Διπλό «άδειασμα» για την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Πάνω από 300.000 αιγοπρόβατα έχουν θανατωθεί λόγω της ευλογιάς που διασπείρεται σε όλο και περισσότερες περιοχές της χώρας -οι πληροφορίες αναφέρουν πως περί τα 50 κρούσματα θα προστεθούν αυτή την εβδομάδα- και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επιμένει στη λογική «πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι».

Αρνείται να εξετάσει τον μαζικό εμβολιασμό, κρυπτόμενο πίσω από επιχειρήματα ότι είναι εκτός πρωτοκόλλων της Ε.Ε. ή ότι δεν είναι αποτελεσματικός. Οι κυβερνητικοί ισχυρισμοί διαψεύστηκαν χθες με δύο τρόπους: πρώτον, με την απάντηση της Κομισιόν σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Σάκη Αρναούτογλου. Και δεύτερον, με την είδηση ότι η βουλγαρική κυβέρνηση έχει ήδη πάρει το πράσινο φως να προχωρήσει σε εμβολιασμούς αιγοπροβάτων. Και αυτό ενώ ο δικός μας υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Τσιάρας κήρυσσε, μαζί με τους δεκατρείς περιφερειάρχες της χώρας, «έφοδο δέκα ημερών» για την ανάσχεση της ευλογιάς.

«Τα κράτη-μέλη μπορούν να εφαρμόσουν εμβολιασμό ως πρόσθετο μέτρο σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (Ε.Ε.) 2023/361 της Επιτροπής... Η ενωσιακή τράπεζα εμβολίων κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων μπορεί να αποστείλει έως και 500.000 δόσεις εμβολίων δωρεάν. Μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί σχετικό αίτημα από την Ελλάδα», αναφέρει αποκαλυπτικά στην απάντησή του προς τον Σ. Αρναούτογλου ο επίτροπος για την Υγεία και την Ευημερία των Ζώων, Ολιβερ Βαρχέλι. Διαψεύδει έτσι τις εντυπώσεις που έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση περί απροθυμίας ή επιστημονικής αντίρρησης των Βρυξελλών.

Ο αρμόδιος επίτροπος υπενθυμίζει ότι τα μέτρα για την ευλογιά περιλαμβάνουν τη θανάτωση των ζώων στις πληγείσες εγκαταστάσεις και δημιουργία απαγορευμένων ζωνών γύρω από τις εστίες, ενώ τα κράτη-μέλη μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν και εμβολιασμό.

Εύλογα, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛΛ. Σάκης Αρναούτογλου σχολιάζει ότι ενώ «η Κομισιόν προσφέρει ξεκάθαρα τεχνική και οικονομική βοήθεια, προγράμματα επιτήρησης και εμβόλια, η κυβέρνηση συνεχίζει με αποσπασματικά μέτρα που καταστρέφουν το ζωικό κεφάλαιο... Είναι ντροπή για μια χώρα με το μέγεθος της ελληνικής κτηνοτροφίας να παρακολουθεί αμέτοχη την καταστροφή».

Ακόμη πιο μεγαλοπρεπής διάψευση των κυβερνητικών ισχυρισμών για τη θέση της Κομισιόν έρχεται από τη Βουλγαρία, όπου ο υπουργός Γεωργίας Γκεόργκι Τάχοφ ανακοίνωσε ότι το κράτος είναι προετοιμασμένο, έχει ακολουθήσει τον δικό του δρόμο για την εφαρμογή του εμβολιασμού, έχει συνομιλήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κι έχει λάβει άδεια για εμβολιασμό με εμβόλιο που εγκρίθηκε και καταχωρίστηκε στη γείτονα. Ο Βούλγαρος υπουργός έκανε λόγο για «ισορροπημένη απόφαση ανάμεσα στους κτηνοτρόφους, που φωνάζουν για το ζωικό κεφάλαιο που καταστρέφεται, και τους μεταποιητές -δηλαδή τη βιομηχανία που επεξεργάζεται τα προϊόντα της αιγοπροβατοτροφίας, ετήσιου τζίρου άνω των 50 εκατ. ευρώ- οι οποίοι ζητούν από το υπουργείο Γεωργίας η τελική απόφαση να μη βλάψει τα συμφέροντα κανενός.

Τι κρύβεται πίσω από την αναφορά του Βούλγαρου υπουργού σε «ισορροπημένη απόφαση»; Το γεγονός ότι ενώ στη γειτονική χώρα έχουν καταγραφεί 160 κρούσματα και έχουν θανατωθεί πάνω από 18.000 ζώα, οι Βούλγαροι κτηνοτρόφοι πιέζονται από τις γαλακτοβιομηχανίες να υπογράψουν δηλώσεις «κατά του εμβολιασμού», γιατί αλλιώς δεν θα αγοράσουν το γάλα τους!

Τι μας θυμίζει αυτό; Την αντίστοιχη κυβερνητική επιχειρηματολογία, με υποβολέα και εδώ τη γαλακτοβιομηχανία, ότι ο εμβολιασμός θα πλήξει το κορυφαίο εξαγωγικό προϊόν, τη φέτα, μια και δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το γάλα των εμβολιασμένων ζώων στην παρασκευή της. Ναι, αλλά αν εξαφανιστούν τα αιγοπρόβατα από την ευλογιά, με τι γάλα θα φτιάχνεται η φέτα; Με γάλα από τα 10 εκατ. φανταστικά ζώα που... περισσεύουν στις ψευδείς δηλώσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ και των οποίων την αναγκαστική εξαφάνιση μέσω του εμβολιασμού και της καταμέτρησης τρέμει η κυβέρνηση;

«Να υιοθετηθεί ως Plan B ο εμβολιασμός»

«Είχαμε θέσει από την αρχή της επιζωοτίας την ανάγκη του εμβολιασμού περιμετρικά από τις εστίες των κρουσμάτων, συμπληρωματικά προς τα άλλα μέτρα θανάτωσης και καραντίνας», λέει στην «Εφ.Συν.» ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, Δημήτρης Μόσχος. «Το επιχείρημα της κυβέρνησης ήταν ότι δεν υπάρχουν μελέτες για την αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού και της γαλακτοβιομηχανίας, ότι θα πληγεί η παραγωγή φέτας. Αποδεικνύονται ψευδή και τα δύο. Το Μαρόκο από το 2020 εφαρμόζει τον εμβολιασμό και εδώ και δύο χρόνια δεν έχει αναφέρει νέο κρούσμα. Οσο για τη φέτα, από τη στιγμή που υποχρεωτικά το γάλα παστεριώνεται, δεν υπάρχει θέμα. Επιμένουμε στον εμβολιασμό ως Plan B», καταλήγει.

Το θέμα θα απασχολήσει ξανά νέα σύσκεψη με φορείς στο ΥΠΑΑΤ την Πέμπτη, ενώ αύριο Τετάρτη, με απόφαση 800 κτηνοτρόφων της Θεσσαλίας, θα γίνει κινητοποίηση και αποκλεισμός της περιφέρειας. Σημειώνεται ότι ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κουρέτας έχει προτείνει στην κυβέρνηση μαζική εφαρμογή εξέτασης σιέλου των ζώων για ταχύτερο εντοπισμό κρουσμάτων, ωστόσο δεν έχει πάρει θέση στο θέμα του εμβολιασμού.