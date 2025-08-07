Ο φορολογικός πληθωρισμός μειώνει τον πραγματικό μισθό

Εν όψει του… πολυθρύλητου «πακέτου φιλολαϊκών μέτρων» της ΔΕΘ, που θα έχει βασικό «μενού» τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα, η συζήτηση για την κατανομή των φορολογικών βαρών και τις αδικίες, ή έστω «αστοχίες», που σχετίζονται με αυτήν έχει γίνει βασικό θέμα στη δημόσια συζήτηση.

Στη συζήτηση αποφάσισε να παρέμβει το τμήμα ανάλυσης της Eurobank, που με πολυσέλιδη έκθεσή του αναδεικνύει το ζήτημα του «φορολογικού πληθωρισμού», δηλαδή της μείωσης του πραγματικού εισοδήματος εξαιτίας της μη αλλαγής των φορολογικών κλιμακίων ενώ οι μισθοί αυξάνονται. Είναι προφανές: όταν οι μισθοί αυξάνονται λόγω της αύξησης του κατώτατου μισθού που διαχέεται ώς έναν βαθμό (αν και πολύ μικρό) σε όλη την κλίμακα των μισθών, σημαντικός αριθμός μισθωτών ανεβαίνει κλιμάκιο φορολόγησης, με αποτέλεσμα αξιόλογο μέρος της μισθολογικής αύξησης να «περικόπτεται» μέσω της φορολογίας.

Το ζήτημα ανέδειξε η «Εφ.Συν.» με δύο πρόσφατα σχετικά άρθρα, τον Απρίλιο (με αφορμή την τελευταία αύξηση του κατώτατου μισθού) και τον Ιούνιο* (με αφορμή τη συζήτηση για τις παρεμβάσεις που προαναγγέλλεται ότι θα περιλαμβάνει το «πακέτο» της ΔΕΘ).

Η Eurobank

Η ανάλυση της Eurobank κάνει τις εξής βασικές διαπιστώσεις:

● Οι μισθωτοί σηκώνουν μακράν το μεγαλύτερο βάρος των φορολογικών εσόδων: Το 2023 συνεισέφεραν το 69% των φορολογικών εσόδων (76,5 δισ. ευρώ) έναντι 9% των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα (10,4 δισ. ευρώ), 8% από τόκους, μερίσματα και υπεραξία (8,7 δισ. ευρώ) και 4% από προστιθέμενο τεκμαρτό εισόδημα (4,2 δισ. ευρώ).

● Η μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας μειώνει σημαντικά τα οφέλη από την αύξηση του εισοδήματος από μισθωτή εργασία. Απαιτείται επομένως τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας.

● Η ανάλυση παρουσιάζει τρία σενάρια τιμαριθμοποίησης και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις καθενός εξ αυτών επί των φορολογικών εσόδων από μισθωτή εργασία. Το Σενάριο 1 (Σ1), που είναι το βασικό σενάριο της ανάλυσης, προβλέπει πλήρη τιμαριθμοποίηση με βάση τον σωρευτικό πληθωρισμό της περιόδου 2021-2023, δηλαδή προσαρμογή των φορολογικών κλιμακίων κατά 13,8%. Το Σενάριο 2 (Σ2) προβλέπει μερική τιμαριθμοποίηση με προσαρμογή των φορολογικών κλιμακίων κατά 10,2% και το Σ3 προσαρμογή κατά 8,3%.

● Στην περίπτωση του Σ1, οι απώλειες φορολογικών εσόδων μεταξύ 2021 και 2023 ανέρχονται σε 899 εκατ. ευρώ σε τιμές 2023. Στο Σ2 οι απώλειες είναι 681 εκατ. ευρώ και στο Σ3 560 εκατ. ευρώ. (Η φορολογική βάση επί της οποίας εκτιμάται η επίδραση της ολίσθησης κλιμακίου ανέρχεται σε 9,76 δισ. ευρώ).

● Οσον αφορά το πρωτογενές πλεόνασμα των ετών 2021-2023, η επίπτωση σε καθένα από τα τρία Σενάρια θα ήταν -0,4 εκατοστιαία μονάδα για το 2021, -0,3 εκατοστιαία μονάδα για το 2022 και –0,2 εκατοστιαία μονάδα για το 2023.

