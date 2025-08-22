«Κυνήγι μαγισσών» για τον έλεγχο της FED

Ο Ντ. Τραμπ ζήτησε μέσω Truth Social την παραίτηση της διοικήτριας της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ ● Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει διορίσει μόνο τα δύο από τα επτά μέλη του διοικητικού συμβουλίου και έχει επανειλημμένα επικρίνει τον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ

Κλιμάκωση της προσπάθειας του Ντόναλντ Τραμπ να ελέγξει τη Fed και τις πολιτικές της –μεταξύ άλλων και για το δικό του οικονομικό όφελος– υποδεικνύει η νέα επίθεση σε κορυφαίο στέλεχος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ. Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήτησε χθες, με ανάρτησή του από την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth, από την πρώτη μαύρη διοικήτρια της Fed, Λίζα Κουκ, να υποβάλει την παραίτησή της.

Η απαίτησή του ήρθε λίγες ώρες μετά τους δημόσιους ισχυρισμούς του επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης –και υποτακτικού του Τραμπ– Μπιλ Πουλτ ότι η Κουκ διέπραξε πιθανότατα απάτη με στεγαστικά δάνεια που έλαβε παραποιώντας τραπεζικά έγγραφα και ακίνητα. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Πουλτ, η Κουκ αγόρασε δύο σπίτια, σε Τζόρτζια και Μίτσιγκαν, με διαφορά μερικών εβδομάδων δηλώνοντάς τα αμφότερα ως κύρια κατοικία. Αυτό της επέτρεψε να λάβει στεγαστικά δάνεια με χαμηλότερο επιτόκιο.

Η Κουκ, που διορίστηκε στη Fed από τον προκάτοχο του Τραμπ Τζο Μπάιντεν το 2022 και η θητεία της εκπνέει το 2034, αντέδρασε έντονα στις κατηγορίες δηλώνοντας ότι πρόκειται για επιχείρηση εκφοβισμού και ότι δεν προτίθεται να παραιτηθεί από τη θέση της. Τόνισε ότι οι αγορές των σπιτιών έγιναν πριν αναλάβει καθήκοντα στη Fed και ότι συλλέγει τις ακριβείς πληροφορίες προκειμένου να απαντήσει σε όσα της προσάπτονται.

Επιπλοκές

Η επιχείρηση εκθρονισμού της Κουκ έρχεται μόλις 3 εβδομάδες μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση της Αντριάνα Κούγκλερ, Η παραίτηση της πρώτης Λατίνας διοικήτριας της Fed άνοιξε τον δρόμο για την τοποθέτηση του οικονομικού συμβούλου του Τραμπ, Στίβεν Μίραν, στο διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας.

H Κουκ είναι μεταξύ των τριών διορισμένων από τον Μπάιντεν διοικητών της Fed, των οποίων οι θητείες εκτείνονται πέρα από τη θητεία του Τραμπ. Αυτό περιπλέκει τις προσπάθειες του Τραμπ να ελέγξει τις αποφάσεις της Fed διορίζοντας την πλειοψηφία του επταμελούς Συμβουλίου Διοικητών της. Ο Τραμπ έχει διορίσει και ελέγχει μέχρι στιγμής μόνο τα δύο από τα συνολικά –μαζί με τον κοινής αποδοχής πρόεδρο Τζο Πάουελ– επτά μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Στο μικρό διάστημα της δεύτερης προεδρίας του έχει επανειλημμένα επικρίνει τον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, γιατί δεν προχωρεί σε δραστικές μειώσεις επιτοκίων, έχει ζητήσει την παραίτησή του ενώ δεν δίστασε να τον λοιδορήσει δημοσίως αποκαλώντας τον «ηλίθιο».

Ο Πάουελ και η Κουκ δεν είναι οι μοναδικοί στόχοι των στρατηγικών απαξίωσης και καταδίωξης που εφαρμόζει ο πλανητάρχης. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει τις έρευνες για απάτη σε υποθήκες προκειμένου να καταδιώξει και μια σειρά από άλλους πολιτικούς της αντιπάλους, συμπεριλαμβανομένης της Δημοκρατικής γενικής εισαγγελέως της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, Λετίτια Τζέιμς, η οποία είχε ασκήσει την αγωγή αστικής απάτης εναντίον του Τραμπ για ψευδή δήλωση περιουσιακής κατάστασης προκειμένου να λάβει τα δικά του ευνοϊκά τραπεζικά δάνεια όταν έχτιζε την αυτοκρατορία του στον τομέα των ακινήτων. Η υπόθεση αυτή οδήγησε σε απόφαση επιβολής προστίμου 355 εκατ. δολαρίων πέρυσι, την ακύρωση του οποίου πέτυχε μόλις χθες ο Τραμπ μετά από έφεση - όμως φαίνεται ότι παραμένει η απαγόρευση στον Τραμπ και στην εταιρεία του να ζητούν δάνεια από τράπεζες της Ν. Υόρκης για τα επόμενα τρία χρόνια.

Επίσης νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, ο Πουλτ ζήτησε από το υπουργείο Δικαιοσύνης να διερευνήσει φημολογούμενη απάτη σε υποθήκες από τον Δημοκρατικό γερουσιαστή Ανταμ Σιφ, ο οποίος διηύθυνε τη δίκη καθαίρεσης του Τραμπ στη Βουλή των Αντιπροσώπων το 2019.