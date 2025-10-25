170 δισ. για τους «πραιτωριανούς» του Τραμπ

Καθώς οι μασκοφόροι πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE) των ΗΠΑ εισβάλλουν πάνοπλοι στις αμερικανικές μεγαλουπόλεις κυνηγώντας με ανείπωτη σκληρότητα τους μετανάστες, μια νέα ανάλυση που είδε το φως της δημοσιότητας νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα ενισχύει τους φόβους ότι στόχος του Τραμπ δεν είναι πλέον μόνο η παράνομη μετανάστευση αλλά και η δημιουργία ενός «ιδιωτικού στρατού» που θα αναπτύσσεται εναντίον οποιουδήποτε στο εσωτερικό της υπερδύναμης αντιδρά στην ολοένα και πιο αυταρχική εξουσία του.

Εξετάζοντας δεδομένα συμβάσεων της ομοσπονδιακής κυβέρνησης από τα Αρχεία του Ομοσπονδιακού Συστήματος Δεδομένων Προμηθειών, η εν λόγω ανάλυση -του Judd Legum στο Popular Information- αποκάλυψε ότι η ICE αύξησε φέτος τις δαπάνες της για την προμήθεια φορητών όπλων, πυρομαχικών και εξοπλισμό όπλων κατά 700% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2024.

Συγκεκριμένα από τις 20 Ιανουαρίου, την ημέρα που ο Τραμπ ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του στην προεδρία των ΗΠΑ, έως τις 18 Οκτωβρίου, η Υπηρεσία Τελωνείων και Μετανάστευσης των ΗΠΑ δαπάνησε συνολικά 71.515.762 δολάρια για αυτήν την κατηγορία ελαφρού οπλισμού. Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών αφορούσε πιστόλια, τυφέκια, πολυβόλα και άλλα είδη φορητών όπλων, καθώς και εξοπλισμό θωράκισης των πρακτόρων της ICE.

Το παραπάνω ποσό επισκιάζει την αντίστοιχη δαπάνη που είχε διατεθεί για εξοπλισμό της ICE όχι μόνο κατά τη διάρκεια της θητείας της κυβέρνησης Τζο Μπάιντεν, αλλά και αυτήν της πρώτης θητείας του Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ. Το 2019, για παράδειγμα, η ICE είχε ξοδέψει για οπλισμό αντίστοιχα (έως τις 18 Οκτωβρίου εκείνου του έτους) μόλις 5,7 εκατομμύρια δολάρια, ενώ συνολικά ο μέσος ετήσιος όρος δαπανών της στην πρώτη τετραετία του Τραμπ ήταν περίπου 8,4 εκατομμύρια δολάρια, σχεδόν 9 φορές λιγότερα.

Ο τύπος όπλων που αγοράστηκε φέτος από την ICE προκάλεσε επίσης έντονο προβληματισμό, αφού πέρα από τα περίστροφα και τα άλλα ελαφριά φορητά όπλα, τις μάσκες, τις μπότες και τον υπόλοιπο εξοπλισμό θωράκισης και τα πυρομαχικά, η ανάλυση κατέγραψε -μέσα από τα επίσημα δεδομένα των προμηθειών- και «σημαντικές αγορές χημικών όπλων, εκρηκτικών και κεφαλών κατευθυνόμενων πυραύλων και εκρηκτικών». Το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας έσπευσε να διαψεύσει στη συνέχεια, αποδίδοντας την προμήθεια «εξαρτημάτων κατευθυνόμενων πυραύλων» σε λανθασμένη καταγραφή και ερμηνεία των επίσημων δεδομένων. Ωστόσο το ερώτημα γιατί η ICE χρειάζεται κεφαλές κατευθυνόμενων πυραύλων παρέμεινε για πολύ κόσμο αναπάντητο.

«Η ICE αποθηκεύει όπλα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται χημικά όπλα, κεφαλές κατευθυνόμενων πυραύλων και εκρηκτικά. Οι δαπάνες επισκιάζουν οτιδήποτε έχουμε δει πριν στην υπηρεσία - μια αύξηση 700%. Ο πρόεδρος χτίζει έναν στρατό για να επιτεθεί στη χώρα του», κατήγγειλε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής της πολιτείας του Ουισκόνσιν Κρις Λάρσον στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Blue Sky.

