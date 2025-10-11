«Ντιλ» AstraZeneca - Τραμπ: Μειώνει τις τιμές για να γλιτώσει δασμούς

Ρεσιτάλ υπερβολών από τον Τραμπ για την συμφωνία • Ειδικοί του χώρου επιφυλάσσονται για το πόσο θα ανακουφίσει το ντιλ τους καταναλωτές.

Σε συμφωνία ήρθε η κυβέρνηση Τραμπ με τη βρετανική φαρμακευτική εταιρεία AstraZeneca με στόχο να γίνουν τα συνταγογραφούμενα φάρμακα της εταιρείας πιο προσιτά αλλά και για να αποφευχθούν τυχόν τραμπικοί δασμοί στα προϊόντας της.

Η εταιρεία θα πουλά ορισμένα φάρμακα με έκπτωση για το κρατικό πρόγραμμα υγειονομικής περίθαλψης Medicaid, σε αντάλλαγμα να εξαιρεθεί από τους δασμούς. Πρόκειται για μια συμφωνία παρόμοια με αυτή που υπεγράφη την προηγούμενη εβδομάδα με την Pfizer.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τη συμφωνία στο Οβάλ Γραφείο το βράδυ της Παρασκευής λέγοντας πως «θα είχα κλείσει τη συμφωνία νωρίτερα, αλλά μας διέκοψε μια στημένη εκλογή».

Ο CEO της AstraZeneca, Πασκάλ Σοριό, ο οποίος ήταν παρών, δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια των δύσκολων διαπραγματεύσεων, «ο Τραμπ και η ομάδα του πραγματικά δεν με άφηναν να κοιμηθώ τη νύχτα».

Οι συμφωνίες αυτές θέτουν το πλαίσιο που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει ο Λευκός Οίκος για να πετύχει τον στόχο της μείωσης των τιμών των φαρμάκων στις ΗΠΑ. Τον Ιούλιο, ο Τραμπ είχε στείλει επιστολές σε 17 κορυφαίες φαρμακευτικές εταιρείες ζητώντας να μειώσουν τις τιμές. Η Pfizer και η AstraZeneca είναι οι δύο πρώτες που κατέληξαν σε συμφωνία με την κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, η AstraZeneca θα προσφέρει τιμές «πλέον ευνοούμενου κράτους» στο Medicaid και θα εγγυάται αυτές τις τιμές για νέα φάρμακα, όπως δήλωσε ο Τραμπ. Αυτό σημαίνει ότι θα χρεώνει στο Medicaid την χαμηλότερη τιμή που προσφέρει σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες.

Κρεσέντο ψευδολογιών και υπερβολών

«Για πολλά χρόνια, οι Αμερικανοί πλήρωναν τις υψηλότερες τιμές στον κόσμο για συνταγογραφούμενα φάρμακα – με διαφορά», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι η νέα συμφωνία μπορεί να μειώσει τις τιμές στα «χαμηλότερα επίπεδα παγκοσμίως. Αυτό παίρνουμε».

Στη συνέχεια, επανέλαβε τον εντελώς λανθασμένο και ψευδή ισχυρισμό ότι οι τιμές θα μειωθούν έως και 1.000% για τους Αμερικανούς καταναλωτές.

Όπως εξήγησε ο Ντάνιελ Ντέιλ από το CNN: «Μείωση τιμής κατά πάνω από 100% σημαίνει ότι οι Αμερικανοί θα πληρώνονται για να παίρνουν τα φάρμακά τους, αντί να πληρώνουν οι ίδιοι».

Ένας οικονομολόγος υγείας, ο Τίμοθι ΜακΜπράιντ, δήλωσε στο CNN ότι οι ισχυρισμοί του Τραμπ «δεν έχουν καμία λογική», αφού, για παράδειγμα, με μείωση 500% ένα φάρμακο που σήμερα κοστίζει 100 δολάρια θα δινόταν δωρεάν και ο καταναλωτής θα έπαιρνε και 400 δολάρια επιστροφή.

Η πραγματική συμφωνία με την AstraZeneca περιλαμβάνει μείωση τιμών για το Medicaid, που καλύπτει άτομα χαμηλού εισοδήματος, καθώς και εκπτώσεις μέσω της ιστοσελίδας «TrumpRx», όπως είπε ο πρόεδρος.

Η Pfizer είχε συμφωνήσει προηγουμένως να μειώσει τις τιμές φαρμάκων στο Medicaid στα επίπεδα που ισχύουν σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες, επίσης σε αντάλλαγμα για εξαιρέσεις στους δασμούς που είχε απειλήσει να επιβάλει ο Τραμπ.

Περισσότεροι από 70 εκατομμύρια Αμερικανοί καλύπτονται από το Medicaid, το οποίο είναι ένα ομοσπονδιακό και πολιτειακό πρόγραμμα ασφάλισης υγείας για άτομα χαμηλού εισοδήματος. Ωστόσο, οι δαπάνες φαρμάκων του Medicaid είναι πολύ μικρότερες σε σύγκριση με το Medicare, που καλύπτει ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες – και δεν περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση της Παρασκευής.

Το πρόγραμμα Medicaid ήδη απολαμβάνει τις χαμηλότερες τιμές φαρμάκων στις ΗΠΑ, οπότε οι επιπλέον εξοικονομήσεις ίσως είναι περιορισμένες, δήλωσε ο καθηγητής Κρεγκ Γκάρθγουεϊτ από τη Σχολή Διοίκησης Kellogg του Πανεπιστημίου Northwestern.

«Αν κοιτάξεις το χαρτοφυλάκιο της AstraZeneca, δεν υπάρχουν πολλά φάρμακα για τα οποία θα χρειαστεί να δώσουν μεγάλη έκπτωση στο Medicaid», είπε ο Γκάρθγουεϊτ.

Οι Αμερικανοί πληρώνουν σήμερα πολλαπλάσια για τα φάρμακα σε σχέση με άλλες ανεπτυγμένες χώρες — συχνά σχεδόν τριπλάσια — και ο Τραμπ ασκεί πιέσεις στις φαρμακευτικές να ρίξουν τις τιμές, διαφορετικά τις απειλεί με σκληρούς δασμούς.

Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ απείλησε με δασμούς 100% στις φαρμακευτικές, αυξάνοντας την πίεση για μειώσεις τιμών και για μεταφορά των εργοστασίων παραγωγής στις ΗΠΑ.

«Οι δασμοί ήταν ο βασικός λόγος που ήρθε εδώ», είπε ο Τραμπ για τον CEO της AstraZeneca, Πασκάλ Σοριό.

Ωστόσο, η συμφωνία τύπου Pfizer που πέτυχε η AstraZeneca ίσως την απαλλάξει από δασμούς, αλλά δεν θα αλλάξει σημαντικά την αυξανόμενη τάση στις ασφάλειες υγείας και το κόστος για τους καταναλωτές, σύμφωνα με την καθηγήτρια Ρένα Κόντι από το Πανεπιστήμιο της Βοστώνης.

«Είναι καλό για τις εταιρείες, αλλά έχει αβέβαια ή μηδαμινά οφέλη για τους Αμερικανούς που παλεύουν με την προσιτότητα των φαρμάκων», δήλωσε η Κόντι.