Οι εργαζόμενοι του ΟΠΕΚΕΠΕ διαλύουν το κυβερνητικό αφήγημα για τους ελέγχους

Ηχηρή απάντηση στο σόου Χρυσοχοΐδη • «Δεν είμαστε μέρος του προβλήματος, έχουμε κάνει πάνω από 51.000 ελέγχους το 2019–2024».

Τις κυβερνητικές θριαμβολογίες περί ταχύτατων και αποτελεσματικών ελέγχων στις παράνομες αγροτικές ενισχύσεις μετά την παρέμβαση – αστραπή της ΑΑΔΕ και της Οικονομικής Αστυνομίας, σε αντίθεση με τον δήθεν αδρανή και ολοκληρωτικά διεφθαρμένο ΟΠΕΚΕΚΕ, αποδομούν με ανακοίνωσή τους σήμερα οι εργαζόμενοι στον οργανισμό.

«Παρά την τραγική έλλειψη προσωπικού, την περίοδο 2019–2024 επιπλέον των μαζικών ψηφιακών διασταυρώσεων, πραγματοποιήθηκαν 51.500 έλεγχοι σε χωράφια και σταβλικές εγκαταστάσεις, καταβλήθηκαν 17 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιδοτήσεις, ενώ εντοπίστηκαν και ανακτήθηκαν δεκάδες εκατομμύρια ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαζομένων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι εργαζόμενοι στον οργανισμό επιβεβαιώνουν ότι τα στοιχεία που ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης για έλεγχο σε 6.300 ΑΦΜ από τα οποία στα 1036 διαπιστώθηκαν παράνομες επιδοτήσεις ύψους 22 εκατ. ευρώ βασίστηκαν σε ελέγχου που ήδη είχε κάνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, παρά την τραγική υποστελέχωση και την επιχείρηση διασυρμού όλου δυναμικού του οργανισμού ως «θερμοκήπιο διαφθοράς και συναλλαγής». Όπως αναφέρει ο Σύλλογος των εργαζομένων χαρακτηριστικά, στην Ελλάδα 1 ελεγκτής του ΟΠΕΚΕΠΕ αντιστοιχεί σε 1.268 αγροτικές εκμεταλλεύσεις, όταν στη Γαλλία η αναλογία είναι 1 προς 141 και στην Ισπανία 1 προς 111. «Για να υπάρχει ουσιαστική παρέμβαση και να μην αρκούμαστε σε κατασταλτικές ενέργειες, χρειάζονται προληπτικά μέτρα. Για την αποτροπή φαινομένων εξαπάτησης χρειάζεται ξεκάθαρο πλαίσιο συνεργασίας με τις υπόλοιπες κρατικές υπηρεσίες καθώς και διακριτές αρμοδιότητες», τονίζουν οι εργαζόμενοι του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ολόκληρη η ανακοίνωσή τους έχει ως εξής:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ (Π.Σ.Ε. – Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)

Ο καθοριστικός ρόλος των εργαζομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και στην πάταξη της απάτης επιβεβαιώνεται μέσω των πρόσφατων ανακοινώσεων για τη διαπίστωση και την ανάκτηση παράτυπων/παράνομων αγροτικών ενισχύσεων, για τα οποία χρησιμοποιήθηκαν οι έλεγχοι που πραγματοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Η εμπειρία αυτή, απέδειξε ότι η συνεργασία με άλλες δημόσιες αρχές μπορεί να επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα. Ωστόσο, για να υπάρχει ουσιαστική παρέμβαση και να μην αρκούμαστε σε κατασταλτικές ενέργειες, χρειάζονται προληπτικά μέτρα.