Τα παραπάνω απίστευτα νούμερα είναι πολύ πιθανό να υποεκτιμούν το συνολικό ποσό που η κυβέρνηση Τραμπ δαπανά για όπλα στην επιχείρηση καταστολής της μετανάστευσης, αφού εκτός της ICE στο κυνήγι των «εισβολέων» εμπλέκονται και πολλές ακόμη ομοσπονδιακές υπηρεσίες. Παρέχουν ωστόσο από την άλλη πλευρά μια εικόνα για το πώς η ICE και άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες καταστολής εισάγουν αυξανόμενα έναν πρωτοφανή αριθμό όπλων υψηλής ισχύος στις αμερικανικές πόλεις, απειλώντας και σπέρνοντας τον φόβο και τον τρόμο στους πολίτες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση το περιβόητο «Μεγάλο Ομορφο Νομοσχέδιο» του Ντόναλντ Τραμπ, που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο φέτος το καλοκαίρι, οι δυνάμεις καταστολής της μετανάστευσης χρηματοδοτούνται συνολικά με το εκρηκτικό ποσό των 170 δισ. δολαρίων. Η ανάλυση της Popular Information υπογραμμίζει ότι με αυτό το τεράστιο ποσό χρηματοδότησης, αν ο μηχανισμός καταστολής μετανάστευσης των ΗΠΑ αποτελούσε εθνικό στρατό, θα ήταν ο 13ος υψηλότερα χρηματοδοτούμενος στον κόσμο. «Θα ήταν σε υψηλότερη θέση απ’ ό,τι οι εθνικοί στρατοί της Πολωνίας, της Ιταλίας, της Αυστραλίας, του Καναδά, της Τουρκίας και της Ισπανίας - και ακριβώς κάτω από αυτόν του Ισραήλ» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Τα μεγέθη αυτά εντείνουν τα καμπανάκια ότι ο Τραμπ και η κυβέρνησή του εκτοξεύουν τις δαπάνες των ομοσπονδιακών υπηρεσιών καταστολής της μετανάστευσης όχι μόνο για να χρηματοδοτήσουν το κυνήγι των παράνομων μεταναστών αλλά και για να αντιμετωπίσουν τον «εσωτερικό εχθρό», αναπτύσσοντας ένοπλες ομοσπονδιακές δυνάμεις εναντίον οποιουδήποτε στέκεται εμπόδιο στην ολοένα και πιο αυταρχική διακυβέρνησή του. Με τα έως τώρα πεπραγμένα τους οι πράκτορες της ICE έχουν δείξει ότι θα αποτελέσουν τους μελλοντικούς πραιτωριανούς του καθεστώτος Τραμπ.

Το κύμα βίαιων περιστατικών από τους πράκτορες της ICE εξελίσσεται τους τελευταίους μήνες σε τσουνάμι. Τον περασμένο μήνα στο Ιλινόις, ένας πάστορας πυροβολήθηκε στο πρόσωπο με μια σφαίρα πιπεριού από έναν αξιωματικό της ICE. Σε ένα άλλο περιστατικό τον Σεπτέμβριο, πράκτορας της ICE, ενώ πραγματοποιούσε βίαιη σύλληψη, απείλησε με το όπλο του περαστικούς.

Αλλος πραίτωρας της ICE φέρεται να έριξε απρόκλητα σφαίρα πιπεριού μέσα στο όχημα μιας δημοσιογράφου του CBS News Chicago επίσης τον Σεπτέμβριο. Τον Αύγουστο, ένας βετεράνος πεζοναύτης κατέληξε στο νοσοκομείο μετά από πισώπλατα χτυπήματα πρακτόρων της ICE ενώ διαμαρτυρόταν έξω από μια ομοσπονδιακή εγκατάσταση στο Πόρτλαντ για πυροβολισμούς εναντίον άοπλων διαδηλωτών.

«Αυτό που βλέπουμε είναι μια γενική κλιμάκωση της βίας και η χρήση υπερβολικής βίας από αξιωματούχους της ICE», υπογραμμίζει ο Εντ Γιόνκα της Αμερικανικής Ενωσης Προστασίας των Πολιτικών Ελευθεριών (ACLU) στην πολιτεία του Ιλινόις. Ο Γιόνκα έχει καταθέσει αγωγή εκ μέρους διαδηλωτών, υποστηρίζοντας ότι οι τακτικές της ICE παραβιάζουν τα συνταγματικά δικαιώματα. «Σε όλη τη χώρα, ομοσπονδιακοί πράκτορες έχουν πυροβολήσει, δηλητηριάσει με αέρια και συλλάβει άτομα που ασχολούνται με πολύτιμες και προστατευόμενες δραστηριότητες», αναφέρει στην αγωγή του. Κατηγορεί την ICE και άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες για «την επικίνδυνη και αδιάκριτη χρήση σχεδόν θανατηφόρων όπλων όπως δακρυγόνα, σφαίρες από καουτσούκ, σφαίρες πιπεριού, χειροβομβίδες κρότου-λάμψης και άλλες αδικαιολόγητες και δυσανάλογες τακτικές».

Το μέλλον αυτής της αγωγής στο ολοένα και πιο σφικτά ελεγχόμενο από τον Τραμπ δικαστικό σύστημα των ΗΠΑ δείχνει ωστόσο αβέβαιο. Μαζί και η αμερικανική δημοκρατία.