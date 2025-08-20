Eurostat: Στο 3,7% ο πληθωρισμός Ιουλίου – 1,7 μονάδα πάνω από τον Μ.Ο. της Ευρωζώνης

Νέο «ράλι» του μεγέθους του πληθωρισμού, ο οποίος αυξήθηκε κατά 0,7% από τον Ιούλιο 2024 και κατά 0,1% από τον Ιούνιο 2025. ● Τα κυβερνητικά αφηγήματα περί μεγάλης επιτυχίας και προόδου της ελληνικής οικονομίας και περί ανόδου, [ακόμα και «αργής πλην σταθερής»] του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, διαψεύδονται θορυβωδώς από τα στατιστικά στοιχεία της ίδιας της ΕΕ.

Τον 8ο υψηλότερο πληθωρισμό μεταξύ των 27 μελών της ΕΕ παρουσιάζει η Ελλάδα , σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat για τον μήνα Ιούλιο 2025. Ο ετήσιος ρυθμός ανόδου των τιμών στη χώρα μας διαμορφώθηκε στο 3,7%, έναντι 3,6% τον Ιούνιο, παραμένοντας σταθερά πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανήλθε στο 2,4%. Κινείται επίσης σε επίπεδα πολύ ψηλότερα και του μέσου όρου της ευρωζώνης, που διαμορφώθηκε μόλις στο 2%.

Την απόλυτη διάψευση βιώνουν, με βάση τα ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία, τα κυβερνητικά αφηγήματα περί μεγάλης επιτυχίας και προόδου της ελληνικής οικονομίας και περί ανόδου, [ακόμα και « αργής πλην σταθερής » ] του βιοτικού επιπέδου των πολιτών. Η ελληνική οικονομία καμία βελτίωση δεν καταγράφει σε σύγκριση με την περσινή χρονιά, όταν οι αυξήσεις τιμών κινούνταν ακόμη πιο χαμηλά, και ο πληθωρισμός ήταν στο 3% τον Ιούλιο. Ο συνδυασμός των υψηλών τιμών σε βασικά προϊόντα και υπηρεσίες με τους χαμηλούς μισθούς, κρατά μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας σε κατάσταση σοβαρής οικονομικής αδυναμίας και αδιάκοπων στερήσεων.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, η αύξηση του πληθωρισμού εντοπίζεται κυρίως στις τιμές των υπηρεσιών και των τροφίμων, τομείς που είχαν τη μεγαλύτερη συμβολή και στη διαμόρφωση του συνολικού δείκτη της ευρωζώνης. Σύμφωνα με την Eurostat, οι υπηρεσίες προσέθεσαν 1,46 ποσοστιαίες μονάδες στον γενικό πληθωρισμό της ευρωζώνης, ενώ τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός συνεισέφεραν επιπλέον 0,63 ποσοστιαίες μονάδες. Η διατήρηση των αυξήσεων στις κατηγορίες αυτές, που καλύπτουν βασικές καταναλωτικές ανάγκες, σημαίνει ότι το βάρος για τα ελληνικά νοικοκυριά παραμένει σημαντικό, ιδιαίτερα για τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Στην κορυφή της λίστας με τα υψηλότερα ποσοστά πληθωρισμού βρέθηκε η Ρουμανία, με ετήσιο ρυθμό 6,6%, ακολουθούμενη από την Εσθονία με 5,6% και τη Σλοβακία με 4,6%. Στον αντίποδα, οι χαμηλότερες αυξήσεις τιμών καταγράφηκαν στην Κύπρο, όπου ο πληθωρισμός υποχώρησε μόλις στο 0,1%, στη Γαλλία με 0,9% και στην Ιρλανδία με 1,6%. Η μεγάλη διακύμανση μεταξύ των χωρών της Ένωσης, πέραν των ιδιαιτέρων συνθηκών σε κάθε εγχώρια αγορά αντανακλά προπάντων, την ύπαρξη και την αποτελεσματικότητα εθνικών πολιτικών αντιμετώπισης της ακρίβειας.