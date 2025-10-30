«Fiber Alert»: αναζητείται οπτική ίνα

Δυσεύρετο και πανάκριβο το γρήγορο… σερφάρισμα. Απέχουμε πολλά mbps από τη σύγκλιση με τον μέσο όρο της Ε.Ε., παρά τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης υποδομών υπερυψηλής ευρυζωνικότητας με σχεδόν 240 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ενας από τους βασικούς στρατηγικούς στόχους της Πολιτικής Συνοχής για την τρέχουσα επταετία (2021-2027) είναι η ψηφιακή μετάβαση των φτωχότερων κρατών της Ε.Ε.

«Οχημα» για την ψηφιακή σύγκλιση της χώρας μας με την Ε.Ε. αποτελεί το τομεακό πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» στο οποίο μέχρι στιγμής έχουν ενταχθεί πάνω από 200 έργα, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του εν λόγω προγράμματος ανέρχεται στα 943 εκατ. ευρώ.

Από τα παραπάνω δεκάδες έργα ξεχωρίζει αυτό της ανάπτυξης υποδομών υπερυψηλής ευρυζωνικότητας, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με σχεδόν 240 εκατ. ευρώ, κάτι που σημαίνει πως το εν λόγω έργο απορροφά το 25% των διαθέσιμων κονδυλίων του προγράμματος. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 880 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Στόχος είναι να επωφεληθούν με οπτική ίνα (>100 mbps) πάνω από 830.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις (άνω του 18% του συνόλου της χώρας) και 10.000 δημόσια κτίρια (σχολεία, κέντρα υγείας κ.λπ.), σε περιοχές που δεν είχαν συμπεριληφθεί στον σχεδιασμό των ιδιωτικών επενδύσεων.

Τα χρήματα πολλά και το έργο φαραωνικό. Βέβαια, δεδομένης της κατάστασης που βρίσκεται η χώρα ως προς τις ταχύτητες του ίντερνετ, δικαιολογείται απόλυτα η σπουδή για την υλοποίηση τέτοιων έργων, αλλά παράλληλα εγείρονται ερωτήματα για την επενδυτική νωχέλεια των τριών τηλεπικοινωνιακών κολοσσών που «παίζουν μπάλα» στο εν λόγω γήπεδο.

Οι μεγάλοι παίκτες σέρνουν τα πόδια τους

Οι τρεις κολοσσοί διαχειρίζονται μια αγορά της τάξης των 5 δισεκατομμυρίων ετησίως: Cosmote-Telecom, Nova και Vodafone. Παρόλα αυτά, στο κομμάτι της οπτικής ίνας παρουσιάζουν μια τουλάχιστον προβληματική εικόνα.

Στην εγκατάσταση υποδομών αλλά και ως προς το πελατολόγιο κυριαρχεί η παντοδύναμη Cosmote. Μέχρι τον Ιούνιο του 2025 είχε 470 χιλιάδες συνδρομητές FTTH ενώ μπορεί να παράσχει πρόσβαση σε 1,9 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Η United Fiber (θυγατρική της United Group, στην οποία ανήκει και η Nova) μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025 παρείχε δυνατότητα πρόσβασης στο δίκτυό της σε 710.000 σπίτια και επιχειρήσεις.

Το project της Vodafone είναι ακόμη πιο νωχελικό, κάτι που φαίνεται και από τη δημοσιότητα που δίνει για τα έργα της. Η τελευταία ενημέρωση σχετικά με την εγκατάσταση υποδομών FTTH ήταν το μακρινό 2023, στην οποία γινόταν γνωστό πως εκείνο το έτος υπήρχε διάθεση 300.000 συνδέσεων.

Το έλλειμμα και η απροθυμία που δημιουργήθηκε στην αγορά ανέδειξε νέους παίκτες. Στο παιχνίδι μπήκε πολύ δυναμικά η ΔΕΗ με 948.000 δίκτυα έτοιμα προς αξιοποίηση μέχρι τον Μάρτιο του 2025, όπως και η Inalan, ενώ πήγε να χωθεί σφήνα και η ΓΕΚ Τέρνα αλλά αποχωρεί με ελαφρά πηδηματάκια.

