηρεσίες. Διασπά την παλιά Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγραμμάτων «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» και «Πολιτική Προστασία», διαχωρίζοντας τα δύο αντικείμενα σε δύο διαφορετικές υπηρεσίες. Μια αλλαγή που μόνη εξήγηση έχει τη δυνατότητα που παρέχει η σύσταση νέων υπηρεσιών να τοποθετήσει επικεφαλής στελέχη της δικής του επιλογής. Επίσης συστήνει την Εθνική Αρχή Συντονισμού ως συντονιστικό φορέα των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, η οποία υπάγεται απευθείας στον γ.γ. του ΕΣΠΑ και δεν εντάσσεται στον οργανισμό του υπουργείου.

Εχοντας ήδη επανασυστήσει την Επιτροπή Αξιολόγησης της παρ. 19 του άρθρου 66 του ν. 4914/22 (Α’ 61), προκειμένου να κρίνει αυτή την επάρκεια όσων προτείνονται για την κάλυψη θέσεων ευθύνης [στην οποία, όπως αποκαλύψαμε στο προαναφερθέν άρθρο μας, δεν συμμετέχουν μόνο ανεξάρτητοι τεχνοκράτες ή καθηγητές, όπως συνέβαινε επί μία 25ετία, αλλά και… πολιτικά πρόσωπα (ΦΕΚ 339/2/4/2025/ΥΟΔΔ)], έχει πλέον την ευχέρεια να τοποθετήσει στις θέσεις ευθύνης των νέων υπηρεσιών τους δικούς του.

Δεν αρκέστηκε όμως μόνο σε αυτό, αλλά φρόντισε και τη… λαϊκή βάση των «ημετέρων», δηλαδή των δημόσιων υπαλλήλων που εισέρχονται στο σύστημα του ΕΣΠΑ. Παλαιότερα αυτοί εισέρχονταν βάσει ανοιχτού διαγωνισμού που προκηρυσσόταν από τη ΜΟΔ. Στη συνέχεια, βάσει μεταγενέστερης τροπολογίας, τέθηκε η προϋπόθεση να έχουν συμμετάσχει στο σύστημα του ΕΣΠΑ σε προηγούμενη προγραμματική περίοδο.

Με το άρθρο 18 του νομοσχεδίου… κατεδαφίζονται όλα, με τη φράση-κλειδί να είναι το «κατά παρέκκλιση». Μάλιστα σε ένα εδάφιο υπάρχει η ακόμη πιο τρομερή φράση «κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης» - συλλήβδην! Και πώς θα γίνεται η μετακίνηση ή απόσπαση προσωπικού από άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου για το σύστημα ΕΣΠΑ; «Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για το ΕΣΠΑ υπουργού και του αρμόδιου υπουργού του φορέα προέλευσης, κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων υπαλλήλων, χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων ή του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του φορέα προέλευσης»! Πώς θα γίνεται η «δουλειά»; Θα παίρνει ο Παπαθανάσης τον συνάδελφο υπουργό και θα τα κανονίζουν! Και αυτό νομοθετείται από την ελληνική Βουλή!

* «Ναυάγιο στους πόρους ΕΣΠΑ και Ταμείου Ανάκαμψης»