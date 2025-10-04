«Καμία αργοπορία δεν δικαιολογείται για τους 4 Έλληνες απαχθέντες δημοσιογράφος»

Η γενική γραμματέας της ΠΟΕΣΥ, Χριστίνα Κοψίνη, ζητά από την κυβέρνηση να προστατεύσει και να εγγυηθεί την ασφαλή επιστροφή των απαχθέντων του Global Sumud Flotilla από το Ισραήλ.

Τέσσερις Έλληνες δημοσιογράφοι βρίσκονται ανάμεσα στους απαχθέντες από το Ισράηλ, στη διάρκεια του πειρατικού ρεσάλτο των δυνάμεων του Νετανιάχου κατά του Global Sumud Flotilla.

Η γενική γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών, Χριστίνα Κοψίνη, με δήλωσή της επισημαίνει το ύψιστο δημοσιογραφικό καθήκον που επιτέλεσαν οι τέσσερις αυτοί άνθρωποι, πέρα από την έκφραση της αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό.

Υπογραμμίζει ότι η «ελληνική κυβέρνηση έχει πολλαπλή ευθύνη για την προστασία και ασφαλή επιστροφή τους στη χώρα το ταχύτερο δυνατό και την εξασφάλιση της βοήθειας που είναι απαραίτητη για την σωματική τους και ψυχική ακεραιότητα» και καταλήγει «καμία αργοπορία δεν δικαιολογείται μετά και τις ακρότητες του ακροδεξιού Μπεν Γκβίρ, αλλά και τις καταγγελίες για τις συνθήκες κράτησης Ελλήνων ακτιβιστών, από τους συγγενείς των απαχθέντων».

Η δήλωση αναλυτικά:

Ανάμεσα στους απαχθέντες από το κράτος του Ισραήλ πολίτες που έπλεαν με τον στολίσκο «Global Sumud Flotilla», προς τη Γάζα για να προσφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια, βρίσκονται και τέσσερις Ελληνες δημοσιογράφοι, τρεις εκ των οποίων, μάλιστα είναι και μέλη των δημοσιογραφικών μας Ενώσεων.

Οι συναδέλφισσες και οι συνάδελφοι μας βρέθηκαν εκεί όχι μόνο για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους προς τον δοκιμαζόμενο παλαιστινιακό λαό αλλά και για να επιτελέσουν το ύψιστο καθήκον του δημοσιογράφου, να καλύπτει με συνέπεια και θάρρος τα γεγονότα.

Ως εκ τούτου, η ελληνική κυβέρνηση έχει πολλαπλή ευθύνη για την προστασία και ασφαλή επιστροφή τους στη χώρα το ταχύτερο δυνατό και την εξασφάλιση της βοήθειας που είναι απαραίτητη για την σωματική τους και ψυχική ακεραιότητα.

Πρόκειται για την Μαρίνα Μεϊντάνη, την Μάνια Μπαρσέφσκι, τον Βασίλη Ρόγγα και τον Μπάμπη Μπίκα.

Η συμμετοχή των δημοσιογράφων από την Ελλάδα τιμά τον κλάδο μας, αποτελεί μια επιβεβαίωση της αυξημένης επαγρύπνησης μας για την προστασία της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας και γεννά αυξημένες απαιτήσεις προς όλους εμάς, τις Ενώσεις μας και τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ να στηρίξουμε τον αγώνα των συναδέλφων που παραμένουν υπό κράτηση. Με όποιο τρόπο μπορούμε. Με το μικρόφωνο, την κάμερα ή τον υπολογιστή, σε όποιο Μέσο κι αν εργαζόμαστε, ας δώσουμε την ορατότητα που έχουν ανάγκη οι συνάδελφοι μας και η ελευθεροτυπία η οποία βάλλεται πανταχόθεν

Καμία αργοπορία δεν δικαιολογείται μετά και τις ακρότητες του ακροδεξιού Μπεν Γκβίρ, αλλά και τις καταγγελίες για τις συνθήκες κράτησης Ελλήνων ακτιβιστών, από τους συγγενείς των απαχθέντων