Μέτρα ψηφοθηρίας

Ολο και πιο… τσιγκούνικο γίνεται, χρόνο με τον χρόνο, το «πακέτο» της ΔΕΘ, σε πλήρη αντίστιξη με τις ανάγκες των μισθωτών και των λαϊκών στρωμάτων, οι οποίες γίνονται διαρκώς πιο πιεστικές καθώς η ακρίβεια λεηλατεί το πραγματικό τους εισόδημα.

Σήμερα τα συναρμόδια υπουργεία θα εξειδικεύσουν-κοστολογήσουν τα μέτρα που εξήγγειλε στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός, το συνολικό κόστος των οποίων θα ανέλθει σε 1,6-1,7 δισ. ευρώ. Αυτά τα μέτρα θα χρηματοδοτηθούν από το πρωτογενές υπερ-πλεόνασμα του 2024, όπως το «πακέτο» που εξαγγέλθηκε στην περσινή ΔΕΘ χρηματοδοτήθηκε από το πρωτογενές υπερ-πλεόνασμα του 2023. Οι συγκρίσεις όμως είναι καταλυτικές εις βάρος του φετινού «πακέτου».

Παρόλο που το κόστος των περσινών εξαγγελιών ήταν 1,2 δισ. ευρώ, άρα μικρότερο κατά μισό δισ. ευρώ σε σχέση με το φετινό, η διαφορά μεταξύ του πρωτογενούς υπερ-πλεονάσματος του 2023 (από το οποίο χρηματοδοτήθηκαν τα μέτρα της ΔΕΘ του 2024) και του πρωτογενούς υπερ-πλεονάσματος του 2024 (από το οποίο θα χρηματοδοτηθούν τα φετινά μέτρα) είναι χαώδης. Ετσι, για τα μέτρα της περσινής ΔΕΘ διατέθηκε το 59,2% του υπερ-πλεονάσματος του 2023, για τα φετινά μέτρα θα διατεθεί το 31,1% του πρωτογενούς υπερ-πλεονάσματος του 2024. Το 41,8% του υπερ-πλεονάσματος του 2023 και το 68,9% του υπερ-πλεονάσματος του 2024 θα πάει για το χρέος και για εξοπλισμούς και όχι για τις πιεστικές ανάγκες των μισθωτών και των πλέον αδύναμων εισοδηματικά λαϊκών στρωμάτων. Αφαιμάσσουν πολλά, με την ακρίβεια και τον «φορολογικό πληθωρισμό», και επιστρέφουν στην κοινωνία όλο και λιγότερα.

Σύγχυση με τον ΦΠΑ!

Οσον αφορά το μακράν πιο πιεστικό πρόβλημα για τα λαϊκά νοικοκυριά, το πρόβλημα της ακρίβειας που καλπάζει ανεξέλεγκτη, ο πρωθυπουργός έριξε «λευκή πετσέτα» παραδεχόμενος ότι η κυβέρνησή του έχει παραιτηθεί από οποιοδήποτε μέτρο θα μπορούσε στοιχειωδώς να την αντιμετωπίσει. Αποδεικνύοντας μάλιστα ότι το «πακέτο» μέτρων καταρτίστηκε με βάση όχι τις ανάγκες των λαϊκών νοικοκυριών αλλά τις ανάγκες του προεκλογικού σχεδιασμού του κυβερνώντος κόμματος, εξήγγειλε μείωση του ΦΠΑ κατά 30% σε ακριτικά νησιά, πράγμα που επιτρέπεται από ευρωπαϊκή Οδηγία την οποία ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι αγνοεί, ισχυριζόμενος ταυτόχρονα ότι η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ δεν φτάνει στον καταναλωτή! Αδιανόητο κομφούζιο για πρωθυπουργό χώρας… Πέρα από αυτό, καταγράφηκαν και εκκωφαντικές σιωπές ή άσφαιρες προειδοποιήσεις. Οπως ότι αν δεν περάσει η μείωση από τις χονδρεμπορικές τιμές ρεύματος στις λιανικές τιμές, θα επέμβει – με τη γνωστή κυβερνητική μέθοδο «πολύ λίγο, πολύ αργά» και αφού ξεσηκωθεί κατακραυγή.

Οφελος από το 2026 και το 2027

Το βασικό μενού των μέτρων αφορά τη μείωση των φορολογικών συντελεστών και τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα. Ομως, τι ειρωνεία: αυτές οι αλλαγές θα ισχύσουν από 1/1/2026, δηλαδή για τα εισοδήματα του 2026, που θα δηλωθούν με τις φορολογικές δηλώσεις του 2027, και επομένως τα όποια οφέλη τους θα έρθουν το 2026 με τη μηνιαία παρακράτηση φόρου και το 2027 με τις φορολογικές δηλώσεις για όσους έχουν εισοδήματα και από άλλες πηγές. Δηλαδή σε προεκλογική περίοδο και ενδεχομένως σε χρόνο πρόωρων εκλογών! Να θυμίσουμε ότι ο τεκμαρτός προσδιορισμός του εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων αλλά και άλλα φορολογικά μέτρα επιβάρυνσης είχαν αναδρομικό χαρακτήρα, ισχύοντας από το έτος στο οποίο επιβλήθηκαν - για τις επιβαρύνσεις αναδρομικά, για τις ελαφρύνσεις λίγο πριν ή και παράλληλα με τις εκλογές…

● Ο φορολογικός πυλώνας των μέτρων καταγράφεται αναλυτικά στον παρατιθέμενο πίνακα.

● Φόρος ενοικίων

● Νέος συντελεστής 25% για εισοδήματα από ενοίκια ετήσιας συνολικής αξίας 12.000-24.000 ευρώ.

● Επαναφορά μέρους ΕΝΦΙΑ με κίνητρα δήλωσης πραγματικών ενοικίων.

● ΕΝΦΙΑ στις πρώτες κατοικίες σε χωριά με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους:

- Μείωση στο μισό από το 2026.

-Κατάργηση το 2027.

● Μείωση 30% στον ΦΠΑ σε ακριτικά νησιά με πληθυσμό μέχρι 20.000 κατοίκους.

● Σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις.

- Μισή διαφορά το 2026.

- Πλήρης κατάργηση το 2027.

● Μειώνονται τα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα για 500.000 φορολογούμενους. Διευρύνονται τα ευνοϊκά κριτήρια για ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς έως και 1.500 κατοίκους.

● Οσον αφορά τους μισθούς, εξαγγέλθηκε μόνο ένα «αναβαθμισμένο» μισθολόγιο για στελέχη του Στρατού, της Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και Λιμενικού-Ακτοφυλακής, καθώς και των στελεχών του Διπλωματικού Σώματος.