Ωστόσο, είμαστε ήδη στο 2025, με τα φορολογικά έσοδα από μισθωτή εργασία να έχουν αυξηθεί σημαντικά και το «φορολογικό χαράτσι» στους μισθούς εξαιτίας της αύξησής τους να είναι πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με την περίοδο 2021-2023. Ανάλογα πολύ μεγαλύτερη θα είναι και η επίπτωση στα φορολογικά έσοδα και στο πρωτογενές πλεόνασμα, πολύ περισσότερο που οι μεγάλες αυξήσεις στον κατώτατο μισθό έγιναν το 2023, 2024 και 2025. Ηδη το 2023 ανέρχεται σε 2.024 εκατ. ευρώ. Το 2025 θα είναι υπερδιπλάσια του 1,5 δισ. ευρώ που σύμφωνα με τις πληροφορίες σχεδιάζει να «δώσει» η κυβέρνηση στη ΔΕΘ.

Εδώ ακριβώς έγκειται το πρόβλημα: Η κυβέρνηση πήρε πολλά από τους μισθωτούς και θέλει να τους επιστρέψει πολύ λίγα - χωρίς βεβαίως να θίξει τις φοροαπαλλαγές στα εισοδήματα του κεφαλαίου για να βρει από εκεί πηγές χρηματοδότησης της φοροελάφρυνσης των μισθωτών και χωρίς να επεκτείνει την προοδευτικότητα της φορολόγησης των φυσικών προσώπων στα εισοδήματα πάνω από 40.000 ευρώ.

Κέρδη και μερίσματα

Μπορεί να χρειάστηκαν 6 χρόνια από το 2019, μια σοβαρή πτώση των δημοσκοπικών ποσοστών του κυβερνώντος κόμματος και το «κάψιμο» ενός υπουργού Οικονομικών (Κωστής Χατζηδάκης) εξαιτίας των «φιλολαϊκών» του μεταρρυθμίσεων κατά της εργασίας και των εργαζόμενων τμημάτων της «μεσαίας τάξης» για να αρχίσει να γίνεται λόγος για αλλαγές στην κλίμακα φορολόγησης των φυσικών προσώπων, αλλά οι φοροελαφρύνσεις για τις εταιρείες και τα μερίσματα άρχισαν άμα τη αναλήψει της κυβέρνησης από τη Ν.Δ., το 2019 και το 2020.

● Ο φορολογικός συντελεστής για τα κέρδη των επιχειρήσεων μειώθηκε το 2019 από 29% σε 24% και το 2021 σε 22%. Συνολική μείωση 7 εκατοστιαίων μονάδων.

● Επίσης με ρύθμιση του 2019, ο συντελεστής αυτοτελούς φορολόγησης των μερισμάτων μειώθηκε από 10% σε 5%, με την εξαίρεση των εφοπλιστών (πλοιοκτήτριες εταιρείες) που υπάγονται στο γνωστό καθεστώς αιώνιας φοροαπαλλαγής… Ακόμη και πριν από τη μείωση από 10 σε 5%, η Ελλάδα είχε από τους μικρότερους συντελεστές φορολόγησης των μερισμάτων. Για παράδειγμα, ανάλογα και με τα κίνητρα, στη Γαλλία κυμαίνεται περί το 30%, στην Ιταλία στο 26% και στη Γερμανία στο 27%.

Πόσες είναι οι απώλειες φορολογικών εσόδων από αυτές τις -πρώιμες- φοροαπαλλαγές της πρώτης κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη; Δεδομένου ότι ισχύουν επί μία πενταετία και ότι τα συνολικά έσοδα από τη φορολόγηση του κεφαλαίου ήταν το 2023 περί τα 15 δισ. ευρώ, ένας πρόχειρος υπολογισμός τις ανεβάζει σε τουλάχιστον 3 δισ. ευρώ – μόνο για το 2023. Το 2025, με την εκτίναξη των κερδών αλλά και των μερισμάτων, ξεπερνούν κατά πολύ τα 3 δισ. ευρώ. Στην πενταετία 2020-2025 ξεπερνούν κατά πολύ τα 10 δισ. ευρώ.

Ιδού λοιπόν μια «πλούσια» πηγή για τη χρηματοδότηση της φοροελάφρυνσης των κατώτερων εισοδημάτων των μισθωτών.

Σημειώσεις

*27.4.2025, «Τιμώρησαν τις αυξήσεις μισθών»

19.6.2025, «Φορολογικό ‘‘χαράτσι’’ στην αύξηση των μισθών»