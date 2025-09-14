Η Κομισιόν αποκαλύπτει τα ψεύδη για τον ΦΠΑ

Ανοιχτή παραμένει για την Κομισιόν η διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας για την ενσωμάτωση των Οδηγιών για τον ΦΠΑ, που προκάλεσαν έντονη πολιτική αντιπαράθεση την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή την ερώτηση της «Εφ.Συν.» στη συνέντευξη του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, στην οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε άγνοια. Παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης, εκπρόσωπος της Κομισιόν απαντώντας επίσημα στην «Εφ.Συν.» έχει επιβεβαιώσει ότι η Επιτροπή αναμένει ακόμα απαντήσεις.

«Δεν μπορούμε να σχολιάσουμε, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία επί παραβάσει. Και οι δύο περιπτώσεις βρίσκονται στο στάδιο της Αιτιολογημένης Γνώμης», αναφέρει ο εκπρόσωπος της Κομισιόν. «Τα κράτη-μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα μετά την αποστολή αιτιολογημένης γνώμης», προσθέτει.

Οπως εξήγησε, εάν, μετά από αιτιολογημένη γνώμη, ένα κράτος-μέλος λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του και η Επιτροπή θεωρήσει αυτά τα μέτρα επαρκή, η υπόθεση μπορεί να σταματήσει εκεί. «Ωστόσο, δεν σχολιάζουμε τις συνεχιζόμενες παραβάσεις και δεν μπορούμε να κάνουμε εικασίες για το αποτέλεσμα», τονίζει, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην έχουν ενσωματωθεί όλα όσα επιδιώκουν οι Βρυξέλλες.

Σε σχέση με την υποχρεωτικότητα της μείωσης του ΦΠΑ, ο εκπρόσωπος αποσαφηνίζει ότι η ουσία των Οδηγιών δεν ήταν να παρέμβουν σε μια εθνική αρμοδιότητα όπως η φορολογική πολιτική, αλλά να δοθεί η δυνατότητα στα κράτη-μέλη για χαμηλότερους συντελεστές υπέρ των καταναλωτών.

Με άλλα λόγια, η Κομισιόν λέει ότι το κρίσιμο δεν είναι η υποχρεωτικότητα αλλά η σκοπιμότητα της Οδηγίας 2022/542 να μειωθούν συντελεστές ΦΠΑ για ευάλωτα νοικοκυριά. Κάτι που προφανώς η ελληνική κυβέρνηση παραβλέπει και δεν θέλησε να αξιοποιήσει ποτέ.

«Οταν η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της για τη μεταρρύθμιση των συντελεστών ΦΠΑ, το σκεπτικό ήταν να δοθεί στα κράτη-μέλη μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τον τρόπο εφαρμογής των μειωμένων συντελεστών. Αυτό εξακολουθεί να ισχύει μετά την έγκριση της πρότασης από το Συμβούλιο το 2022. Η αναθεωρημένη νομοθεσία διευκολύνει την εφαρμογή χαμηλότερων συντελεστών ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, όπως τα τρόφιμα, και επιτρέπει ακόμα και στα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ σε τέτοια είδη, καθιστώντας τα έτσι πιο προσιτά για τα νοικοκυριά. Αυτή η ισορροπημένη προσέγγιση ενισχύει τη δικαιοσύνη, εκσυγχρονίζει το σύστημα ΦΠΑ και παρέχει στα κράτη-μέλη τα εργαλεία για να ανταποκρίνονται πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες των πολιτών τους, εάν το επιθυμούν», σημειώνεται στην απάντηση του εκπροσώπου της Κομισιόν.

Γενικότερα, «η μεταρρύθμιση στόχευε στην ενημέρωση των παρωχημένων κανόνων και στην καλύτερη αντανάκλαση των σημερινών οικονομικών και κοινωνικών προτεραιοτήτων. Συγκεκριμένα, επιτρέπει στα κράτη-μέλη να εφαρμόζουν μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ σε αγαθά και υπηρεσίες που ωφελούν τους καταναλωτές και υποστηρίζουν ευρύτερους πολιτικούς στόχους της Ε.Ε., όπως η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση. Η Επιτροπή πρότεινε, επίσης, τις αλλαγές για να διασφαλιστεί ο δίκαιος ανταγωνισμός και η συνέπεια εντός της ενιαίας αγοράς», σημείωσε.

Σε σχέση με την άλλη Οδηγία, τη 2020/285 για τις μικρές επιχειρήσεις, ο εκπρόσωπος σημειώνει: «Το ειδικό καθεστώς για τις μικρές επιχειρήσεις επιτρέπει στα κράτη-μέλη, μέσω απλούστευσης, να απαλλάσσουν τις μικρές επιχειρήσεις από την καταβολή ΦΠΑ. Οι πρόσφατες αλλαγές επιτρέπουν στα κράτη-μέλη να ορίσουν το όριο ετήσιου κύκλου εργασιών τους σε μέγιστο ποσό 85.000 ευρώ και απαιτούν από αυτά να επιτρέπουν στις μικρές επιχειρήσεις να επωφελούνται από την απαλλαγή σε άλλα κράτη-μέλη. Η μικρή επιχείρηση χρειάζεται μόνο να εγγραφεί στο δικό της κράτος-μέλος για να μπορεί να επωφεληθεί από την απαλλαγή σε ολόκληρη την Ε.Ε.».

Εναπόκειται σε κάθε κράτος-μέλος να αποφασίσει εάν θα εφαρμόσει αυτήν την απαλλαγή, σημειώνει ο εκπρόσωπος, αλλά μόλις τεθεί σε ισχύ, το κράτος-μέλος πρέπει επίσης να τη χορηγήσει σε επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε άλλα κράτη-μέλη.

«Η απαλλαγή εφαρμόζεται από όλα τα κράτη-μέλη εκτός από ένα (Ισπανία). Υπάρχει μεγάλη διακύμανση μεταξύ των ορίων που εφαρμόζονται λόγω των διακυμάνσεων στην οικονομία τους. Τελικά, εναπόκειται στο κάθε κράτος-μέλος να ορίσει το όριο στο επίπεδο που θεωρείται κατάλληλο, εφόσον το όριο ετήσιου κύκλου εργασιών είναι μέγιστο ποσό 85.000 ευρώ», καταλήγει. Ως γνωστόν, η ελληνική κυβέρνηση επέλεξε να κρατήσει το όριο απαλλαγής στον ετήσιο τζίρο 10.000.