Τι γίνεται στην περιφέρεια

Ενα μεγάλο ζήτημα είναι ότι η παραπάνω διαθεσιμότητα αφορά μόνο τα μεγάλα αστικά κέντρα. Οι πάροχοι δεν είχαν καμία διάθεση να επενδύσουν σε δύσβατες και νησιωτικές περιοχές, αναμένοντας ίσως το δημόσιο χρήμα, όπως και έγινε με το έργο Ultra Fast Broadband που αναφέραμε στην αρχή. Σε αυτό το έργο επιχείρησε να εισέλθει η ΓΕΚ Τέρνα μέσω της Terna Fiber (51% η ΓΕΚ Τέρνα και 49% η Grid Telecoms του ΑΔΜΗΕ) αναλαμβάνοντας 37 περιφερειακές ενότητες, αλλά μάλλον συνειδητοποίησε πως δεν τη συνέφερε και έτσι η Terna Fiber θα πωληθεί στην Cosmote, με την τελευταία να αναλαμβάνει δηλαδή το σύνολο του έργου, καθώς είχε αναδειχθεί ανάδοχος στις υπόλοιπες γεωγραφικές περιφέρειες. Το αξιοσημείωτο είναι ότι η Cosmote για τις εν λόγω περιφέρειες είχε κάνει μια προσφορά 50 εκατ. ευρώ ακριβότερη από εκείνη της Terna Fiber, αλλά τώρα θα υλοποιήσει το έργο στην τιμή που είχε προσφέρει η τελευταία, εγείροντας ερωτήματα γύρω από την εν λόγω διαπραγμάτευση.

Στο τέλος της ημέρας φαίνεται ότι αυξάνεται η διαθεσιμότητα της οπτικής ίνας, αλλά οι συνδέσεις δεν ανταποκρίνονται στον ίδιο ρυθμό, οι περιοχές μακριά από τα αστικά κέντρα δεν θα αποκτήσουν πρόσβαση σε γρήγορο ίντερνετ πριν το 2029 και τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να πληρώνουν ένα από τα ακριβότερα ίντερνετ στην Ε.Ε.

Ουραγός στη διείσδυση, πρωταθλητης στις τιμές

Ανατρέχοντας στα επίσημα στοιχεία της Eurostat, διακρίνονται δύο στοιχεία: Η γεωγραφική διείσδυση της οπτικής ίνας (που παρέχει τις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ) στην Ελλάδα βρίσκεται ποσοστιαία στον πάτο της ευρωπαϊκής κατάταξης και μάλιστα με μεγάλη διαφορά από την επόμενη στην κατάταξη χώρα, ενώ όσοι Ελληνες έχουν πρόσβαση πληρώνουν τα μαλλιά της κεφαλής τους. Συγκεκριμένα, το FTTH (Fiber to the Home – Οπτική ίνα μέχρι το σπίτι) κάλυπτε το 2024 μόλις το 46,1% των συνολικών νοικοκυριών στη χώρα, τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος βρίσκεται στο 82,5%. Την ίδια στιγμή, με ισοτιμίες αγοραστικής δύναμης, οι Ελληνες πλήρωναν μηνιαίως το ακριβότερο γρήγορο ίντερνετ (100-200 mbps) για το 2019 (67,27 ευρώ), το 2020 (68,1 ευρώ), το 2021 (65,6 ευρώ) και μόνο το 2022 ξεκολλήσαμε από την κορυφή και γίναμε η 8η ακριβότερη χώρα (27,6 ευρώ). Ρόλο σε αυτή την τεράστια μείωση διαδραματίζει και η συνεισφορά του κρατικού κορβανά, που επιδοτεί τις συνδέσεις με προγράμματα όπως το Gigabit Voucher και το Smart Readiness. Αξίζει να σημειωθεί πως το 2019 η διείσδυση του FTTH ήταν στο 7,1%, το 2020 στο 10,2%, το 2021 στο 19,8%, το 2022 στο 27,8% και το 2023 στο 38,4%, κάτι που αναδεικνύει πως υπάρχει μια συνάρτηση της αύξησης της διείσδυσης του FTTH με τη μείωση της τιμής αγοράς του και πώς η βραδυκίνητη ανάπτυξη των αντίστοιχων υποδομών λειτουργεί εις βάρος των νοικοκυριών. Βέβαια, η διείσδυση δεν σημαίνει και σύνδεση, αλλά διαθεσιμότητα πρόσβασης. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης FTTH αλλά οι πελάτες δεν την αξιοποιούν μέχρι στιγμής.

● Συντελεστές του «Παρατηρητηρίου Συνοχής» της «Εφ.Συν.» είναι οι Χριστίνα Κοψίνη, Αλέξανδρος Χασάνι, Γιάννης Κιμπουρόπουλος.

Το δημοσίευμα αυτό έχει παραχθεί στο πλαίσιο του έργου EuSEE (πολιτικές συνοχής της Ε.Ε. στη ΝΑ Ευρώπη) το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Οι απόψεις και θέσεις που διατυπώνονται σε αυτό εκφράζουν μόνο τον/τη συντάκτη/ρια, δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα εκείνες της χορηγούσας αρχής και η Ευρωπαϊκή Ενωση δεν φέρει καμία ευθύνη γι’ αυτές.