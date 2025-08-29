Αστεγοι και ντελιβεράδες στο στόχαστρο του Τραμπ

Πάνω από ένα εκατ. δολάρια την ημέρα και 4 φορές περισσότερο από ό,τι θα κόστιζε η παροχή στέγης σε όλους τους άστεγους της πόλης κοστίζει η παραμονή της εθνοφρουράς στους Αμερικανούς φορολογούμενους

Στους ντελιβεράδες, εκτός των αστέγων και άλλων κατατρεγμένων, εστιάζει η πανάκριβη επιχείρηση «πάταξης της εγκληματικότητας» που έχει εξαπολύσει ο Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον. Οι διανομείς αποτελούν τον τελευταίο στόχο της διαφαινόμενης προσπάθειάς του να μετατρέψει την αμερικανική πρωτεύουσα σε πιλότο εγκατάστασης στρατευμάτων και ομοσπονδιακών πρακτόρων σε πόλεις και Πολιτείες των ΗΠΑ οι οποίες αντιτίθενται στις επιταγές της ολοένα και πιο αυταρχικής διακυβέρνησής του. Οι μοτοσικλέτες, τα μοτοποδήλατα και τα ηλεκτρικά ποδήλατα των διανομέων, που μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες γέμιζαν τους δρόμους, αποτελούν πλέον κορυφαίο στόχο της αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των ΗΠΑ (ΙCE), η οποία μαζί με την εθνοφρουρά και άλλες υπηρεσίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης έχει αναλάβει να καθαρίσει την Ουάσινγκτον. Γωνίες δρόμων της αμερικανικής πρωτεύουσας, όπου μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες οι οδηγοί συγκεντρώνονταν περιμένοντας νέες παραγγελίες, έχουν αδειάσει, ενώ ο αριθμός που φαίνεται να κινείται στην πόλη έχει μειωθεί δραστικά.

Η αιτία της στοχοποίησης των ντελιβεράδων από την ΙCE είναι ότι αυτοί αποτελούν… εύκολη λεία. O χώρος του delivery είναι γεμάτος από φτωχούς μετανάστες, αρκετοί από τους οποίους δεν έχουν χαρτιά, ενώ το γεγονός ότι είναι αναγκασμένοι να κινούνται σε εξωτερικό χώρο καθιστά τη σύλληψή τους χωρίς ένταλμα παιχνίδι για τις διωκτικές αρχές. Οι εργοδότες τους, οι μεγάλες πλατφόρμες διαμοιρασμού παραγγελιών διανομής φαγητού, τηρούν επί του παρόντος σιγήν ιχθύος για την επίθεση στο εργατικό δυναμικό τους. Η σιωπή τους δεν θα έπρεπε να ξενίζει.

Οι εν λόγω εταιρείες βασίζονται εδώ και χρόνια στην εκμετάλλευση των χαμηλόμισθων εργαζομένων. Το επιχειρηματικό τους μοντέλο θεωρεί τους εργαζόμενους ανεξάρτητους εργολάβους, αντί για κανονικούς υπαλλήλους με δικαιώματα. Ξοδεύουν τεράστια ποσά σε λόμπι προκειμένου να μπλοκάρουν προσπάθειες ρύθμισης του κλάδου, με παροχή εγγυημένων ελάχιστων αποδοχών, κανόνες στις αμοιβές κ.λπ. Οι μετανάστες ντελιβεράδες χωρίς χαρτιά, στους οποίους στοχεύει σήμερα η ICE του Τραμπ, αναγκάζονται πολλές φορές να νοικιάζουν χρόνο στις πλατφόρμες από άτομα που έχουν νόμιμη άδεια εργασίας. Και κάποιες φορές μένουν απλήρωτοι, αφού τα άτομα των οποίων τα ονόματα βρίσκονται στον σχετικό λογαριασμό της πλατφόρμας που χρησιμοποιούν δεν τους αποδίδουν τα συμφωνημένα.

Εν τω μεταξύ, μια νέα έρευνα διαπιστώνει ότι η κατάληψη της Ουάσινγκτον από την εθνοφρουρά κοστίζει στον Αμερικανό φορολογούμενο τέσσερις φορές περισσότερο από ό,τι θα κόστιζε η παροχή στέγης σε όλους τους άστεγους της πόλης. Μία από τις κύριες εντολές της επιχείρησης του Τραμπ στην Ουάσινγκτον και της εγκατάστασης της εθνοφρουράς στους δρόμους ήταν ο «τερματισμός της αλητείας» με την καταστροφή των καταυλισμών αστέγων, τη σύλληψη και τη βίαιη απομάκρυνσή τους.

Απλή αριθμητική

Κυβερνήτες έξι Πολιτειών έστειλαν στρατεύματα στην Ουάσινγκτον τις προηγούμενες εβδομάδες για να βοηθήσουν την προσπάθεια του Τραμπ, αυξάνοντας τον αριθμό των εθνοφυλάκων που περιπολούν στην πόλη σε σχεδόν 2.100. Κάθε μέλος της εθνοφρουράς κοστίζει καθημερινά στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση 530 δολάρια. Με βάση αυτό το ποσό, η έκθεση εκτιμά ότι η ανάπτυξή της στην Ουάσινγκτον κοστίζει καθημερινά πάνω από 1,1 εκατ. δολαρία. Την ίδια στιγμή τα επίσημα στοιχεία αποτιμούν τον αριθμό των αστέγων της Ουάσινγκτον σε περίπου 5.600. Η λειτουργία μιας οικονομικά προσιτής μονάδας στέγασης για καθέναν εξ αυτών θα είχε κατά μέσο ημερήσιο κόστος 45,44 δολάρια. Συνολικά η παροχή οικονομικά προσιτής στέγασης σε κάθε άστεγο της Ουάσινγκτον θα κόστιζε περίπου 255,166 δολάρια την ημέρα, ποσό που είναι 4,3 φορές μικρότερο από το κόστος της στρατιωτικής ανάπτυξης του Τραμπ.

Ο Τραμπ προσπάθησε να εμπλέξει το πρόβλημα των αστέγων με την εγκληματικότητα, υπονοώντας ότι η πρωτεύουσα των ΗΠΑ είχε «καταληφθεί από βίαιες συμμορίες και αιμοδιψείς εγκληματίες, περιπλανώμενους όχλους άγριων νέων, μανιακούς ναρκομανείς και άστεγους». Η λύση που πρότεινε ήταν επίδειξη στρατιωτικής δύναμης εναντίον ανθρώπων που δεν έχουν πού να πάνε. Η έρευνα υποδεικνύει ότι η προσέγγιση παροχής στέγης –που σημαίνει ένα σταθερό μέρος για διαμονή χωρίς προϋποθέσεις για νηφαλιότητα ή θεραπεία– μειώνει την εγκληματικότητα. Μελέτη του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας (UCLA) το 2001 έχει διαπιστώσει μάλιστα ότι η στοχευμένη στεγαστική βοήθεια σε άστεγους μείωσε την πιθανότητα διάπραξης εγκλήματος κατά 80%.