Με αιχμές κατά του Κυπρίου ΥΠΟΙΚ η απάντηση της Αθήνας για το καλώδιο

Δεν εκβιάζει η ελληνική Δημοκρατία λέει ο υπουργός Ενέργειας με αφορμή τις χθεσινές δηλώσεις του Κύπριου πρωθυπουργού • Πυροσβεστική δήλωση Χριστοδουλίδη, αφού πρώτα άναψε φωτιές.

Τον υπουργό Οικονομικών της Κύπρου, Μάκη Κεραυνό, έβαλε επανειλημμένως στο στόχαστρό του ο υπουργός Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, σε δηλώσεις του στο OPEN αναφορικά με το τελευταίο επεισόδιο του σίριαλ της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου.

Ο κ. Παπασταύρου δήλωσε ότι «η ιστορία κολλάει σε μια διαρκή αμφισβήτηση της βιωσιμότητας αυτού του έργου από τον κ. Κεραυνό», ενώ επισήμανε ότι «η ελληνική δημοκρατία δεν εκβιάζει, μιλάει μόνο θεσμικά», ταυτιζόμενος πλήρως με τον ΑΔΜΗΕ και την τοποθέτησή του στις καταγγελίες που προήλθαν από την κυπριακή πλευρά μετά από ρεπορτάζ κυπριακής εφημερίδας.

Υπενθυμίζεται πως η «κρίση» για το θέμα είχε ξεκινήσει από τις δηλώσεις του Μάκη Κεραυνού, πως το έργο είναι μη βιώσιμο επικαλούμενος δύο μελέτες τις οποίες ωστόσο ο Έλληνας ΥΠΕΝ υποστηρίζει πως οι μελέτες λένε το ακριβώς αντίθετο.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, επιχείρησε να ρίξει τους τόνους, μετά τις χθεσινές εμπρηστικές του δηλώσεις κατά του ΑΔΜΗΕ, καθώς, προσερχόμενος στο Συνέδριο «Ναυτιλιακή Κύπρος», στη Λεμεσό, και ερωτηθείς αν υπάρχει κρίση μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, δήλωσε ότι «οι σχέσεις Λευκωσίας – Αθήνας, οι σχέσεις της Κυπριακής Κυβέρνησης με την Ελληνική Κυβέρνηση, η σχέση μου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό είναι ισχυρότερες από ποτέ προηγουμένως. Και θέλω να στείλω ένα μήνυμα: Όσοι επενδύουν σε ρήξη των σχέσεων της Ελληνικής Κυβέρνησης με την Κυπριακή Κυβέρνηση, της σχέσης μου με τον ΄Έλληνα Πρωθυπουργό, θα απογοητευτούν. Και για να αναφερθώ σε κάτι πολύ πρόσφατο, είδαν δείγματα γραφής την προηγούμενη βδομάδα».

Πλέον αναμένουμε και την επίσημη στάση του Μαξίμου, η οποία πιθανότατα θα εκφραστεί κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών από τον Παύλο Μαρινάκη σήμερα το μεσημέρι.

Το χρονικό της τελευταίας έντασης:

Όλα ξεκίνησαν όταν η εφημερίδα «Φιλελεύθερος» και η ιστοσελίδα Philenews μετέδιδαν πως ο ΑΔΜΗΕ έστειλε στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου επιστολή για υποβολή ένστασης κατά της απόφασης της ΡΑΕΚ να εγκρίνει μόνο την πρώτη δόση 25 εκατ. ευρώ από τα 125 εκατ. που αναλογούν στην Κύπρο, που παραβιάζει την προ 14 μηνών συμφωνία και ωθεί τον φορέα υλοποίησης του έργου να απαιτήσει από την κυπριακή πλευρά το σύνολο των 251 εκατ. ευρώ που έχει δαπανήσει μέχρι σήμερα.

Μετά τη δημοσίευση του ρεπορτάζ ο πρόεδρος της Κύπρου ανέβασε τους τόνους, αναφέροντας ότι αν ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ νομίζει ότι μπορεί να εκβιάσει την κυπριακή κυβέρνηση, «προφανώς δεν ξέρει με ποιους έχει να κάνει».

Έπειτα ακολούθησε ανακοίνωση του ΑΔΜΗΕ που διέψευδε το δημοσίευμα σχετικά με τους εκβιασμούς αλλά επιβεβαίων τις οικονομικές απαιτήσεις του από την ΡΑΕΚ.

«Ο ΑΔΜΗΕ αναγνωρίζει και διεκδικεί τη συμφωνημένη πρώτη δόση των 25 εκατ. ευρώ για το 2025 και τίποτα περισσότερο όσον αφορά τις επενδυτικές δαπάνες του έργου και διαψεύδει την αυθαίρετη και αδιασταύρωτη πληροφορία του δημοσιεύματος περί άμεσης διεκδίκησης των 251 εκατ. ευρώ, το οποίο αποτελεί μέρος των 1,9 δισ. ευρώ του έργου, και το οποίο θα ανακτηθεί στο βάθος χρόνου των 35 ετών απόσβεσης» αναφέρει η διάψευση του ΑΔΜΗΕ. Ο οποίος ωστόσο καταλογίζει στην κυπριακή ρυθμιστική αρχή ότι στην απόφασή της τον περασμένο Ιούλιο αναγνώρισε μόνο δαπάνες 82 εκατ. ευρώ έναντι 251 εκατ. ευρώ που είναι οι βεβαιωμένες έως σήμερα επενδυτικές δαπάνες. Ο ΑΔΜΗΕ επιβεβαίωσε την ένσταση κατά της απόφασης αυτής.