Για την αποτροπή φαινομένων εξαπάτησης χρειάζεται ξεκάθαρο πλαίσιο συνεργασίας με τις υπόλοιπες κρατικές υπηρεσίες καθώς και διακριτές αρμοδιότητες. Ουσιαστική ενίσχυση του Οργανισμού με προσωπικό, με θεσμοθέτηση διαδικασιών, με ισχυροποίηση της χρήσης διαλειτουργικών εργαλείων, με νομοθετική διόρθωση αναποτελεσματικών κοινοτικών πολιτικών, εθνικών επιλογών και κριτηρίων. Η ενίσχυση της πρόληψης μέσω αποτελεσματικότερων ελέγχων και θεσμικών συνεργασιών είναι αυτή που διασφαλίζει την αξιοπιστία του Οργανισμού Πληρωμών και μέσω αυτού την αξιοπιστία της χώρας απέναντι στους Έλληνες αγρότες και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Την ίδια στιγμή, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε ότι ακόμη και τώρα, σε μια δύσκολη περίοδο, ο Οργανισμός φαίνεται να έχει αφεθεί στη μοίρα του. Λαμβάνονται κρίσιμες αποφάσεις ερήμην του και χωρίς τη συμμετοχή των εργαζομένων, οι οποίοι θα κληθούν να αναλάβουν την υλοποίησή τους.

Ως Σύλλογος Εργαζομένων είχαμε επισημάνει τα αυξανόμενα προβλήματα που αντιμετωπίζαμε με τη συνεχιζόμενη απαξίωση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, η επίλυση των οποίων θα διασφάλιζε μεταξύ άλλων τις προϋποθέσεις ισχυροποίησης του Οργανισμού σε όλα τα στάδια των πληρωμών και ελέγχων μέσω των απαιτούμενων πληροφοριακών συστημάτων.

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους:

Στην Ελλάδα 1 ελεγκτής του ΟΠΕΚΕΠΕ αντιστοιχεί σε 1.268 αγροτικές εκμεταλλεύσεις, όταν στη Γαλλία η αναλογία είναι 1 προς 141 και στην Ισπανία 1 προς 111. Ακόμη και στην Ιρλανδία, που εμφανίζει τον αμέσως υψηλότερο μέσο όρο, η αναλογία ανέρχεται σε 1 προς 431.



Παρά την τραγική έλλειψη προσωπικού, την περίοδο 2019–2024 επιπλέον των μαζικών ψηφιακών διασταυρώσεων, πραγματοποιήθηκαν 51.500 έλεγχοι σε χωράφια και σταβλικές εγκαταστάσεις, καταβλήθηκαν 17 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιδοτήσεις, ενώ εντοπίστηκαν και ανακτήθηκαν δεκάδες εκατομμύρια ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά. Επισημαίνουμε ότι η είσπραξη αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών είναι κανονιστική διαδικασία όλων των Οργανισμών Πληρωμών, εντάσσεται στη λειτουργία τους και εφαρμόζεται ανεξαρτήτως των ερευνών που διεξάγονται από διαφορετικές ελεγκτικές αρχές.

Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν πέρα από κάθε αμφιβολία ότι οι ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος ελέγχου στην Ευρώπη συγκριτικά με τους Οργανισμούς Πληρωμών άλλων Κρατών Μελών. Παρά τις αντίξοες συνθήκες, τη διοικητική και επιχειρησιακή αστάθεια και την απροθυμία να εισακουστούν οι προτάσεις μας, συνεχίζουμε να ανταποκρινόμαστε με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα. Η σύγκριση των στοιχείων αναδεικνύει το σημαντικό έργο που επιτελείται παρά την υποστελέχωση, την οποία παραδέχονται όσοι κατά καιρούς διοικούν και εποπτεύουν τον Οργανισμό και φυσικά έχουν εντοπίσει οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι εργαζόμενοι του ΟΠΕΚΕΠΕ όλα αυτά τα χρόνια στηρίζουμε τον Οργανισμό με αυταπάρνηση και δεν δεχόμαστε να μας παρουσιάζουν ως μέρος του προβλήματος. Δεν θα σιωπήσουμε και θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε, από κάθε Πολιτική Ηγεσία και από κάθε Διοίκηση, την ενίσχυση του ελεγκτικού μας έργου, ώστε ο Οργανισμός να καταστεί ισχυρός, σύγχρονος και αποτελεσματικός. Μόνο η ενίσχυση των κρατικών ελεγκτικών μηχανισμών μπορεί να εγγυηθεί στο μέγιστο βαθμό τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Π.Σ.Ε. - Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.